Erklärt: Warum RTL jetzt fünf Rennen in Folge zeigt

Vier Monate nach dem Formel-1-Auftakt 2024 in Bahrain hat der deutsche Privatsender RTL beim Ungarn-Grand-Prix erstmals wieder ein Rennen im Free-TV ausgestrahlt. Und jetzt bleibt RTL am Ball: Auch die nächsten vier Grands Prix sind bei RTL frei empfangbar, ehe der Sender fast zwei Monate lang pausiert.

Wie aber kam RTL dazu, seine Saison so zu planen, dass fünf seiner insgesamt sieben Live-Rennen binnen weniger Wochen und am Stück zu sehen sind, davor (seit Bahrain im März) und danach (bis Las Vegas im November) aber lange Pausen entstehen?

Auf Nachfrage von Motorsport-Total.com antwortet ein RTL-Sprecher: "Die sieben Live-Rennen im Free-TV wurden vor Saisonbeginn in Abstimmung mit Sky Deutschland ausgewählt."

Denn RTL ist seit diesem Jahr als Sublizenz-Nehmer von Sky wieder in die Live-Übertragungen der Formel 1 involviert und hat, anders als 2021 und 2022 mit jeweils vier Rennen, ein größeres Kontingent erhalten. Rund ein Drittel der diesjährigen Grands Prix sind damit im Free-TV zu sehen.

Dass nach dem Rennen in Ungarn auch die Grands Prix in Belgien, den Niederlanden, Italien und Aserbaidschan auf RTL laufen, begründet der Sender so: "In diesem Jahr haben wir uns entschieden, im Sommer einen Block aus fünf hochattraktiven Rennwochenenden am Stück zu senden, unter anderem um wiederkehrenden Zuschauerinnen und Zuschauern in einer besonders spannenden Saisonphase Kontinuität im Free-TV zu bieten."

Tatsächlich sieht die RTL-Vereinbarung mit Sky sogar noch mehr Formel-1-Sendungen vor, allerdings hinter der Bezahlschranke: Bei zwölf von 24 Rennwochenenden kann RTL mit seinem Sender RTL+ von den Qualifying-Samstagen berichten. Weitere vier Qualifyings liefen in der ersten Saisonhälfte bereits im Free-TV, eines folgt noch. Damit bietet RTL seinem Publikum an jedem Rennwochenende zumindest eine Teil-Berichterstattung an.

Erst der Rückzug, dann die Rolle rückwärts

Und das, nachdem sich RTL 2023 komplett von der Formel 1 verabschiedet hatte. Ein RTL-Sprecher begründete diesen Schritt damals damit, dass sich der Sender auf Fußball und American Football konzentrieren wolle. RTL war damit nach über 30 Jahren erstmals kein Formel-1-Berichterstatter mehr.

2024 dann die Rolle rückwärts, weil "die Formel 1 ja auch klassische RTL-DNA ist", wie der damalige RTL-Sportchef Andreas von Thien der dpa sagte. Mit der auf sieben Live-Rennen "erhöhten Schlagzahl", so von Thien, wolle RTL "wieder eine größere Formel-1-Begeisterung in Deutschland entfachen".

Die Zahlen bleiben bislang in der Saison 2024 aber hinter den Werten früherer Jahre zurück: Im bislang letzten kompletten RTL-Jahr 2020 verzeichnete der Sender rund vier Millionen Zuschauer pro Grand Prix. In der laufenden Saison lag RTL mit seinen beiden Rennen jeweils unter der Zwei-Millionen-Marke.

Sinkende Zuschauerzahlen bei Sky

Allerdings geht es für RTL beim Sky-Deal nicht nur um die Formel 1: Die Vereinbarung umfasst auch den Austausch von Fußball-Rechten. Sky finanziert durch den Sublizenz-Vertrag mit RTL einen Teil seiner Formel-1-Gebühren für Exklusivrechte in Deutschland bis 2027 und erhofft sich von den RTL-Übertragungen auch einen Werbeeffekt für die eigenen Formel-1-Sendungen.

Bislang aber steigt das Zuschauerinteresse nicht an, im Gegenteil: Der bisherige Saisonschnitt von Sky liegt für das reine TV-Publikum bei rund 553.000 pro Grand Prix. 2023 hatten über das ganze Jahr hinweg noch durchschnittlich 593.000 Zuschauer die Rennen bei Sky verfolgt, 2022 sogar durchschnittlich 748.000 nach 699.000 im Jahr davor. ( Mehr dazu in unserer TV-Quoten-Übersicht!