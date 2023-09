Warum Zandvoort ein MUSS für Formel-1-Fans ist

Bislang hat unser Videohost Kevin immer nur von der ausschweifenden Verstappen-Party gehört, in dieser Saison war es an der Zeit sie zu erleben. Der Große Preis der Niederlande ist besonders. Nicht nur, weil der Kurs in Zandvoort inmitten der Dünen und direkt an der Nordsee liegt, sondern, weil drumherum einfach eine Menge los ist.

Kevin allein in Zandvoort" zeigen wir euch zudem, wie ihr sogar direkt an der Strecke campen könnt!

Mit Bildmaterial von smg.