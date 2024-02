Warum sich Brown so an der Allianz Red Bull/Racing Bulls stört

McLaren-Geschäftsführer Zak Brown hat wiederholt seine Besorgnis über die enge Formel-1-Allianz zwischen Red Bull und dem Schwesterteam Racing Bulls zum Ausdruck gebracht.

Als derjenige, der sich am lautesten zu diesem Thema geäußert hat, haben seine Kommentare einige zu der Vermutung veranlasst, dass seine Besorgnis über die immer engere Verbindung zwischen den beiden Formel-1-Teams von Red Bull aus Eigeninteresse genährt wird.

Zyniker vermuten, dass er schlicht befürchtet, sein eigenes McLaren-Team könnte vom umformierten Racing-Bulls-Team geschlagen werden, das von Red Bulls technischem Wissen profitieren soll.

Doch während die Autos in dieser Woche bei den Testfahrten in Bahrain wieder in Aktion treten, hat Brown deutlich gemacht, dass die Wahrheit ganz anders aussieht - und dass es um weitreichendere Probleme für den gesamten Grand-Prix-Sport geht.

Denn Brown geht es nicht darum, Red Bull und Racing Bulls daran zu hindern, sich durch ihre Zusammenarbeit unfaire Vorteile zu verschaffen, und er zweifelt auch nicht daran, dass sich beide Teams voll und ganz an die Regeln halten.

Sein Zorn richtet sich vielmehr gegen das Formel-1-Reglement, das seiner Meinung nach der Entwicklung der Serie unter der Budgetgrenze nicht mehr gerecht wird: "Ich glaube nicht, dass sie betrügen", sagt Brown gegenüber der globalen Sprachausgabe von Motorsport.com über die Situation zwischen Red Bull und den Racing Bulls. "Aber die Regeln sind nicht angemessen."

"Soweit ich weiß, gibt es keinen anderen großen Sport, in dem man zwei konkurrierende Teams besitzen kann", sagt er. "Das ist in keiner anderen Sportart erlaubt, wegen der politischen Einflussnahme und des Spielerhandels. Es gibt alle möglichen Gründe dafür."

Die Vorteile im Spiel

Die Vorteile der Allianz zwischen Red Bull und den Racing Bulls haben sich bisher fälschlicherweise auf die technischen Vorteile konzentriert - auf den potenziellen Austausch von Designs und Ideen, um auf der Strecke schneller zu sein.

Das ist etwas, das höchstwahrscheinlich außerhalb des Reglements liegen würde, und etwas, von dem die FIA offen gesagt hat, dass sie in der Lage ist, es effektiv zu kontrollieren.

Für Brown gehen die wahren Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen einem A- und einem B-Team weit über die Produktion besserer Komponenten hinaus.

Es gibt Szenarien, in denen es klare sportliche Vorteile geben kann, wie zum Beispiel die Aufteilung der Strategien in den Rennen, um das beste Ergebnis zu erzielen. Dies könnte vor allem in kritischen Meisterschaftsrennen zum Tragen kommen.

"Man stelle sich Max [Verstappen] gegen Oscar [Piastri] vor", sagt Brown. "Oscar qualifiziert sich als Zehnter und Max steht auf der Pole. Die beste Strategie ist, auf Medium zu starten. Aber die RBs haben sich als Neunter und Elfter qualifiziert, also starten sie beide auf Soft und ärgern die anderen."

Ein weiteres Beispiel ist für ihn ein Vorfall in Singapur im vergangenen Jahr. Max Verstappen hatte Yuki Tsunoda im Qualifying behindert, doch AlphaTauri erschien nicht zur Anhörung. Das zeigt für ihn, dass beide Teams keine so großen Rivalen sind wie die anderen Teams.

Es gibt auch politische Vorteile: Zwei Stimmen in der Formel-1-Kommission zu haben bedeutet, dass Red Bull nur die Unterstützung eines anderen Konkurrenten braucht, um die Super-Mehrheit zu blockieren, die nötig ist, um sofortige Regeländerungen zu verhindern.

Genau das ist bei der Sitzung der Formel-1-Kommission 2023 in Abu Dhabi passiert, als Red Bull und AlphaTauri dank der Unterstützung von Alpine eine Reform der Budgetgrenze verhindern konnten.

Ein weiteres Problem ist die Mobilität des Personals, das viel leichter zwischen Teams wechseln kann, die demselben Unternehmen gehören, als dies bei anderen Organisationen der Fall ist.

"Ein Großteil des geistigen Eigentums befindet sich in den Köpfen", meint Brown. "Wenn man eine Führungskraft ohne Auszeit in ein anderes Team versetzt, dann ist das ein Transfer von geistigem Eigentum, weil es sich in ihrem Kopf befindet. Und es gibt nichts, was sie daran hindert, hin und her zu wechseln."

Als Beispiel nennt Brown Red Bulls Chefstrategen Nick Roberts und den ehemaligen Chefingenieur Guillaume Cattelani, die beide im Winter direkt zu den Racing Bulls wechselten - während McLaren viel länger warten musste, um Personal von anderen Teams zu bekommen.

"Ich musste ein Jahr warten, um David Sanchez zu bekommen", sagt Brown. "Ich musste ein Jahr warten, um Rob Marshall zu bekommen."

Warum ist das jetzt ein Thema?

Obwohl Red Bull seit Ende 2005 Eigentümer des ehemaligen Minardi-Teams ist, das seither unter den Namen Toro Rosso, AlphaTauri und Racing Bulls antritt, sagt Brown, dass dies aufgrund der sich verändernden Natur der Formel 1 zu einem Problem für ihn geworden sei.

Während Teams wie McLaren - eines der ersten, das Force India ein Kundengetriebe anbot - in einer Zeit, in der die Unterschiede zwischen den Teams groß waren, anderen Teams bereitwillig halfen, sorgt die Budgetgrenze dafür, dass das Spielfeld ausgeglichener geworden ist.

Und gerade deshalb ist es wichtiger denn je, dass bestimmte Teams keinen Vorteil aus der Zusammenarbeit ziehen können.

"Vor 15 Jahren hatten wir keine Budgetgrenze und begannen mit dem Verkauf von Getrieben an Force India", sagt er. "Aber es gab diesen Abstand. Der Abstand war so groß, dass wir dachten: 'Lasst uns den kleinen Teams helfen, denn sie brauchen Hilfe.'"

Zak Brown sorgt sich um die Fairness in der Formel 1 Foto: Motorsport Images

"Jetzt ist jeder an der Budgetgrenze, die Infrastruktur ist ein bisschen anders. Der Windkanal von RB war bis vor kurzem besser als unserer, und jetzt haben sie das gleiche Budget wie wir", so Brown. "Es gibt keinen Grund, warum RB nicht das tun sollte, was McLaren oder Red Bull tun. Sie haben dieselben Ressourcen."

"Schon Helmut Marko sagte: 'Wir werden das Maximum aus dem herausholen, was uns die Regeln erlauben'", verweist er, betont aber: "Ich mache ihnen keinen Vorwurf. Wenn ich zwei Teams hätte, würde ich genau das tun, was sie tun."

Er fragt sich eher: "Wie kann man zehn Teams haben, von denen zwei andere Regeln haben, nach denen sie spielen können, und dann noch zwei [Ferrari und Haas], die quasi auch gleich sind?"

"Ich glaube einfach, dass wir totale Unabhängigkeit und totale Fairness brauchen. Das haben wir in allen Sportarten", sagt er.

Was kommt als nächstes?

Brown hat versprochen, in dieser Angelegenheit weiterhin "lautstark" aufzutreten und die Formel-1-Chefs, andere Interessengruppen und möglicherweise sogar die EU-Wettbewerbsbehörde dazu zu drängen, Änderungen am Reglement vorzunehmen, die seiner Meinung nach seine Bedenken zerstreuen würden.

Er möchte, dass bis spätestens 2026 Änderungen am Reglement vorgenommen werden, die den gemeinsamen Besitz von mehr als einem Team verbieten - und sogar so weit gehen, dass Kundenteile verboten werden - selbst wenn das bedeutet, dass mehr Standardkomponenten verwendet werden, um kleineren Teams zu helfen.

"Ich denke, das wollen die Fans, das wollen die Sponsoren, und ich wäre nicht überrascht, wenn es bei RB Leute gäbe, die sagen: 'Ich will mein eigenes Chassis bauen.'"

"Ich habe auch alle anderen unabhängigen Teams dazu gebracht, zuzustimmen. Auch wenn sie sich nicht so lautstark äußern, habe ich mit allen gesprochen und alle sind einverstanden - auch wenn wir einen Übergang brauchen, weil die Leute heute nicht darauf vorbereitet sind", sagt Brown.

"Aber wir wollen doch nicht, nur weil heute noch nicht alle bereit sind, die Sache für immer auf die lange Bank schieben, oder? Ich verstehe es: Wenn Williams noch nicht so weit ist, sollten wir einen Übergang einrichten, damit bis 2026 alle unabhängig sind, denn alle müssen nach den gleichen Regeln spielen."

"In anderen Sportarten müsste man das zweite Team verkaufen. Ich glaube, das ist die richtige Lösung", so der McLaren-Geschäftsführer weiter. "Aber ich respektiere, was Red Bull für den Sport getan hat. Wenn das ein Schritt zu weit ist, dann sollte es zumindest Regeln geben, die sie völlig unabhängig machen."

"Ich würde gerne glauben, dass die FIA, die Formel 1 und genügend Teams das unterstützen. Aber ich bin hier, um alles zu tun, was nötig ist. Alles, worum ich bitte, ist ein faires Spielfeld und dass das beste Team gewinnt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.