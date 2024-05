Was treibt eure Träume an? Eure Chance, ein Traumwochenende in Monaco zu gewinnen!

Gesponsert von

Das winzige Fürstentum ist zweifellos eines der legendärsten Ziele im Formel-1-Kalender, und MoneyGram gibt einem Fan und seiner Begleitung die Chance, das Rennwochenende auf ganz besondere Weise zu erleben: mit Blick von einer Jacht, die direkt an der Strecke im Hafen liegt.

Die Rennstrecke bietet die sonst seltene Gelegenheit, ganz nah an die Autos heranzukommen. Die Jacht wird als einzigartiger Aussichtspunkt einen atemberaubende Sicht darauf bieten, wie es die besten Fahrer der Welt immer wieder schaffen, die Leitplanken auf engstem Raum zu umfahren.

In der Stadt, die für ihr prachtvolles Casino berühmt ist, gab der dreimalige Rennsieger Lewis Hamilton auf der letztjährigen Pressekonferenz zu, dass jede Kurve ein kleines Glücksspiel ist. Aber genau das macht das Rennen zu dem, was es ist.

"Du wirfst Dein Auto in die Kurve und fährst mit hellwachen Augen wieder heraus, denn Du hoffst, dass du sie geschafft hast", sagte er. "Es ist ein unglaublicher Ort, um Rennen zu fahren. Wir sind so privilegiert, dass wir zu den einzigen 20 gehören, die hier auf dem Gipfel ihres Sports Rennen fahren dürfen. Das ist schlicht episch."

Episch ist auch eines der passendsten Worte, um den Preis zu beschreiben, der euch beim MoneyGram Monaco Dream Weekend Wettbewerb winkt - mit ZWEI Tagen aufregender Rennaction von ZWEI verschiedenen Aussichtspunkten rund um die spektakuläre Rennstrecke von Monaco.

Der Samstag wird im Hafen direkt neben der Rennstrecke an Bord der exklusiven Superjacht Eleni verbracht, während der Sonntag auf der Ermanno-Terrasse stattfindet, einem überdachten Veranstaltungsort im siebten Stock eines Gebäudes an der Sainte-Devote. Sie begeistert mit einem weiten Blick auf die Rennstrecke.

Der Gewinner und sein Gast werden vom nächstgelegenen Großflughafen in das nahe gelegene Nizza geflogen, wo sie einen Aufenthalt von vier Nächten im luxuriösen Hyatt Regency Hotel genießen werden. Für die beiden Renntage ist der Transport von und zur Strecke inbegriffen.

Dieses unglaubliche Paket ist der ultimative Luxus, mit exklusiven Sitzplätzen und einer Auswahl an Speisen und Getränken, einschließlich Spirituosen, Sekt, Bier, Wein und Softdrinks, sowie Live-Unterhaltung und dem Auftritt einer Formel-1-Persönlichkeit.

Die Gewinner erhalten außerdem zwei MoneyGram Haas F1 Team Polo-T-Shirts, ein Paar signierte MoneyGram Haas F1 Team-Kappen und 2.000 Euro Taschengeld. Alles, was Sie tun müssen, ist die Frage zu beantworten: "Was treibt Eure Träume an?"

Gehet jetzt auf moneygram.com und füllt das Teilnahmeformular aus, um die Chance Eures Lebens zu nutzen und das ultimative MoneyGram Monaco Dream Weekend mit dem MoneyGram Haas F1 Team zu erleben!