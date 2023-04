Was die Daten über den frühen Vorsprung von Red Bull verraten

Es ist die 54. von 58 Runden beim Formel-1-Rennen in Australien 2023 und in wenigen Augenblicken wird Kevin Magnussen mit seinem Haas gegen die Wand fahren und eine rote Flagge auslösen, deren Auswirkungen noch für Gesprächsstoff sorgen wird. Doch zu diesem Zeitpunkt liegt Max Verstappen noch knapp 8,5 Sekunden vor Lewis Hamilton auf Platz eins.

Und dieser Abstand bringt Red Bull über die Saison gesehen einen Vorsprung von mehr als einer Runde beim Heimrennen in Spielberg.

Doppelweltmeister Max Verstappen gewann den Saisonauftakt in Bahrain vor Teamkollege Sergio Perez, während Fernando Alonso als bester Nicht-Red-Bull 38,637 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel kam. In Dschidda waren die Rollen bei Red Bull vertauscht, erneut mit Alonso auf Platz drei. Nach Aufhebung seiner Strafe lag er im Ziel 20,728 Sekunden zurück.

Wenn man diese beiden Vorsprünge zum Vorteil in Australien dazurechnet, dann kommt Red Bull in dieser Saison auf einen Abstand von 67,718 Sekunden. Das ist knapp drei Sekunden mehr als eine Runde auf dem Red-Bull-Ring, wo Verstappen die Polezeit im vergangenen Jahr mit 1:04.984 Minuten fuhr.

Natürlich fuhr Verstappen aufgrund des Safety-Cars nur mit 0,179 Sekunden Vorsprung über die Ziellinie, doch der Turbostart von Red Bull ist für alle deutlich zu sehen.

Und wäre eine der roten Flaggen und der Neustart in Australien vermieden worden, oder hätte Perez seinen Start in Saudi-Arabien nicht verpatzt, oder hätten die beiden RB19 ihr Tempo nicht gemanagt, als sie so weit vorne lagen, wäre der Abstand noch größer gewesen.

Formel-1-Boss Stefano Domenicali hat behauptet, dass sich neue Fans nicht an einem derartigen Monopol stören würden und dass die anderen Teams aufholen werden. Das scheint fast unvermeidlich, es sei denn, Red Bull will wirklich McLarens Leistung von 1988 (15 von 16 Siegen bei jedem GP) übertreffen.

Ein genauerer Blick auf die Macht des amtierenden Konstrukteursmeisters deutet jedoch darauf hin, dass eine Niederlage in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist.

Was ist mit der Konkurrenz?

Aston Martin ist das Überraschungspaket der Saison 2023 und konnte von WM-Rang sieben auf Platz zwei nach vorne klettern. Doch Alonso rechnet damit, dass er Hilfe von einer Red-Bull-Strafe, einem verpatzten Boxenstopp, einem Unfall oder ein paar Zuverlässigkeitsproblemen braucht, um die RB19 zu besiegen. Die reine Pace des AMR23 ist seiner Meinung nach nicht gut genug dafür.

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff hat derweil schon ein neues Fahrzeugkonzept angekündigt, obwohl George Russell und Lewis Hamilton Verstappen am Start von Melbourne überholen und anschließend erst einmal in Schach halten konnten.

Obwohl Mercedes nach eigenen Angaben schon vor den Tests erkannt hat, dass eine neue Richtung erforderlich ist, und die überarbeiteten Teile bereits im Windkanal validiert werden, werden sie frühestens beim Rennen in Imola zum Einsatz kommen, und selbst dann sollten die Zuschauer keine "wundersame" Wende erwarten.

Ferrari: Erste Rennen nur Ausreißer?

Und dann gibt es noch Ferrari, Red Bulls größten Konkurrenten im ersten Jahr der neuen Ground-Effect-Autos. Der neue Teamchef Fred Vasseur war anfangs uneins mit seinen Fahrern, weil er meinte, dass eher einfache Änderungen an der Abstimmung als Upgrades am Auto erforderlich seien, um konkurrenzfähig zu sein.

Inzwischen hat sich die Parteiprogrammatik geändert. Während eine komplette "B-Spec"-Maschine ausgeschlossen wurde, sagt Vasseur nun, dass an jedem der Wochenenden in Miami, Imola und Barcelona ein Paket von Entwicklungen eintreffen wird, um die schlechte Form zu stoppen.

Die ersten drei Rennen und das nächste Rennen in Baku (Aserbaidschan) bezeichnet er jedoch auch als Ausreißer, die dem Ferrari SF-23 nie liegen würden. Der Asphalt in Bahrain war zu rau, in Saudi-Arabien dominierten die Geraden zu sehr, und in Australien gab es zu viele Unterbrechungen durch Unfälle.

Er sagt: "Wir müssen verstehen, dass diese drei Events nicht das komplette Spektrum der Strecken abbilden". Das Problem mit dieser Ausrede und für Red Bulls Konkurrenten ist, dass der RB19 durch keine der veränderten Bedingungen beeinträchtigt wurde.

Wo Red Bull stark ist und wo nicht

Verstappens Vorsprung von 0,3 Sekunden auf Charles Leclerc, mit dem er sich die Poleposition in Bahrain gesichert hatte, wurde durch die schnelle Beschleunigung des RB19 im unteren Drehzahlbereich und seine überlegene Geschwindigkeit in den mittelschnellen Kurven bestimmt.

So sehr, dass es keine Rolle spielte, dass Verstappen auf der Geraden an manchen Stellen vier km/h langsamer war als der Ferrari, der oberhalb von 240 km/h konstant stärker zog. Das deutet darauf hin, dass der Schwerpunkt auf dem Abtrieb lag.

In erster Linie ist das ein großer Unterschied zu Red Bull in der letzten Saison, als der umgerüstete Honda-Motor das schwere Chassis nicht sofort überwinden konnte und oft vom leichten Ferrari überholt wurde, nur um schließlich bei Höchstgeschwindigkeit den Vorteil zu haben.

Der zweite Punkt ist, dass der RB19 in Saudi-Arabien ganz anders funktionierte. Dort war es Perez, der mit dem starken DRS von Red Bull die Radarfallen zum Glühen brachte. Da Verstappen wegen seines Getriebeschadens in Q2 nicht antreten konnte, setzte sich der Mexikaner mit einem Vorsprung von 0,155 Sekunden an die Spitze, bevor Leclerc eine Grid-Strafe für die Power-Unit erhielt.

Perez fiel bei den schnellen Richtungswechseln hinter den Ferrari zurück, um sich dann mit einem Vorsprung von bis zu acht km/h wieder an die Spitze zu setzen.

RB19 funktioniert in breitem Fenster

In Australien kam es in Q3 zum Showdown zwischen Verstappen und Russell, wobei sich Verstappen die Pole um 0,236 Sekunden sicherte. Dieser Vorsprung beruhte auf einer überlegenen Leistung auf der Geraden, während er in den offeneren Kurvenabschnitten höhere Geschwindigkeiten beibehielt, nur um in den langsameren Scheitelpunkten gegen den Mercedes zu verlieren.

Im Rennen hatte Verstappen nach dem Ausfall von Russell in einem ununterbrochenen 34-Runden-Stint zwischen Runde 20 und 53 einen Vorsprung von 0,162 Sekunden pro Runde auf Hamilton. Dabei ist nicht berücksichtigt, dass Verstappen zur Schonung der Reifen und im Namen der Zuverlässigkeit eventuell etwas Pace rausnehmen würde.

Die GPS-Daten zeigen die Stärke des RB19, aber auch sein wechselhaftes Verhalten. Er reagiert auf Set-up-Änderungen, um auf einer Strecke schnell durch die Kurven zu fahren, bevor er auf der Geraden den Standard setzt.

Er scheint ein breites Arbeitsfenster zu haben - ganz anders als beispielsweise der Mercedes W13 von 2022, der schon früh aus dem Tritt geriet, wenn ein unebener Streckenbelag seine Fahrgewohnheiten durcheinanderbrachte.

Und anders als in der vergangenen Saison, als der Ferrari deutlich schneller aus den Kurven herauskam, ist eine offensichtliche Schwäche des Red Bull noch nicht zu erkennen.

Keine Schwäche bei Red Bull?

Alonso setzt mit seinen super-späten Bremspunkten und seiner Fähigkeit, früh aufs Gas zu gehen, den Maßstab, was sich in Monaco als Vorteil erweisen könnte. Aber die Telemetrie zeigt, dass der RB19, auch wenn er nicht ganz mithalten kann, in denselben Abschnitten nicht gerade abfällt. Ansonsten hat er bewiesen, dass er zu jedem anderen Teil der Strecke passen kann.

Während Vasseur davon ausgeht, dass es noch keine Strecke gibt, die dem SF-23 wirklich liegt, scheint es auch noch keine zu geben, die Red Bull ins Straucheln bringt. Aus diesem Grund zeigt die 'Supertimes'-Metrik, die sich auf die schnellste Runde jedes Teams über ein ganzes Grand-Prix-Wochenende konzentriert, derzeit einen Rückstand von 0,401 Prozent zwischen Ferrari und Red Bull.

Bei einer normalen Runde über 90 Sekunden entspricht das 0,36 Sekunden, die Red Bull auf den Zweitplatzierten Vorsprung hat. Wendet man dies auf ein durchschnittliches Rennen über 55 Runden an (ohne Safety-Car-Phasen, rote Flaggen und stehende Neustarts), könnten Verstappen und Perez bald wieder mit 20 Sekunden Vorsprung gewinnen.

Dann hätte Red Bull einen Gesamtvorteil von 1:27 Minuten, was nicht weit entfernt von einer ganzen Runde in Dschidda ist.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.