Was sind Tracklimits in der Formel 1 und wie werden sie überwacht?

Die Tracklimits sind ein wichtiger Bestandteil einer Formel-1-Strecke und stellen sicher, dass alle Fahrer innerhalb der Streckenbegrenzung bleiben, um zu verhindern, dass sich jemand einen unfairen Vorteil verschafft, indem er diese verletzt.

Sie haben sich in dieser Saison als kontroverses Thema für die Fahrer erwiesen, denn es wurden mehrere Strafen für Verstöße gegen die Tracklimits verhängt.

Was sind Tracklimits in der Formel 1?

Als Tracklimits bezeichnet man die weißen Linien, die am Rand der eigentlich Rennstrecke verlaufen und den Fahrern eine Grenze setzen, die sie nicht überschreiten dürfen.

Das bedeutet: Die Piloten müssen mit einer Strafe rechnen, wenn sie die weißen Linien allen vier Rädern überfahren. Die FIA-Kommissars können insbesondere dann eine Strafe verhängen, wenn sie glauben, dass der Fahrer einen Vorteil erlangt hat.

Warum gibt es in der Tracklimits in der Formel 1?

Die Tracklimits markieren den Rand der Strecke. Ohne sie könnten die Fahrer einige Kurven nutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. So könnten beispielsweise Kurven ohne Kiesbett oder Gras am Ein- oder Ausgang genutzt werden, um eine weitere Linie durch die Kurve zu fahren, wodurch der Fahrer mehr Geschwindigkeit durch die Kurve bringen kann, was die Rundenzeit verkürzt.

Warum werden in der Formel 1 Verstöße gegen die Tracklimits geahndet?

Verstöße gegen die Tracklimits können unterschiedliche Strafen nach sich ziehen, je nachdem, an welchen Sessions die Fahrer teilnehmen. Während des Trainings werden die Rundenzeiten in der Regel gestrichen, aber der Fahrer wird nicht härter bestraft, selbst wenn er die Tracklimits mehrfach überschreitet.

Während des Qualifyings müssen die Fahrer ebenfalls damit rechnen, dass ihre Rundenzeiten gestrichen werden, was den Druck auf sie erhöhen kann, da sie durch die Streichung von Rundenzeiten Plätze in der Startaufstellung verlieren oder, schlimmer noch, die Teilnahme an der nächsten Session verpassen könnten.

In den meisten Kurven einer Rennstrecke führt eine Überschreitung der Tracklimits zur Streichung der betreffenden Runde. Doch wenn ein Fahrer den Verstoß in der letzten Kurve begeht, wird auch die darauffolgende Rundenzeit gestrichen.

Während eines Grand Prix darf jeder Fahrer dreimal gegen die Tracklimits verstoßen, bevor er eine schwarz-weiße Flagge sieht, die ihn darauf hinweist, dass der nächste Verstoß eine Strafe nach sich zieht. Ein weiterer Verstoß führt zu einer Fünf-Sekunden-Strafe. Beim fünften Verstoß erhält er eine Zehn-Sekunden-Strafe.

Die Tracklimits werden genau überwacht und nach Häufigkeit des Verstoßes bestraft Foto: Motorsport Images

Beim Grand Prix der USA 2023 wurden 76 Rundenzeiten gelöscht. Viele Fahrer lobten die schnelle Reaktion der Stewards, bestanden aber darauf, dass eine längerfristige Lösung gefunden werden sollte, wie Valtteri Bottas sagte: "Das Problem ist, dass es eine Strecke ist, auf der es mehrere Kurven gibt, in denen man einen Vorteil hat, wenn man weit fährt, und jeder von uns geht natürlich ans Limit."

"Es muss also eine harte Grenze geben, sei es ein Schotterstreifen oder ein 'Sausage-Kerb'. Das ist das Problem mit der Strecke", so der Finne.

Wie wird ein 'Sausage-Kerb' eingesetzt, um Tracklimits-Verstöße zu verringern?

'Sausage-Kerbs', also extra hohe Randsteine, wurden vom Automobil-Weltverband FIA in Monza 2002 in der Formel 1, Formel 2 und Formel 3 erstmals eingeführt, aber erst 2010 vollständig umgesetzt. Sie wurden in einigen Kurven angebracht, um zu verhindern, dass Fahrer die Tracklimits überschreiten.

Die erhöhten Randsteine befinden sich vor allem in schnellen Kurven und dienen als Abschreckung, da Fahrer ihr Auto beschädigen könnten, wenn sie sie überfahren.

Sie wurden von Fahrern heftig kritisiert, darunter auch von Lando Norris, der die FIA nach schweren Unfällen in anderen Rennserien in den vergangenen Jahren aufforderte, die 'Sausage-Kerbs' zu entfernen. Im Jahr 2019 erlitt Alex Peroni in der GP3 einen schweren Unfall, nachdem er in der Parabolica in Monza einen Randstein überfahren hatte, sodass sich sein Auto mehrfach überschlug.

Beim Überfahren eines "Sausage-Kerbs" hob das Auto von Alex Peroni ab Foto: Motorsport Images

Damals gab Daniel Ricciardo zu: "Es ist seltsam, und man hätte nie gedacht, dass der Randstein dort eine solche Auswirkung haben könnte. Leider muss manchmal etwas passieren, damit man die möglichen Konsequenzen erkennt. Ich selbst habe diese Randsteine zuvor nie als Gefahr oder Bedrohung betrachtet."

Abbie Eaton, eine Fahrerin der W-Serie, erlitt zwei gebrochene Wirbel, nachdem sie 2021 auf dem Circuit of the Americas einen 'Sausage-Kerb' getroffen hatte. Damals bezeichnete die britische Fahrerin den Vorfall als "lächerlich" und sagte, es gebe "keinen Grund" für solche Randsteine auf der Rennstrecke.

Beim Formel-2-Rennen des britischen Grands Prix 2022 drängte Roy Nissany Dennis Hauger von der Strecke, woraufhin dieser die Kontrolle verlor und gegen einen Kerb auf der Innenseite von Kurve 16 fuhr. Der Randstein schleuderte Hauger in die Luft, und der norwegische Fahrer landete auf Roy Nissanys Auto.

Nissanys Halo-Schutz bewahrte ihn zwar vor ernsthaften Verletzungen, doch die Sicherheit der erhöhten Randsteine wurde dadurch erneut infrage gestellt.

Welche Formel-1-Strecken haben die größten Probleme mit Tracklimits?

Beim Grand Prix von Österreich 2023 gab es die meisten Strafen wegen Tracklimits. Die Rennleitung musste mehr als 1200 Anzeigen über Verstöße von Fahrern überprüfen, die alle in den Kurven 9 und 10 auf dem Red Bull Ring begangen wurden.

Die FIA verhängte während des Rennens zwölf Strafen für Tracklimits-Verstöße gegen acht Fahrer, darunter Estaban Ocon, der eine 30-Sekunden-Strafe erhielt, die sich auf vier Verwarnungen verteilte. Die Strafen verhalfen Ocon dazu, den Rekord für die meisten Strafen während eines Grand Prix aufzustellen.

Die FIA hat erklärt, dass sie den Red Bull Ring dazu drängen wird, Kiesbetten zu installieren, wie sie auch schon in Kurve 4 verwendet werden. Der Dachverband erklärte dazu: "Wir stellen fest, dass dies im Vergleich zu anderen Serien, die hier Rennen fahren, keine einfache Lösung ist, sich aber in anderen Kurven und auf anderen Strecken mit ähnlichen Problemen als sehr effektiv erwiesen hat."

Haas hatte nach dem USA-Grand-Prix, bei dem Nico Hülkenberg knapp die Punkte verpasste, ein formelles "Recht auf Überprüfung" der Tracklimits angemeldet. Das Team glaubte, Fälle zu kennen, in denen andere Autos die Tracklimits überschritten hatten, die von den Stewards zu diesem Zeitpunkt nicht erkannt worden waren.

Dabei ging es um Onboard-Aufnahmen von Alex Albon, Sergio Perez, Lance Stroll und Logan Sargeant, die zeigen, dass sie die Tracklimits in Kurve 6 verletzt haben. Die Stewards räumten ein, dass die Videoüberwachung der Strecke schlecht positioniert gewesen sei und den Ausgang der Kurve nicht vollständig erfasst habe.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.