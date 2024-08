Was wirklich hinter der Regeländerung zu asymmetrischen Bremsen steckt

Eine Änderung des technischen Reglements, die die FIA in der Formel-1-Sommerpause vornahm, hat die Gerüchteküche brodeln lassen. Es geht um ein Verbot asymmetrischer Bremssysteme.

Nach dem jüngsten Treffen des Motorsport-Weltrats, der eine Reihe von überarbeiteten und zukünftigen Regeln verabschiedete, sorgte eine hinzugefügte Klausel bezüglich der Bremssysteme für Gesprächsstoff.

Der geänderte Artikel 11.1.2 des technischen Reglements der Formel 1 enthielt einen neuen Text, der fett hervorgehoben ist:

"Das Bremssystem muss so konstruiert sein, dass innerhalb jedes Kreislaufs die auf die Bremsbeläge ausgeübten Kräfte gleich groß sind und als gegensätzliche Paare auf eine bestimmte Bremsscheibe wirken. Jedes System oder jeder Mechanismus, das/der systematisch oder absichtlich asymmetrische Bremsmomente an einer bestimmten Achse erzeugen kann, ist verboten."

Die Natur dieser Regeländerung mitten in der Saison - was selten vorkommt - führte zu einer Welle von Spekulationen, dass die FIA auf ein System reagiert haben könnte, das ein oder mehrere Teams in dieser Saison möglicherweise verwendeten.

Es gab sogar wilde Anschuldigungen gegenüber Red Bull, dass der Leistungsabfall seit dem Grand Prix von Miami mit einem potenziellen Verbot eines Systems zusammenhängen könnte, das sie möglicherweise verwendet hatten. Einige behaupteten sogar, Max Verstappens Ausfall beim Grand Prix von Australien könnte damit zusammenhängen.

FIA will Grauzonen ausmerzen

Die Realität ist jedoch eine ganz andere, wie hochrangige Quellen bei der FIA erklärten: Die Änderung wurde überhaupt nicht durch etwas ausgelöst, das die Teams derzeit tun. Es ging vielmehr darum, die Vorschriften zukunftssicher zu machen.

Ein FIA-Sprecher sagte gegenüber Motorsport.com: "Es stimmt nicht, dass irgendein Team ein solches System verwendete." Also, was war wirklich los?

Letztlich ändert die Anpassung wenig an der Legalität asymmetrischer Bremssysteme. Die von der FIA vorgenommenen Änderungen an Artikel 11.1.2 des technischen Reglements ergänzen vielmehr den ursprünglichen Text, der lediglich implizierte, dass die auf die Bremsbeläge ausgeübten Kräfte auf beiden Seiten des Bremssattels gleich sein müssen.

Der neue und zusätzliche Text verbietet, dass der Bremskreislauf, entweder vorne oder hinten, asymmetrische Bremsmomente erzeugen kann.

Dadurch wird das verboten, was allgemein als "Brake Steer"-System bezeichnet wird, bei dem ein Rad, normalerweise das innere, mit mehr Bremskraft als das äußere gebremst wird, um das Auto besser auszubalancieren und zu steuern.

Laut FIA-Quellen war die ursprünglich formulierte Regelung jedoch bereits ausreichend, um jedes asymmetrische Bremssystem illegal zu machen. Die eigentliche Motivation für die Regeländerung bestand vielmehr darin, die Vorschriften für 2026 zu bereinigen und klarer zu machen, was erlaubt ist und was nicht.

Im Rahmen der laufenden Diskussionen zur Ausarbeitung der Regeln für 2026 wurde der Wortlaut, der asymmetrische Bremssysteme vollständig verbietet, hinzugefügt.

Und auf Anfrage der Teams, doe sicherstellen wollten, dass niemand versucht, die kleinsten Grauzonen vor 2026 auszunutzen, wurde die neue Klausel auch in das Reglement für die Saisons 2024 und 2025 aufgenommen.

Das dritte Pedal bei McLaren

Sogenannte "Brake Steer"-Vorrichtungen sind in der Formel 1 nichts Neues. Berühmt ist das System von McLaren aus den Jahren 1997/98, bekannt als "Fiddle Brake", bei dem ein zusätzliches Bremspedal im Cockpit verwendet wurde, um die Bremskraft nur auf eine Seite des Autos zu übertragen.

Das dritte Pedal im McLaren MP4-13 Foto: Giorgio Piola

Die Regel besagt: "Mit Ausnahme des in Artikel 11.6 genannten Systems ist jede Vorrichtung verboten, die die Konfiguration ändern oder die Leistung irgendeines Teils des Bremssystems beeinflussen kann."

Hätte ein Team ein Bremssystem verwendet, das gegen die ursprünglichen Vorschriften verstieß, wäre eine Regeländerung während der Saison nicht der erste Schritt gewesen. Stattdessen hätte die FIA wahrscheinlich eine technische Direktive herausgegeben, die an alle Teams gegangen wäre und die Konkurrenten auf mögliche Verstöße hingewiesen hätte.