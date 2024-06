Was die GPS-Daten über McLarens Chancen gegen Max Verstappen sagen

Der enge Kampf um die Sprintpole in Österreich gibt McLaren Hoffnung, allerdings besitzt Red Bull einige Stärken, die man erst einmal schlagen muss. Nur 0,093 Sekunden trennten Max Verstappen und Lando Norris am Freitagnachmittag im Sprint-Qualifying, wo beide wieder einmal in die erste Startreihe fuhren.

Während ihrer einzigen SQ3-Runde trennten das Duo weniger als zwei Zehntel. Der Abstand wuchs nur in der mittleren Kurvenphase, und die überlegene Traktion des McLaren aus den Kurven heraus konnte den Rückstand nur abmildern, nicht aber das Blatt wenden.

Bei der Auswertung der GPS-Daten zeigte sich ein ähnliches Muster wie beim letzten Qualifying in Barcelona, obwohl Norris diesmal nicht in der Lage war, Verstappen zu schlagen.

Wie in Spanien nahm Verstappen mehr Geschwindigkeit in die Bremszone mit; der Red Bull war in der Spitze etwa vier bis fünf km/h schneller als Norris' McLaren, bevor er abbremste. Doch Norris konnte auf der Bremse weniger Geschwindigkeit abbauen und nahm letztlich etwas mehr Geschwindigkeit mit in die Kurve.

Die Traktion des McLaren scheint auch stärker zu sein, sodass Norris den Großteil der Zeit, die er am Kurvenausgang verloren hatte, wieder zurückgewinnen konnte.

Nach Kurve 1 verringerte Norris den Abstand auf 0,013 Sekunden, aber die höhere Endgeschwindigkeit des Red Bull sorgte dafür, dass Verstappen Norris' Geschwindigkeit nach etwa zwei Dritteln des Weges den Berg hinauf überholte.

Bei etwa 318 km/h ging Norris die Puste aus, während Verstappen den Tacho weiter steigen lassen konnte, bevor er auf das Bremspedal trat. Dies setzte sich auf der nächsten Geraden zwischen den Kurven 3 und 4 fort.

Norris holte bis zur Mitte der Strecke am Gipfel des Hügels Zeit zurück, aber nicht die ganze, und dies war weiterhin eine Quelle winziger Bruchstücke, die sich zum Runden-Delta zwischen den beiden Fahrern summierten.

Dies könnte auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein: früheres Clipping des Mercedes-Antriebsstrangs, ein verstärkter DRS-Effekt des Red Bull auf den Geraden oder einfach eine Frage des Schaltens.

Ebenso könnte die geringfügig höhere Geschwindigkeit des McLaren in den Kurven mit kurzem Radius damit erklärt werden, dass das Auto bei niedrigen Geschwindigkeiten mehr Abtrieb hat, oder durch eine stärkere Nachgiebigkeit gegenüber dem steif gefederten Red Bull.

Die Lücke öffnet sich in der zweiten Hälfte der Runde etwas mehr, da die Kurven etwas fließender sind und dem Red Bull bei mittleren und hohen Geschwindigkeiten entgegenkommen.

Auch hier ist der McLaren am Kurvenausgang generell besser, obwohl Verstappen in Kurve 9 härter aufs Gas geht, während Norris etwas vorsichtiger ist.

Für den Rest des Wochenendes - oder zumindest für das Sprintrennen - bedeutet dies, dass Verstappen den zweiten und dritten Sektor nutzen dürfte, um sich von den Angriffen seiner Verfolger abzusetzen und die für das DRS erforderliche Ein-Sekunden-Marke zu durchbrechen.

Das gilt natürlich nur, wenn der WM-Führende die beiden Papaya-Autos in der ersten Kurve abwehren kann.

Sollten Norris oder Piastri den RB20 überholen und in Führung gehen, müssen sie hoffen, dass ihre Traktion und ihr kluger Einsatz von Energie Verstappen in Schach halten können. Andernfalls wird der Niederländer am Ende der Geraden von seinem starken DRS profitieren, das für ein Überholmanöver in den Kurven 3 oder 4 unerlässlich sein wird.

Bei drei DRS-Zonen wird das eine schwierige Aufgabe sein, sodass die erste Runde in diesem Szenario ein entscheidender Faktor für einen McLaren-Sieg sein wird. Das Hauptproblem des MCL38 auf dem Red-Bull-Ring liegt im Handling von Kurve 7, da Verstappen hier mehr Geschwindigkeit mitnimmt.

Letztlich liegt es am Vertrauen der Fahrer. Wenn weder Norris noch Piastri das Gefühl haben, dass sie etwas früher aufs Gas gehen können, dann werden sie gegen Red Bull das Nachsehen haben.

Sobald der Parc Ferme wieder geöffnet wird, könnte McLaren seine Einstellungen so anpassen, dass die schnelleren Abschnitte des Kurses etwas leichter zu bewältigen sind, idealerweise ohne die höhere Mindestgeschwindigkeit in den engeren Kurven zu gefährden.

Auch hier kommt es darauf an, wie sich die erste Runde entwickelt. Wenn McLaren eine Abstimmung hat, die mehr auf das Rennen ausgerichtet ist, dann wird das dem Rest des Wochenendes etwas mehr Spannung verleihen. Im Moment scheint Red Bull jedoch den besseren Start erwischt zu haben.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.