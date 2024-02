Warum McLaren das echte Auto noch nicht zeigt? "Weil wir's können!"

Am Donnerstagabend präsentiert Red Bull als letztes Team sein Formel-1-Auto für die Saison 2024. Sind alle Katzen dann aus dem Sack? Nicht ganz! Denn McLaren stellte den MCL38 ohne Medienpräsenz vor und präsentierte nur einige Bilder, die aerodynamische Details zu verschleiern scheinen. Warum? "Weil wir es können!", lacht Lando Norris. "Weil es ein Spiel ist, bei dem es um Leistung geht, und warum sollte man jemals etwas verraten wollen?"

"Also... Sie sehen, wie das Auto aussieht. Aber den Rest werden Sie in zwei Wochen oder so sehen. Habt Geduld!", schmunzelt Norris. Auch dessen Teamkollege Oscar Piastri war bei der Pressekonferenz zu Scherzen aufgelegt: "Ich meine, wir haben unser Auto wenigstens gezeigt, bevor es auf die Strecke ging, im Gegensatz zu anderen!"

Was Piastri meint: Der RB20 von Max Verstappen und Sergio Perez wurde am Dienstag bereits beim Shakedown in Silverstone erwischt, obwohl die offizielle Präsentation erst am Donnerstagabend stattfindet. Die unscharfen Videoaufnahmen offenbarten jedoch die ersten Details zum neuen RB20.

"Nun ja, wir haben in letzter Zeit gesehen, dass die Teams beschlossen haben, das Auto auf irgendeine Art und Weise vorzustellen, so wie wir es letztes Jahr gemacht haben, wo es eine Show gab, oder es wurde im Theater, im MTC, per Live-Streaming vorgestellt", begründet McLaren-Teamchef Andrea Stella. "Aber wir haben auch gesehen, dass man manchmal einfach nur ein geringeres Profil bei der Vorstellung des Autos haben möchte."

"Formel 1 nicht nur technisch ein großes Geschäft"

"Ich denke also, dass man diese Ansätze im Laufe der Zeit abwechseln kann. Und wir sind von der glamourösen Variante im letzten Jahr zu einer unauffälligen Variante in diesem Jahr übergegangen", so Stella. "Dabei geht es nicht nur um technische oder operative Aspekte, sondern auch um Marketing und Werbung."

"Sie wissen also, dass die Formel 1 ein großes Geschäft ist, nicht nur technisch, wie ich sagte, und wir müssen all diese Anforderungen und unterschiedlichen Ansätze berücksichtigen", erinnert der McLaren-Teamchef. Nichtsdestotrotz verrät Stella auch, dass die Bilder sehr nah an der Realität seien: "Ich würde sagen, ziemlich genau. Ich würde nicht auf etwas allzu Schockierendes vorbereitet sein."

"Wir werden mit Raketen an den Sidepods kommen", scherzt Piastri. Stella merkt stattdessen an, dass die Autos der Konkurrenten ähnlicher aussehen als in den vergangenen beiden Jahren. "Dies ist das erste Jahr mit diesem neuen Reglement, in dem sich die mikroskopischen Formen der Autos nach den ersten Fotos anzunähern scheinen", sagt der Italiener.

"Gleichzeitig liegt ein großer Teil der Leistung in den Details und im Millimeterbereich, sodass die Tatsache, dass die Autos ähnlich aussehen, nicht unbedingt bedeutet, dass sich die Leistung angleichen wird", vermutet der McLaren-Teamchef. "Aber das könnte sicherlich ein erster wichtiger Faktor sein. Ich würde also einige dieser Ähnlichkeiten erwarten."

Mit Bildmaterial von McLaren.