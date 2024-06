Was Kevin Magnussen tun muss, um sein Formel-1-Cockpit zu behalten

Kevin Magnussen hatte eigentlich gehofft, dass die Formel-1-Saison 2024 für ihn weitaus versöhnlicher als die vergangene verlaufen würde, nachdem das Haas-Team im Jahr 2023 regelmäßig Mühe hatte, in die Punkte zu kommen.

Der VF-23 des Vorjahres war dabei etwas eigenartig. Obwohl er im Qualifying unter der Kontrolle von Nico Hülkenberg eine gute Pace zeigte, wurde er in den Rennen von Problemen mit den Reifen geplagt.

Die Fahrer erklärten damals, dass sie aufhören mussten, mit den Autos um sie herum zu kämpfen, wenn sie es mit konventionellen Strategien bis ins Ziel schaffen wollten. Sie mussten für gute Ergebnisse daher auf außergewöhnliche Umstände hoffen.

Das diesjährige Auto ist anders. Beim Testprogramm in Bahrain im Winter verzichtete das Team auf Performance-Runs, um die verschiedenen Reifenmischungen von Pirelli besser kennenzulernen. Dadurch ist das Team im Kampf um die letzten Punkteränge viel präsenter geworden.

Einmal mehr ist es jedoch Hülkenberg, der den Löwenanteil des Lobes verdient hat. Der Deutsche hat im Qualifying-Trimm nicht nur eine gute Balance gefunden, sondern konnte diese auch gelegentlich in Punkte ummünzen. Das ist angesichts der wenigen Möglichkeiten für die hinteren Teams in diesem Jahr besonders wichtig.

Der bislang "frustrierendste" Saisonstart für Magnussen

Magnussen hingegen hat zu kämpfen. Der Däne war bislang nicht in der Lage, die gleiche Qualifying-Pace wie Hülkenberg zu finden, was seine Rennen beeinträchtigt hat.

Je nachdem, wen man fragt, haben seine Defensivleistungen entweder Lob verdient oder seinem Ruf geschadet. Aber man kann mit Sicherheit sagen, dass sie weit weniger notwendig gewesen wären, wenn seine Qualifikationsergebnisse den Anforderungen entsprochen hätten.

Selbst im Vergleich zu den mageren Haas-Jahren 2019 und 2023 ist Magnussen der Meinung, dass das erste Drittel des Jahres 2024 der "frustrierendste" Start in ein Jahr war, den er je erlebt hat.

Wenn die Autos schlecht waren, konnte man sich darauf verlassen, dass Magnussen mit der Situation zurechtkam. Jetzt, selbst mit einem konkurrenzfähigen Boliden, fällt es ihm dagegen schwer, die verfügbare Leistung abzurufen.

"Das war wahrscheinlich der frustrierendste Start in ein Jahr, den ich je hatte. Es scheint immer ein harter Kampf zu sein. Es klappt einfach nicht. Hoffentlich können wir das Ruder herumreißen. Wir haben ein starkes Paket, also müssen wir es nutzen", betont er selbst.

Magnussen meistens nur "Wingman" für Hülkenberg

Abgesehen von seinem Monaco-Crash mit Sergio Perez wurde Magnussen auch mehr als ihm lieb war als Hulkenbergs Wasserträger eingesetzt. Er hat diese Rolle angenommen, wenn auch nicht mit besonders großem Enthusiasmus. Aber dennoch hat er keine halben Sachen gemacht.

In Dschidda half er Hülkenberg, ein Boxenstopp-Fenster zu schaffen, und untermauerte damit seine Effizienz in dieser Rolle, und auch die Verteidigung in Miami, bei der er buchstäblich eine Linie überschritt, hat seine ersten acht Rennen bestimmt.

Zumindest hat er einen Punkt vorzuweisen, den er in Australien holte, als Haas sein erstes doppeltes Punkteresultat seit Österreich 2022 einfuhr. Außerdem hat er Hülkenberg im Qualifying zweimal bei Rennen geschlagen, bei denen Haas über eine Runde keine gute Pace hatte.

Gleichzeitig ist er allerdings auch schon viermal in Q1 ausgeschieden und hat es noch kein einziges Mal in Q3 geschafft - etwas, das Hülkenberg 2024 bereits viermal gelungen ist. Magnussen selbst weigert sich, dies als Pech abzutun. Er ist sich bewusst, dass es etwas in ihm selbst gibt, das den Fortschritt aufhält.

Er sucht nach einer Antwort darauf und erklärt: "Ich hasse es, von Pech zu sprechen, denn oft hat man etwas zu sagen, und auch wenn die Dinge nicht so laufen, wie man will, und man das Gefühl hat, dass man kein Glück hat, hat man das als Ausrede."

"Wir müssen einfach einen kühlen Kopf bewahren und positiv über unser starkes Paket denken, das wir haben - und versuchen, dass es endlich klappt", so Magnussen.

Warum Hülkenberg die Nase im Qualifying vorne hat

Wenn das Qualifying das Hauptproblem ist, dann sollte man sich die Unterschiede zwischen den beiden Haas-Fahrern ansehen. China und Miami sind die beiden krassesten Beispiele dafür. In beiden Fällen schaffte es Hülkenberg in Q3 und Magnussen mühte sich vergeblich ab, Q1 zu überstehen.

Zu hinterfragen sind dabei ihre Q1-Deltas, und es gibt kleine Unterschiede zwischen ihren jeweiligen Ansätzen. In China nutzte Hülkenberg in den Low-Speed-Kurven 6 und 11 niedrigere Gänge, um eine bessere Beschleunigung aus der Kurve heraus zu erreichen.

Seine Drosselklappenmodulation in den Kurven 7 und 8 - sowohl bei der Anfahrt als auch beim Kurvenübergang - war ein Fall von Zeitverlust in einem Abschnitt, um an anderer Stelle mehr zu gewinnen. Es scheint, dass Hülkenberg über eine einzelne Runde hinweg eine viel umfassendere Sichtweise hat.

Magnussen ist weniger konstant. Er verbrachte die meiste Zeit seiner Q1-Runde in Miami damit, auf Hulkenbergs Delta aufzuschließen und mehr Geschwindigkeit durch die Kurven 6-7-8 mitzunehmen, obwohl er das meiste davon durch seine Hochschaltvorgänge verlor.

In der langsamen Unterführung gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Hülkenberg gewann Zeit, aber diesmal schaltete sein Teamkollege einen Gang zurück, um besser aus Kurve 16 herauszukommen. Stattdessen ging alles in den letzten Kurven verloren, als Magnussen seinen Bremspunkt verpasste und dabei fast 0,3 Sekunden verlor.

Wenn Magnussen alles auf die Reihe bekäme, wäre er ohne Frage mit Hülkenbergs Tempo gleichauf. Er ist besser darin, mehr Geschwindigkeit durch die Kurven zu nehmen, aber diese Unerschrockenheit wird ihm zu oft zum Verhängnis.

Und es sind eher vereinzelte Fehler, die Zeit kosten, als dass es ihm an Tempo mangelt. Vielleicht gibt es eine Diskrepanz zwischen Fahrer und Auto, oder vielleicht treibt einer den anderen zu weit über seine Grenzen.

Setzt Haas 2025 auf Ocon statt Magnussen?

Die gnadenlose Natur der Formel 1 bedeutet, dass Magnussen unter Druck steht, eine Lösung zu finden, und dass der Druck auf ihn noch größer wird, da der wilde Fahrermarkt immer mehr an Fahrt aufnimmt.

Es ist bekannt, dass Haas Esteban Ocon für einen Platz im Jahr 2025 in Betracht zieht, während Oliver Bearman wahrscheinlich für den anderen Platz in Frage kommt, der nächstes Jahr durch den Abgang von Hülkenberg frei wird.

Um die Bedrohung durch Ocon abzuwehren und Haas zu zeigen, dass er weiterhin der richtige Fahrer für diese Rolle ist, muss Magnussen den Durchbruch schaffen. Der kommende Große Preis von Kanada ist die nächstbeste Gelegenheit.

Das Problem ist jedoch, dass Magnussen auf dem Circuit Gilles Villeneuve bisher nur einmal gepunktet hat: 2014, als er für McLaren Neunter wurde.

Für Magnussen spricht zumindest Kontinuität, etwas, das Haas in seiner Formel-1-Zugehörigkeit sehr geschätzt hat. Wenn er anfängt, es Hülkenberg gleichzutun, indem er in Q3 fährt und konstant an der Tür zu den Top 10 anklopft, während er gleichzeitig sein Rennverhalten so gestaltet, dass er keine Sperre wegen der zehn Strafpunkte riskiert, wird er sich in eine viel bessere Position bringen.

Es wird nicht einfach sein, aber es wird den Unterschied ausmachen, ob er 2025 in der Formel 1 fährt oder ob er seine Rennkarriere woanders fortsetzt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.