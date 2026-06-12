Warum Lando Norris weiter an seine WM-Chance 2026 glaubt
Lando Norris liegt im WM-Kampf zurück, doch der McLaren-Fahrer sieht weiterhin Chancen auf die Titelverteidigung: Was ihm derzeit Hoffnung gibt
WM-Titelverteidiger Lando Norris in neutralem weißem Hemd im Formel-1-Fahrerlager 2026
Foto: LAT Images
Formel-1-Weltmeister Lando Norris schließt eine Titelverteidigung 2026 weiterhin nicht aus, obwohl nicht McLaren, sondern Mercedes den bisherigen Saisonverlauf bestimmt. Norris sagte vor dem Grand Prix von Barcelona-Katalonien (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!): "Ich glaube einfach weiterhin daran, dass wir gewinnen können. Das tue ich wirklich."
Denn bereits in Miami hätte McLaren "gewinnen müssen", erklärte Norris. Doch statt McLaren siegte Mercedes. Und trotzdem wähnt sich Norris als Sieger: "Allein die Tatsache, dass wir in dieser Saison aufgrund unserer reinen Pace ein Rennen hätten gewinnen können und diesen Sieg auch verdient gehabt hätten, gibt mir viel Hoffnung - besonders wenn man bedenkt, wie weit wir zu Beginn des Jahres zurücklagen."
Deshalb glaubt Norris, "der Titelgewinn ist nicht unmöglich". Solange eine rechnerische Chance bestehe, werde er alles dafür tun. "Ich denke wirklich, dass wir als Team die Wende schaffen und Fortschritte machen können", sagte Norris. "Miami und Kanada geben uns Zuversicht. Das waren zwei gute Wochenenden, was die Performance betrifft."
McLaren punktet bisher zu unkonstant
Doch nur in Miami hat McLaren gut gepunktet und mit insgesamt 48 Zählern sein bisher erfolgreichstes Wochenend-Ergebnis 2026 erzielt. In Montreal kamen dagegen zu den zwölf Punkten aus dem Sprint im Grand Prix keine weiteren Punkte mehr dazu.
Weil aber ein weiteres Podestresultat zumindest in Reichweite lag, sagte Norris: "Im Moment motiviert uns vor allem die Aussicht, wieder regelmäßig aufs Podium zu fahren. Und ich freue mich genauso darauf, wieder Rennen zu gewinnen, denn ich bin überzeugt, dass auch das noch möglich ist."
Technikdefekte sorgen für Frust bei Lando Norris
Doch dazu braucht es mehr als die reine Autoleistung. Norris räumte ein: "Wenn ständig etwas schiefläuft, kann man kein Vertrauen ins Auto aufbauen. Man kann bestimmte Dinge nicht ausprobieren oder weiterentwickeln. Das schmerzt das gesamte Team, aber manchmal gehört das zum Motorsport dazu."
Und die McLaren-Bilanz liest sich ernüchternd: Norris und Oscar Piastri verpassten gleich bei drei Grands Prix den Start. Norris selbst sah bei zwei weiteren Grands Prix nicht die Zielflagge, während Senkrechtstarter Kimi Antonelli von einem Sieg zum nächsten fuhr. "All das macht die Titelverteidigung derzeit praktisch unmöglich", sagte Norris und widerspricht sich damit teilweise selbst.
Doch sein Lob an Antonelli ist echt: "Kimi macht das unglaublich gut. Und wenn du gegen so jemanden auf diesem Niveau antrittst, tust du dich schwer, großes Selbstvertrauen zu entwickeln."
Wie sehr das an Weltmeister Norris nagt? Er meinte: "Ich komme damit ehrlich gesagt ganz gut zurecht. Natürlich tut es weh. Trotzdem bleibe ich optimistisch: Die Saison ist noch sehr jung und wir können einen Punkterückstand noch aufholen und hoffentlich stark abschließen."
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