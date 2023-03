Warum McLaren immer noch große Hoffnungen für 2023 hat

Audio-Player laden

Auf den ersten Blick war der Bahrain-Grand-Prix für das McLaren-Formel-1-Team ein Desaster, sowohl was das reine Tempo als auch das Gesamtergebnis des Wochenendes angeht.

Die Autos starteten von den Plätzen 11 und 18, wobei Lando Norris eine Reihe von Boxenstopps einlegen musste und mit zwei Runden Rückstand ins Ziel kam, während Oscar Piastri vorzeitig ausschied. Nach dem ersten Rennen der Saison ist McLaren offiziell Letzter in der Konstrukteursweltmeisterschaft.

Kein guter Start für ein Team, das sich den vierten Platz als Minimalziel für 2023 gesetzt hat. Doch obwohl die Zuverlässigkeitsprobleme schmerzlich waren, gibt es Licht am Ende des Tunnels, mit dem Bau des Windkanals in Woking.

Stille Zuversicht bei McLaren wegen Konzeptentscheidung

Denn das Team weiß, dass man für den vierten Saisonlauf in Aserbaidschan über eine Leistung verfügen wird, die man dank einer im vergangenen Jahr vorgenommenen Änderung der Philosophie in das Auto einbauen kann, und dass danach weitere folgen werden.

Und wenn der neue Windkanal im Juni in Betrieb genommen wird, sollte er dem Team einen bedeutenden Schritt nach vorne in Bezug auf die Effektivität seines Aero-Programms ermöglichen, während das Projekt 2024 Gestalt annimmt.

Im Gegensatz zur offensichtlichen Verwirrung bei Mercedes und Ferrari, wo das Vertrauen dieser Teams in ihre 2023er-Pakete durch das Tempo von Red Bull Racing in Bahrain erschüttert wurde, herrscht bei McLaren eine stille Zuversicht. Der Erfolg, den Aston Martin über den Winter mit einem riesigen Sprung in der Aerodynamik gemacht hat, dient als Inspiration.

Norris: Können wie Aston Martin einen großen Schritt machen

"Wir haben deutlich gesehen, wie groß der Schritt ist, den Aston von einem Jahr zum anderen gemacht hat", sagt Norris nach dem Qualifying in Bahrain. "Und wir haben deutlich gesehen, wie groß der Schritt ist, den Ferrari von 2021 auf 2022 gemacht hat."

"Ich weiß, dass beides in der Nebensaison war, und das ist vielleicht ein größeres Potenzial, um eine so große Veränderung vorzunehmen. Aber es gibt keinen Grund, warum 50 oder 75 Prozent davon nicht während der Saison gemacht werden können."

Technikchef: Wussten, dass wir in gefährlicher Position waren

Wenn man sich auf ein Upgrade-Paket verlässt, besteht die Gefahr, dass die neuen Teile im Vergleich zu den Konkurrenten, die ebenfalls Fortschritte machen, keinen großen Unterschied machen. Für den Moment ist McLaren jedoch bereit, den Druck einer unterdurchschnittlichen Leistung zu ertragen.

"Ich denke, wir sind da, wo wir wahrscheinlich sein würden", sagt der technische Direktor James Key. "Ich meine, es ist wirklich eng, um ehrlich zu sein, mit einer etwas besseren oder schlechteren Runde hätte es im Quali in die eine oder andere Richtung gehen können."

"Wir wussten, dass wir mehrere Zehntel von dem entfernt waren, was wir brauchten, und dafür gibt es einen guten Grund. Wir können uns nicht einfach zurücklehnen und es über den Winter ruhig angehen lassen, jeder hat unglaublich hart gearbeitet. Aber wir wussten im November, dass wir noch etwas Zeit haben, um etwas zu finden. Deshalb haben wir gesagt, dass wir wissen, dass wir in einer leicht gefährdeten Position sind."

"Um ehrlich zu sein, ist dies nicht die beste Strecke für die Beschaffenheit des Autos. Ich denke, es kommen noch einige Strecken, von denen wir hoffen, dass sie etwas besser sind. Es ist eine Mischung, ich denke, wir sind da, wo wir sind. Aber es gibt eine große Chance, wenn man bedenkt, wie eng es ist."

Key: Es gibt auch positive Aspekte des MCL60

Während der Fokus auf den Änderungen für das vierte Rennen liegt, betont Key, dass der MCL60 selbst in seiner aktuellen Spezifikation einige ermutigende Zeichen gezeigt hat. "Es gibt eine Menge neuer Teile an diesem Auto, die eigentlich ziemlich gut funktioniert haben", sagt er.

"Viele der Dinge, die wir aus den Erfahrungen des letzten Jahres lernen wollten, indem wir unsere Stärken und Schwächen betrachteten, sind ziemlich gut umgesetzt worden. Das Auto ist jetzt viel ausgewogener."

"Auch die mechanischen Updates scheinen zu funktionieren, und unser Reifenmanagement ist besser. Ich denke also, dass alle diese Aspekte ziemlich gut funktionieren. Keine davon war beeinträchtigt oder eine böse Überraschung."

McLaren: Die neuen Unterbodenregeln sind das größte Problem

McLarens Richtungswechsel bei der Aerodynamik wurde durch eine neue Regel für 2023 ausgelöst, die größere Auswirkungen hatte, als das Team ursprünglich erwartet hatte. "Das passierte, als wir den 15-Millimeter-Unterbodenschritt machten", sagt Key.

"Wir waren uns alle einig, dass der Schutz vor dem 'Porpoising', der vergangenes Jahr noch sehr sinnvoll war, ein großes Problem darstellt. Als sich die Dinge im Laufe des Jahres verbesserten, wurde es für alle besser. Das klingt sehr klein, aber diese Unterböden sind riesig und unglaublich empfindlich."

"Sehen Sie sich an, wie viel Abtrieb sie erzeugen. Als wir das bei unserem Auto gemacht haben, hatten wir tatsächlich einen viel größeren Verlust als erwartet. Es scheint die verschiedenen Teams unterschiedlich getroffen zu haben. Und bis zu einem gewissen Grad scheint es mit der Unterbodenkantengeometrie zu tun zu haben, die man zu dem Zeitpunkt verwendet."

Key betont: Haben nicht einfach nur rumgetrödelt

Die späte Entscheidung, den Kurs zu ändern, erklärt, warum das Team so sehr darauf bedacht war, darauf hinzuweisen, dass wir den echten MCL60 erst im vierten Rennen zu sehen bekommen werden.

Aus PR-Sicht war es nicht einfach, bei der Vorstellung des Autos klarzustellen, dass das "echte" Auto erst im vierten Rennen fertig sein würde - das hätte vielleicht den Eindruck erweckt, dass das Team noch nicht die Kurve gekriegt hätte. Tatsächlich war es nur eine Frage des Zeitpunkts, wann diese wichtige Entscheidung getroffen wurde.

Key: Hätten falsche Richtung etwas früher erkennen müssen

"Das führte dazu, dass wir diesen Bereich des Autos komplett überarbeitet und neu gestaltet haben. Es dauert eine Weile, diese Dinge zu entwickeln. Wir haben versucht, es für das erste Rennen zu bekommen, aber es war nicht ausgereift genug."

"Es hätte ein bisschen besser funktioniert, aber bei diesen Unterböden muss man die Stabilität, eine gute Korrelation und alles andere sicherstellen, um zu gewährleisten, dass es funktioniert, und für das erste Rennen war es ein bisschen zu riskant."

Key gibt zu, dass er sich wünschte, das Timing wäre für das Team günstiger gewesen: "Absolut, es ist frustrierend, denn die Strecke, auf der wir uns jetzt befinden, scheint ziemlich produktiv zu sein, sie tut, was wir uns erhofft haben."

"Die Entwicklungsrate ist so viel höher als die, die wir hatten. Wäre die Registrierung früher erfolgt oder hätten wir vier Wochen früher erkannt, dass wir etwas anderes machen müssen, würden wir jetzt nicht darüber reden, um ehrlich zu sein. Es ist also ein bisschen schade, aber wir sind da, wo wir sind, und wir werden uns einfach davon erholen."

Key: Es geht nur um den Unterboden, nicht um das Chassis

Man könnte argumentieren, dass ein später Richtungswechsel eine mutige Entscheidung ist, und eine, von der sich Mercedes jetzt eindeutig wünscht, sie getroffen zu haben. Key spielt den Vergleich herunter, denn im Fall von McLaren lag der Fokus eher auf dem Unterboden als auf dem sichtbaren Seitenkasten-Paket.

"Unsere Philosophie war eher eine Unterbodenphilosophie als eine Karosseriephilosophie", sagt er. "Aber ich wünschte, es wäre so einfach, wie wir alle darüber reden. Die Details und die Komplexität dieser Autos und was das Richtige ist, war selbst am Ende des letzten Jahres nicht offensichtlich."

"Um ehrlich zu sein, ist die Mercedes-Philosophie, die jedes Team studiert hat, so einzigartig, ziemlich clever und man kann sehen, wie schlagkräftig sie sein kann. Ich verstehe also vollkommen, warum sie sich für einen neuen Weg entschieden haben."

McLaren: "Ein Segen im Verborgenen"

Key deutet an, dass die Änderung sogar besser funktioniert hat, als McLaren erwartet hatte, was die Fortschritte im Windkanal angeht: "Ich denke, man hätte sicherlich dazu geneigt, mit dem weiterzumachen, was man kennt", sagt er.

"Denn das ist so ziemlich alles, was man zu diesem Zeitpunkt in seinem Arsenal hat. Ich glaube also, dass es uns ein paar neue Wege eröffnet hat, was uns mehr Potenzial gibt. Was wirklich gut war, und das Team hat unter großem Druck fantastische Arbeit geleistet, ist, dass wir uns angesehen haben, wie wir solche Entwicklungen angehen."

"Es ist ein ganz neuer Weg. Es ist definitiv ein neuer Ansatz für uns, wie wir das angehen, und es scheint sehr effektiv zu sein. Mal sehen, wie sich die Ergebnisse auf der Strecke mit den neuen Iterationen entwickeln. Aber ich denke, es hat uns die Augen für eine Menge neuer Möglichkeiten geöffnet. In gewisser Weise ist es also ein Segen im Verborgenen."

"Unter bestimmten Umständen sieht es ziemlich leistungsfähig aus. Es gibt andere Bereiche, die wir definitiv verbessern müssen. Ich kann hier keine Zahlen nennen, weil die Projekte noch nicht abgeschlossen sind. Aber es hat auf jeden Fall den Effekt, den wir wollten."

Nach Baku-Update wartet nächstes großes Paket in Imola

Und Key macht deutlich, dass das Team noch mehr zu finden hat: "Es steckt noch viel mehr Potenzial darin als in der ersten Iteration, die wir beim vierten Rennen sehen werden. Wir erwarten, dass wir in Imola vielleicht einen weiteren Schritt sehen werden."

"Es wird ein Schritt in die richtige Richtung sein, es wird nicht alles sein, es gibt noch mehr zu tun. Aber wie ich schon sagte, [Sachir] ist nicht die beste Strecke für uns. Ich denke, dass wir in den kommenden Rennen ein wenig durcheinander kommen werden, und ich erwarte, dass wir etwas konkurrenzfähiger sein werden. Und weil es so eng ist, können sich die Dinge ziemlich schnell ändern, wenn man früh ein paar Updates bekommt."

Die Bestätigung, dass die Baku-Spezifikation nur ein erster Schritt ist, ist interessant, da sie darauf hindeutet, dass die McLaren-Fans geduldig bleiben müssen, wenn das Baku-Paket das Team nicht sofort in der Startaufstellung nach oben katapultiert.

Key: Es wird mehrere Updates dauern

"Es ist immer noch in Arbeit, es wird also noch mehr kommen", sagt Key. "Wie ich schon sagte, ist es bei weitem nicht die ganze Lösung. Es ist ein erster Schritt, der sehr vielversprechend ist und definitiv leistungsfähiger als der jetzige Stand."

"Wir sehen das Potenzial, und es wird weitere Iterationen geben müssen, weil die Entwicklungsrate ziemlich hoch ist. Auf jeden Bereich, den man berührt, reagiert es positiv oder negativ, das heißt, es ist lebendig. Und danach wird es weitere Schritte geben."

Eine solide Ausgangsbasis ist immer wichtig, vor allem in Zeiten der Kostenbegrenzung, wie auch Aston Martin deutlich gemacht hat. Wenn man sich mit grundlegenden Problemen herumschlagen muss, wie es die meisten Teams 2022 bei der Jagd gegen das 'Porpoising' taten, müssen Ressourcen eingesetzt werden, die eigentlich dafür gedacht waren, das Auto schneller zu machen.

Key: Updates müssen erst einmal funktionieren

Die gute Nachricht für McLaren ist, dass der MCL60 eine solide Ausgangsbasis bietet, sodass der Fokus nun rein auf der Rundenzeit liegt. "Am Anfang macht er genau das, was wir erwartet haben", sagt Key. "Und der erste Kommentar des Fahrers lautet: 'Gib uns einfach Grip und wir können schneller fahren.'"

"Es ist nicht so, dass man diese verrückte Charakteristik oder diese wirklich nervige Sache hier oder was auch immer angreifen muss. Wenn man das Auto einfach nimmt und ihm mehr Grip gibt, wird es natürlich schneller fahren."

"Das gibt uns einen sehr klaren Ansatz, anstatt zu versuchen, etwas zu überwinden, das man nicht ganz versteht. Das hilft uns, denn es bedeutet, dass wir sehr direkt an die Sache herangehen können und sehr klar sagen können, was wir erreichen wollen. Ich wäre immer noch vorsichtig damit, über Updates zu sprechen, denn man muss sie erst einmal am Auto zum Laufen bringen und sicherstellen, dass sie funktionieren."

"Aber ich denke, wenn das alles kommt, ist es auf jeden Fall ein guter Schritt, und wenn wir die nächsten logischen Schritte machen können, an denen wir bereits im Hintergrund arbeiten, dann ist die Hoffnung, dass die Entwicklungsrate ziemlich konkurrenzfähig sein kann. Und das muss es im Moment auch sein, wenn man bedenkt, wie eng alles ist."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.