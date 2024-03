Was der Auftaktsieg für die WM-Chancen bedeutet

Max Verstappen hat den Formel-1-Auftakt 2024 in Bahrain gewonnen. Rein statistisch hat er damit eine 46-prozentige Chance auf den WM-Titelgewinn in diesem Jahr. Denn das entspricht dem Prozentsatz der Fahrer, die ihrem Sieg beim ersten Saisonrennen auch den Gesamtsieg in der Formel-1-Weltmeisterschaft haben folgen lassen.

Das bedeutet im Umkehrschluss: In 54 Prozent aller Fälle ist der Auftaktsieger am Jahresende eben nicht Weltmeister geworden.

Das geschah 1952 zum ersten Mal: Ferrari-Fahrer Piero Taruffi gewann das erste Rennen in Bremgarten in der Schweiz, den Titel aber gewann sein Ferrari-Teamkollege Alberto Ascari, der das Auftaktrennen ausgelassen hatte.

Im Gegensatz zu Ascari (Weltmeister 1952 und 1953) ist es anderen Champions gelungen, in jedem ihrer Titeljahre gleich den ersten Saisonlauf als Sieger zu beenden. Hier sticht die Bilanz von Juan Manuel Fangio hervor: Er ließ auf die Auftaktsiege 1951, 1954, 1955, 1956 und 1957 jeweils auch den WM-Titelgewinn folgen. Umso bemerkenswerter: Das gelang Fangio auf vier unterschiedlichen Herstellern!

Niki Lauda als dreimaliger Formel-1-Weltmeister wiederum hat zwar in der Saison 1976 den ersten Grand Prix gewonnen, nicht aber in seinen WM-Jahren 1975, 1977 und 1984.

Auch zwei der drei deutschen Champions haben eine interessante Statistik aufzuweisen: Michael Schumachers beinahe perfekte Bilanz bei Auftaktsiegen und Weltmeisterschaften für Benetton und Ferrari missglückte 2003 durch den Auftaktsieg von David Coulthard im McLaren. Sebastian Vettel aber siegte nur 2011 sowohl im ersten Rennen als auch in der WM, nicht aber 2010, 2012 oder 2013.

Und damit kommen wir zu der Frage, wie die Statistik seit dem Beginn der Turbo-Hybrid-Ära ab 2014 aussieht. Die Auftaktsieger und die späteren Weltmeister haben wir in dieser Fotostrecke abgebildet.

Dabei fällt auf: Das jüngste Formel-1-Jahrzehnt weicht von der Gesamtstatistik ab. Auftaktsieger und Weltmeister stehen für die Saisons 2014 bis 2023 also in einem anderen Verhältnis als von 1950 bis 2023.

