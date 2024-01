Carlos Sainz noch ohne neuen Vertrag: Holt Ferrari etwa Alex Albon?

Während Ferrari in der vergangenen Woche einen neuen Formel-1-Vertrag mit Charles Leclerc bekannt gegeben hat, bleibt die Zukunft von Teamkollege Carlos Sainz, der bis Ende 2024 an die Scuderia gebunden ist, weiter offen.

Das ist insofern interessant, weil Sainz offen gesagt hat, dass er nicht in die neue Saison gehen möchte, ohne dass seine Formel-1-Zukunft über das Jahresende hinaus geklärt ist.

Im vergangenen Juni sagte der Spanier über diese Situation: "Ich werde nicht lügen, ich mag es nicht, in mein letztes Vertragsjahr zu gehen, ohne wirklich zu wissen, wo ich im nächsten Jahr fahren werde."

"Ich habe diesen Prozess sowohl bei Red Bull als auch bei Renault durchlaufen, und ich weiß, dass es weder als Sportler noch als Fahrer ideal ist. Es ist einfach nicht das Richtige. Und deshalb habe ich diesen Winter als Referenz genommen, um zu versuchen, meine Zukunft zu klären."

Diese Haltung stand auch nicht im Widerspruch zu Ferraris eigener Präferenz. Teamchef Fred Vasseur hatte beim alljährlichen Weihnachtsessen in Maranello sogar deutlich gemacht, dass es ein klares "Ziel" sei, die Verträge beider Ferrari-Piloten zu klären, bevor die Rennen wieder losgehen.

"Wir haben uns getroffen und Diskussionen begonnen, aber wir sind ein wenig hinter dem ursprünglichen Plan zurückgeblieben", sagte er damals. "Ich betrachte das überhaupt nicht als Problem, wir werden bald eine Entscheidung treffen."

Zwar sind es noch fünf Wochen, bis die selbst gesetzte vorläufige Frist sowohl für Sainz als auch Ferrari verstreicht. Doch die Tatsache, dass sich das Team dafür entschieden hat, Leclercs Ankündigung allein zu machen - anstatt zu warten und beide Fahrern gleichzeitig zu verkünden - hat zu Spekulationen geführt.

Es wird davon ausgegangen, dass Sainz eine zweijährige Vertragsverlängerung bis zum Ende der Saison 2026 anstrebt, aber eine Einigung scheint noch in weiter Ferne.

Und während die Gespräche laufen, wird im Hintergrund gemunkelt, dass Alex Albon eine ernsthafte Alternative sein könnte, da der Vertrag des Williams-Fahrers am Ende dieses Jahres ausläuft.

Einerseits ist es durchaus denkbar, dass die Entscheidung von Ferrari, erst einmal nur Leclerc zu verpflichten, überbewertet wird. Denn im Gegensatz zu anderen Rennställen kündigt das Team nur selten beide Fahrer gleichzeitig an.

Außerdem hat Ferrari nach der Klärung von Leclercs Situation noch genügend Zeit, um den Vertrag mit Sainz unter Dach und Fach zu bringen und dem Team zumindest für die nächsten zwei Jahre absolute Sicherheit beim Fahrer-Line-up zu geben.

Die Paarung Leclerc-Sainz

Aus der Sicht von Ferrari gibt es sicherlich wenig Grund, daran zu zweifeln, ob Sainz der Aufgabe gewachsen ist, im Team zu bleiben. Seine Leistungen in den drei gemeinsamen Jahren waren exzellent. Und die Kombination mit Leclerc hat eine der komplettesten Fahrerpaarungen ergeben, die das Team vorantreibt.

Leclerc verfügt über ein großes Naturtalent, das es ihm ermöglicht, im Qualifying und in der Hitze des Gefechts hervorzustechen, während Sainz ein absoluter Profi mit großem Know-how und technischem Feingefühl ist - Qualitäten, die für die Ingenieure sehr nützlich sind.

Die beiden Fahrer sind sich ebenbürtig. Die Unterschiede zwischen ihnen sind marginal, aber sie sind letztlich eine Ergänzung, um die Gesamtstärke des Teams zu erhöhen.

Tatsache ist jedoch, dass sich die Verhandlungen zwischen Ferrari und den Vertretern von Sainz länger hinziehen als erwartet. Und das Schweigen über die Fortschritte hat die Spekulationen darüber, was wirklich vor sich geht, nur weiter angeheizt.

Offensichtlich ist jedoch, dass sich Sainz in einer viel besseren Position befindet, um bessere Bedingungen auszuhandeln, als er es beim letzten Mal war.

Am 21. April 2022 wurde die Vertragsverlängerung des Spaniers für die Saisons 2023 und 2024 bekannt gegeben. Zu diesem Zeitpunkt hatte Leclerc in den ersten drei Rennen zwei Siege und einen zweiten Platz errungen, während Sainz in Bahrain Zweiter und in Saudi-Arabien Dritter geworden war.

Zwei Jahre später ist es sehr wahrscheinlich, dass Carlos Sainz bessere Bedingungen anstrebt, nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch in Bezug auf andere Vertragselemente wie die Vertragsdauer.

In dem Zusammenhang ist es mit Sicherheit kein Zufall, dass Ferrari es vermieden hat, die Dauer des neuen Vertrags mit Leclerc mitzuteilen, da es sich dabei um eine sensible Information handelt, um die langfristige Strategie der Scuderia zu verstehen.

Wenn der Vertrag, wie vermutet, für drei Saisons bis Ende 2027 gilt (mit einer Option für die nächsten zwei), ist das eine weitere Bestätigung dafür, dass Maranello Leclerc als seinen wichtigsten Aktivposten für die Zukunft betrachtet. In einem solchen Szenario ist es für Sainz nicht einfach, sich in seine Rolle einzufügen.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Ferrari eine klare Nummer eins oder Nummer zwei hat. Aber es gibt andere Prioritäten, bei denen die Teams es vorziehen, sich auf einen Fahrer zu konzentrieren, etwa wenn es um kommerzielle Partner und Medienpräsenz geht.

Vor diesem Hintergrund ist allerdings auch klar, dass ein Sieg für die Verantwortlichen des Teams von enormer Bedeutung ist. Das wurde beim Grand Prix von Singapur im vergangenen Jahr deutlich, als sich das gesamte Ferrari-Team um Sainz versammelte.

Letztlich weiß Ferrari, dass Sainz die bestmögliche Wahl für die Jahre 2025/26 darstellt, und der Spanier weiß ebenso gut, dass zwei weitere Jahre bei der Scuderia die beste Option für seine Karriere sind. Da sich die Gespräche jedoch hinziehen, könnte eine Einigung von beiden Parteien Kompromisse erfordern.

Ist Albon ein Alternativplan?

In einem solchen Szenario, in dem die Diskussionen zwischen Fahrer und Team in eine Sackgasse geraten, ist es wichtig zu verstehen, welche anderen Optionen es auf dem Markt gibt. Die Entscheidung von Lando Norris, sich langfristig an McLaren zu binden, bedeutet, dass er nun für eine ganze Weile nicht verfügbar ist.

Wenn Ferrari also jemanden für 2025 und darüber hinaus sucht, der die Anforderungen an einen Teamplayer erfüllt, über gute technische Kenntnisse verfügt und die Arbeitsweise großer Teams versteht, dann ist Albon ein offensichtlicher Kandidat.

Vergangenes Jahr gab es in Italien Spekulationen, dass er Ferraris bevorzugter Kandidat für einen langfristigen Wechsel sei. Dies wurde jedoch damals von Vasseur dementiert, da es noch zu früh sei, um über Fahrerverhandlungen nachzudenken.

In der letzten Saison sagte Albon, dass er es nicht eilig habe, einen Williams-Vertrag abzuschließen, da er erst einmal abwarten wolle, was der Markt hergibt: "Ich denke, ich habe das Vertrauen in mich selbst, mir alles offen zu halten."

"Ich möchte mir die Chance geben, um Siege und Podestplätze zu kämpfen. Und es kommt darauf an, ob wir dieses Team [Williams] zu diesem Zeitpunkt und in dieser Zeit dazu bringen können, genau so ein Team zu sein."

Sollte Ferrari wirklich den Weg eines alternativen Fahrers einschlagen, würde dies sicherlich nicht das Ende von Sainz' Formel-1-Karriere bedeuten. Er wurde regelmäßig mit Audi in Verbindung gebracht - und lobte den deutschen Hersteller kürzlich nach dem Sieg seines Vaters bei der Rallye Dakar.

Und auch ein Team wie Aston Martin wäre eine gute Option. Aber man kann sagen, dass sowohl für Sainz als auch für Ferrari ein Zusammenbleiben mehr Garantien bietet, als getrennte Wege zu gehen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.