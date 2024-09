Was McLaren mit dem Sonderdesign "Legend reborn" ausdrücken will

"Legend reborn". Also zu Deutsch: "Die Wiedergeburt einer Legende." So nennt sich das Formel-1-Sonderdesign, mit dem McLaren beim Singapur-Grand-Prix 2024 auf dem Marina Bay Circuit an den Start geht (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!).

Das Farbschema greift den Look der McLaren-Autos von 1981 bis 1996 auf, als Tabakkonzern Philip Morris mit seiner Marke Marlboro als Titelsponsor aktiv war. Die weiß-rote Farbgebung aus dieser Zeit zählt zu den markantesten der Formel-1-Geschichte. Auch, weil Ayrton Senna seine drei WM-Titel in so gestalteten McLaren-Fahrzeugen erzielte.

Senna sowie die weiteren McLaren-Weltmeister aus dieser Ära - Alain Prost und Niki Lauda - sind gemeinsam mit zehn weiteren Fahrern mit ihren Namen im Cockpitbereich des McLaren MCL38 abgebildet. Das haben sich McLaren und Sponsor OKX für das Singapur-Rennen überlegt.

Oder wie es Louise McEwen als Marketing-Leiterin bei McLaren formuliert: "Dieses Sonderdesign ist eine großartige Möglichkeit, unsere ikonische Historie zu feiern und zu ehren. Denn wir verbinden in diesem Design das Alte mit dem Neuen." Statt Marlboro-Rot wie früher ist auf dem Singapur-Look nämlich das aktuelle Papaya-Orange von McLaren zu sehen.

Bereits beim Monaco-Grand-Prix vor einigen Monaten war McLaren mit einem Sonderdesign angetreten. Das Farbschema damals stand ganz im Zeichen von Formel-1-Legende Senna, dem mit sechs Siegen erfolgreichsten Fahrer in Monaco. Auch beim Japan-Grand-Prix hatte das Team leicht veränderte Farben auf seinen Autos präsentiert.

Neben McLaren sind in Singapur auch Mercedes und Racing Bulls mit Sonderdesigns vertreten, so wie einige andere Teams bereits bei früheren Rennen in der Formel-1-Saison 2024.

Das Timing ist gut: McLaren ist das Team der Stunde in diesem Jahr, hat erst am vergangenen Rennwochenende in Baku erstmals seit Jahren wieder die Führung in der Konstrukteurswertung übernommen und gilt als der Rennstall mit dem derzeit schnellsten Auto im Formel-1-Feld. Außerdem darf sich McLaren-Fahrer Lando Norris Chancen auf den Titel in der Fahrerwertung ausrechnen.