Was steckt hinter den Flexiwings-Kontrollen in Belgien?

Kommt es am kommenden Wochenende in Belgien zu einer möglichen Kontroverse? Denn die FIA hat gegenüber den Formel-1-Teams angekündigt, beim Rennen in Spa-Francorchamps Videokontrollen der flexiblen Flügel durchzuführen.

Da die Teams zunehmend flexible Frontflügel einsetzen, um ihre Autos besser auszubalancieren, könnte jede Änderung in diesem Bereich mitten in der Saison Auswirkungen auf die relative Leistung der Teams haben.

Selbst eine kleine Verschiebung der Stärken und Schwächen der Spitzenreiter in der Formel 1 könnte angesichts der engen Verhältnisse an der Spitze theoretisch den weiteren Verlauf des Meisterschaftskampfes bestimmen.

Motorsport-Total.com hat jedoch erfahren, dass die Hauptmotivation für die neuen flexiblen Flügelkontrollen nicht in einer möglichen Einschränkung dessen liegt, was die Teams derzeit tun.

Vielmehr geht es darum, der FIA zu helfen, ein klareres Bild davon zu bekommen, was die Teams mit den Frontflügeln machen - um dann zu sehen, ob Änderungen für 2025 und darüber hinaus notwendig sind, um das Reglement der Formel 1 zu verbessern.

Quellen haben angedeutet, dass die seit langem bestehende Position der FIA, die den Teams bei den letzten Sitzungen des Technischen Beratungskomitees zu verstehen gegeben hat, dass sie mit der aktuellen Situation zufrieden ist, trotz der Pläne für Belgien bestehen bleibt.

Was kommt in Spa?

Das Thema flexible Flügel ist in der modernen Formel 1 allgegenwärtig. Immer wieder tauchen Fragen über die Flexibilität von Bauteilen auf - seien es Unterböden, Heck- oder Frontflügel.

In der Technischen Richtlinie, die diese Woche an die Formel-1-Teams verschickt wurde, teilte die FIA den Teilnehmern mit, dass einige von ihnen ein neues Kameragehäuse für die Nase entwickeln müssen.

Dieses Gehäuse ermöglicht die Montage von 4K-Kameras, deren Marke ebenfalls von der FIA festgelegt wurde, und die die Biegung des Frontflügels auf der Strecke aufzeichnen.

Ausgewählte Teams müssen eine Reihe von Referenzpunkten auf den Frontflügelelementen und der Endplatte anbringen, damit diese in den Aufnahmen verfolgt werden können und Aufschluss über das Verhalten des Flügels unter verschiedenen Bedingungen geben.

Wie in der Hauptabbildung zu sehen ist, sind dies drei Punkte auf den Flaps (jedoch auf der Rückseite der Flügelelemente und nicht auf der Vorderseite, wie hier zur Veranschaulichung dargestellt) und sechs Punkte auf der Endplatte.

Diese Punkte haben einen Durchmesser von 20 Millimeter und ihre Position wurde von der FIA festgelegt, um eine Reihe von Bewegungsvektoren zu ermitteln, die zu übermäßigen Verformungen führen könnten.

Auf den Heckflügeln sind auch heute noch Referenzpunkte zu sehen Foto: Giorgio Piola

Dies ähnelt der Art und Weise, wie die FIA im Jahr 2021 mit der Frage der Durchbiegung des Heckflügels umgegangen ist, wobei die Punkte auch heute noch auf den Heckflügeln zu finden sind.

In diesem Fall war kein neues Gehäuse erforderlich, da die nach hinten gerichteten Kameras in der Airbox ausreichten.

Da jedoch mehrere Kameras in einem anderen Winkel in der Nase angebracht werden müssen, um den Frontflügel zu überwachen, werden die FIA-Tests in Spa nur im Freien Training stattfinden.

Bei Mercedes dienen kleine karierte Aufkleber als Referenzpunkte Foto: Giorgio Piola

Der Einsatz von Kameras und Referenzaufklebern/-punkten zur Aufzeichnung der Verformung des Frontflügels ist für die Teams nicht neu.

Sie nehmen regelmäßig an dieser Aktivität teil, um ihr eigenes Verständnis des Verhaltens zu verbessern und die Leistung auf der Strecke mit den in der Simulation vorhergesagten Modellen zu korrelieren.

Auch bei Ferrari sind kleine karierte Aufkleber zu sehen Foto: Giorgio Piola

Wie oben zu sehen ist, brachten Mercedes und Ferrari zu Beginn der Saison karierte Aufkleber auf ihren Endplatten an, um eine Referenz für die Durchbiegung zu haben, die von den Kameras aufgezeichnet wurde, die während des Trainings seitlich in den Nasen angebracht waren.