Warum man Verstappens wahren Vorteil in Austin noch nicht gesehen hat

Max Verstappens wahrer Geschwindigkeitsvorteil beim Großen Preis der USA in Austin war bislang noch nicht zu sehen, nachdem sich herausstellte, dass Probleme mit der Fahrbarkeit des Motors seine Pace im Sprint-Qualifying am Samstag verdeckten.

Der Weltmeister betrieb dort Wiedergutmachung dafür, dass er die Poleposition für das Hauptrennen am Sonntag aufgrund eines Verstoßes gegen die Tracklimits im Qualifying am Freitag verloren hatte, und sicherte sich die Sprint-Pole im Shootout am Samstag.

Die Abstände zu den Konkurrenten schienen jedoch viel geringer zu sein als bei den vergangenen Rennen. Am Ende lag er 0,055 Sekunden vor Charles Leclerc, und die ersten vier Autos trennte nur eine Zehntelsekunde - was die Hoffnung nährte, dass es an der Spitze eng werden könnte.

Doch eine interessante Nachricht von Verstappen am Teamfunk, als er nach der Sprint-Pole an die Box zurückkehrte, deutet darauf hin, dass seine Pace nicht so optimal war wie erhofft. "Nicht schlecht, wenn man die Probleme bedenkt", sagte er dem Team.

Später erklärt er vor den Fernsehkameras, dass seine letzte Runde nicht besonders gut gewesen sei. "Ich denke, die letzte Runde war nicht besonders gut, aber wir stehen immer noch auf der Pole", sagt er. "Das bedeutet also, dass das Auto recht gut funktioniert hat."

Verstappen eigentlich zwei Zehntel schneller?

Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass Verstappen im Vergleich zu seinen Konkurrenten besser dasteht, als es die Rundenzeiten vermuten lassen, da er während des gesamten Shootouts mit Fahrbarkeitsproblemen zu kämpfen hatte.

Diese wurden dadurch ausgelöst, dass er die Einstellungen für das Motor-Mapping nicht ganz richtig hinbekam. Es wurde auch ein wenig zusätzliche Pace liegen gelassen, da das Auto etwas mehr Benzin hatte, als für eine einzige Qualifikationsrunde nötig war.

Im Gespräch mit Sky nach dem Sprint-Shootout bestätigt Red-Bull-Teamchef Christian Horner, dass einige Einstellungen nicht optimal waren, aber für das Rennen in Ordnung gebracht werden sollten.

"Es gibt offensichtlich immer Dinge, die man an der Elektronik verbessern kann", sagt er und ergänzt: "Es gibt ein paar Dinge, die Max für das Rennen heute Nachmittag anpassen möchte." Schon am Freitag im Qualifying hatte man zuvor nicht gesehen, zu was Verstappen in der Lage gewesen wäre.

Auch im Qualifying Zeit liegengelassen

Zwar wurde seine letzte Q3-Runde, die für die Poleposition gereicht hatte, aufgrund von einem Überfahren der Tracklimits gestrichen. Doch dabei wurde nicht berücksichtigt, dass er nach einem Zeitverlust durch einen Verbremser in Kurve 1 aufholen musste.

Eine Datenanalyse seiner letzten Runde im Vergleich zum späteren Pole-Mann Charles Leclerc ergab, dass Verstappen am Start der Esses beim letzten Run bis zu 0,291 Sekunden Rückstand hatte - ein Rückstand, den er am Ende aufgeholt hatte.

Horner fügt hinzu: "Was man bei der gestrigen Runde beachten muss, ist, dass Max in der ersten Kurve zwei Zehntel verloren hat, weil er einen kleinen Verbremser hatte."

"Das war gewaltig. Und wenn man sich die Geschwindigkeit anschaut, die er in [Kurve] 19 hatte, dann war das fünf bis sechs km/h schneller als alles, was wir zuvor gesehen haben", so Horner.

"Die Abstände sind so gering, und er war auf der Jagd nach der Pole. Er hatte sie kurzzeitig, und wäre da nicht die weiße Linie oder ein breiterer Streifen gewesen, hätte er sie behalten", betont er.

