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Warum Lewis Hamilton in diesem Jahr der bessere Ferrari-Fahrer ist

Drei Podestplätze in den ersten sechs Rennen des Jahres: Warum Lewis Hamilton bei Ferrari plötzlich aufblüht und was in diesem Jahr anders läuft als in der Debütsaison

Sönke Brederlow Jake Boxall-Legge
Veröffentlicht:
Warum Lewis Hamilton in diesem Jahr der bessere Ferrari-Fahrer ist

Lewis Hamilton stand in Monaco schon zum dritten Mal auf dem Podium

Foto: LAT Images

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton scheint bei Ferrari endgültig angekommen zu sein: Der Brite stand beim Großen Preis von Monaco bereits zum dritten Mal in dieser Saison auf dem Podium und liegt auch in der Fahrer-WM mittlerweile deutlich vor Teamkollege Charles Leclerc, der zuletzt nicht gut geschlafen haben dürfte.

Warum es in diesem Jahr für Hamilton plötzlich so gut läuft? "Ich glaube, der Unterschied liegt darin, dass ich von einer Saison mit einem Auto, das ich quasi übernommen hatte und bei dessen Entwicklung ich keinerlei Mitspracherecht hatte, zu einem Auto gewechselt bin, bei dem ich meine eigenen Ideen einbringen konnte", meint der Ferrari-Pilot.

Im Vorjahr tat sich der Brite mit dem Fahrverhalten seines Ferrari noch schwer, doch das ist mittlerweile Geschichte. "Es gibt Elemente am Fahrzeug, um die ich gebeten hatte und bei denen das Team auf mich gehört hat; das war großartig", lobt der Brite. "Es ist das Zusammenspiel vieler verschiedener Elemente, die hier zusammenkommen."

"Bei einem Rennwagen ist die Sache sehr komplex. Es ist nicht nur eine einzelne Sache, die alles verändert. Es ist eine Kombination aus vielen Faktoren, die ineinandergreifen und synergetisch zusammenarbeiten. Ich glaube, wir sind jetzt endlich an einem Punkt angelangt, an dem wir als Team wirklich hervorragend zusammenarbeiten."

Ferrari in dieser Saison als "Innovator" der Formel 1

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen sich womöglich nur in Details, etwa beim innovativen Macarena-Flügel oder den Winglets an Halo und Auspuff. Doch die Maßnahmen entfalten offenbar Wirkung. "Ferrari sollte der Innovator sein, das Team, das alle anderen kopieren wollen", meint Hamilton.

"Und dieses Jahr sehen wir, wie wir mit Innovationen ankommen, denen andere gefolgt sind - und es kommen noch viele weitere Innovationen, was wirklich spannend ist. Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass ich jetzt sehe, wie einige dieser Dinge tatsächlich umgesetzt werden."

Auch "die Zusammenarbeit mit Teamchef Frederic Vasseur ist großartig", betont der frühere Mercedes-Pilot. "Er hilft mir dabei, bestimmte Änderungen vorzunehmen, die ich mir gewünscht habe. Das gibt einem den nötigen Freiraum, um sich voll auf das zu konzentrieren, was man am besten kann."

Lewis Hamilton: Harmonie bei Ferrari "besser als je zuvor"

Zur Erinnerung: In seiner Debütsaison bei der Scuderia schaffte es Hamilton kein einziges Mal auf das Podium. "Als ich hier ankam, war es mein Ziel, alle zu ermutigen, sich anzustrengen und sich weiterzuentwickeln", blickt der siebenmalige Weltmeister auf das durchwachsene und teilweise schwierige Vorjahr zurück.

"Wir alle können uns immer weiterentwickeln und besser werden, ich eingeschlossen", gibt der 41-Jährige zu, der sich auch körperlich noch einmal besser vorbereitet hat. "Ich bin also mit einer viel besseren Einstellung, fitter und mit einem optimierten Ansatz in dieses Jahr gestartet. Es ist also eine Kombination aus all diesen Dingen."

"Die Harmonie zwischen mir, meinem persönlichen Team und dem Rennteam ist besser als je zuvor. Wir haben gut ein Jahr gebraucht, um uns kennenzulernen, und sind jetzt besser aufeinander abgestimmt als je zuvor. Ich denke, das ist eine hervorragende Grundlage, auf der wir für die Zukunft aufbauen können."

Hamilton habe "noch nie eine solche Liebe und Leidenschaft für das Team erlebt", sagt er vor dem Großen Preis von Barcelona (kompletter Zeitplan) an diesem Wochenende. "Es geht einfach darum, diese Energie zu kanalisieren und in die richtige Bahn zu lenken; genau das versuche ich zu tun."

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