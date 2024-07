Warum Upgrade-Fehlschläge für F1-Teams noch kostspieliger sind als früher

Ferrari, Racing Bulls und Aston Martin haben gezeigt, warum Upgrades in der Formel-1-Saison 2024 den Teams viel Kummer bereiten können. Wenn es ein Element gibt, das die aktuelle Ära der Formel 1 charakterisiert, dann sind es die unberechenbaren Formkurven, die stärker schwanken als vor 2022.

Wir haben in den vergangenen Wintern und Saisons enorme Leistungssprünge gesehen, etwa bei McLaren, den Racing Bulls und Aston Martin. Auf der anderen Seite wurden einige Teams auch von Upgrades im Stich gelassen, die nicht den gewünschten Erfolg brachten oder weitere Probleme am Auto verursachten.

Zwei der oben genannten Teams, Aston Martin und RB, gehören zu den Teams, deren Fortschritt durch die jüngsten Rückschläge in der Entwicklung gebremst wurde.

Ferrari, das im Vergleich zu 2023 ebenfalls beeindruckende Fortschritte bei der Rennpace gemacht hatte, musste die jüngsten Upgrades an seinem SF-24 aufgrund von Bouncing in Highspeed-Kurven wieder rückgängig machen und zu einer Spezifikation von vor zwei Monaten zurückkehren.

"Wir haben im Wesentlichen das gleiche Auto wie in Imola, und seit Imola hat jeder aufgerüstet und wahrscheinlich zwei Zehntel gebracht, und wir mussten zurückgehen", sagt Carlos Sainz.

"Wir haben im Windkanal zwei oder drei Monate Performance verloren, die wir in diesen drei Monaten hätten verbessern können, also haben wir in letzter Zeit nicht die richtigen Entscheidungen getroffen", so der Spanier.

In ähnlicher Weise musste RB die meisten seiner Upgrades aus Barcelona wieder rückgängig machen, einschließlich des Unterbodens, was zu einem großen Rückschlag in der Formtabelle führte.

Auch Aston Martin hat in den letzten Wochen relativ wenig Fortschritte gemacht und ist in der Rangliste abgerutscht, was vor allem Fernando Alonso ziemlich frustriert.

Warum tun sich die Teams mit den Updates so schwer?

Es ist nichts Neues, dass diese vom Ground-Effect dominierten Autos schwer zu beherrschen sind. Man braucht nur Mercedes zu fragen, die zwei Jahre lang in einer Flaute steckten, bevor sie endlich die richtigen Antworten fanden, um ihre Autos zu regelmäßigen Herausforderern und nicht zu unberechenbaren Diven zu machen.

Bei diesen Autos ist es nicht so einfach, die Performance zu steigern, indem man einfach so viel aerodynamische Last anbringt und hofft, dass der Abtrieb die meisten Fahrprobleme löst.

Die Entwicklung heutiger Fahrzeuge ist mehr denn je ein Spiel mit Kompromissen, bei dem Fahrzeuge, die in Highspeed-Kurven gut abschneiden, in langsamen Kurven oft den Preis dafür zahlen und umgekehrt.

Die Entwicklung eines Autos, das in verschiedenen Kurventypen und bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten gut ausbalanciert ist, gilt als der heilige Gral, und obwohl dem Bodenbereich viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, spielen auch der Frontflügel und die Fahrwerksabstimmung eine Rolle, um ein Auto mit einem breiteren Betriebsfenster zu haben.

Durch die niedrige und steife Bauweise der Autos sind Unebenheiten und Randsteine ebenfalls zu einem wichtigen Faktor geworden. Die von den Teams verwendeten Simulationswerkzeuge sind sehr fortschrittlich, aber selbst sie können nicht alle Variablen simulieren, die in der realen Welt auf ein Auto einwirken.

Wir haben gesehen, wie die Teams durch die lähmenden Probleme mit dem Porpoising 2022 verunsichert wurden, und einige Teams wie Ferrari mussten feststellen, dass Bouncing als unerwünschter Nebeneffekt eines neuen Untergrunds zurückkehrte.

Selbst Red Bull, das die letzten beiden Weltmeisterschaften dominierte, hat immer noch ein Auto, das auf Bodenwellen Probleme hat, was sich auf Strecken wie Singapur oder Monaco bitter bemerkbar macht.

"Die Korrelation mit dem Abtrieb ist gut, aber es ist immer noch ein Fragezeichen für alle", sagt Ferrari-Teamchef Fred Vasseur.

Ein weiterer Faktor ist die immer kleiner werdende Auswahl an Upgrades, die die Teams in der Mitte des dritten Jahres mit stabilen Regeln anstreben. Die Zeiten, in denen man links, rechts und in der Mitte Zehntelsekunden finden konnte, sind vorbei.

Da die Leistungen konvergieren und die Entwicklungskurven abgeflacht sind, geht es jetzt um Teile, die hier und da eine halbe Zehntelsekunde bringen. Je kleiner der Gewinn, desto schwieriger ist es, ihn zu validieren und aus dem Rauschen herauszufiltern.

Warum sind Updates heute kostspieliger?

Die Komplexität dieser Autos ist so groß, dass es Zeit kostet, ein Problem zu analysieren, wenn ein Update nicht funktioniert oder ein Team auf die falsche Fährte führt, weil man ein Problem nicht lösen kann, das man nicht versteht.

Das bringt ein Team nicht nur um die erwartete Leistungssteigerung, die seine Konkurrenten erzielen, sondern verzögert auch die nächsten Upgrades, da die Teams möglicherweise monatelange Arbeit überdenken und eine andere Richtung einschlagen müssen.

"Es ist ein doppelt negativer Effekt", sagt RB-Teamchef Laurent Mekies gegenüber Motorsport-Total.com. "Nicht nur, dass du den Vorteil, den du haben wolltest, nicht mitnehmen konntest, du musst auch das nächste verschieben, bis du wirklich verstehst, was los ist."

Angesichts dieser geringen Abstände braucht es nicht viel, um ein Team durch ein suboptimales Upgrade um viele Positionen zurückfallen zu lassen. Der Rückfall von RB war ziemlich dramatisch, weil das Auto mit den Upgrades von Barcelona tatsächlich langsamer war als ohne.

Aber selbst bei weniger extremen Beispielen verpasste Alonso in Barcelona nur knapp den Einzug ins Q3, und Daniel Ricciardo von RB ereilte in Österreich das gleiche Schicksal.

Deshalb ist es für Medien und Fans gleichermaßen wichtig, auf diese Schwankungen nicht überzureagieren, denn zwei oder drei Zehntel können den Unterschied ausmachen, ob man als Genie oder als Dorftrottel dasteht, was in beiden Fällen nicht fair ist.

Aber wenn die Teams es richtig machen, kann ein vorgezogenes Update des Rennwagens ein oder zwei Rennen früher einen enormen Aufschwung bedeuten, selbst wenn der Leistungszuwachs relativ gering ist.

"Es ist ein Geschäft mit der Zeit", sagt Mekies. "In letzter Minute nimmt man sich keine Zeit für Vergleiche, weil man einfach weitermachen und schnell sein will."

"Manchmal fällt man hin und genau das ist in Barcelona passiert. Wir haben beide Autos aufgerüstet und es war sehr schwierig zu verstehen, wie wir reagieren sollten, und dann haben wir uns in Österreich die Zeit genommen, eine Pause einzulegen, um die richtigen Vergleiche zu ziehen, obwohl es ein Sprint-Wochenende war."

"Natürlich wird man sagen: 'Warum macht ihr [den Back-to-Back-Test] nicht die ganze Zeit? Warum nehmt ihr euch nicht die Zeit, die ihr braucht?' Denn das ist ein Zeitgeschäft, und wenn man schneller ist als die anderen mit dem gleichen Update, hat man mehr von ihm", so Mekies.

"Aber es ist gut für das Team, diese Risikobereitschaft zu haben. Es ist ein hart umkämpftes Geschäft, und genau das wollen wir."

Kurzfristige Schmerzen als Ausweg?

Im Fall von Ferrari wurden diese Experimente während des Freien Trainings zum Großen Preis von Großbritannien durchgeführt. Und obwohl es kurzfristig schmerzhaft war, weil das Wochenende von Sainz und Charles Leclerc beeinträchtigt wurde, hofft Vasseur auf einen langfristigen Gewinn, da die Scuderia nun zumindest versteht, was sie tun muss.

"Es ist sehr schwierig für ein Team, Kompromisse einzugehen oder das Freitagstraining zu opfern, denn das bedeutet, dass man sich selbst in eine schwierige Situation bringt, aber es war die richtige Entscheidung", sagt Vasseur.

"Nach dem [schlechten] Ergebnis ist es schwer zu sagen, aber wir haben einen Schritt nach vorne gemacht. Wir hatten die Situation am Sonntagabend besser im Griff als am Freitagmorgen. Das ist ermutigend für den Rest der Saison."