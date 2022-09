Watchparty ab 14:30 Uhr: Formel-1-Rennen live mit Freunden schauen!

Audio-Player laden

Formel-1-Fans in Deutschland haben heute drei Möglichkeiten, den Grand Prix der Niederlande in Zandvoort live zu sehen. Erstens via Sky. Das ist die wahrscheinlich beste Option, denn nur Sky zeigt das Rennen ohne Werbeunterbrechungen. (ANZEIGE: Jetzt WOW holen und die Formel-1-Übertragungen ohne Receiver live streamen!) Zweitens bei RTL. Mit Heiko Waßer als Kommentator und lästigen Werbeunterbrechungen. Oder, ganz unkonventionell, auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.

Formel1.de besitzt zwar keine TV-Rechte und darf somit folgerichtig keine Bewegtbilder vom Rennen zeigen. Host Kevin Scheuren und Formel-1-Redakteur Norman Fischer laden jedoch zur gemeinsamen Watchparty (Watchalong) unter dem Motto "Formel 1 mit Freunden".

Die YouTube-Übertragung beginnt um 14:30 Uhr (Rennstart ist um 15:00 Uhr MESZ). Die beste Möglichkeit, an der Formel-1-Watchparty teilzunehmen, ist, den Fernseher mit der offiziellen Grand-Prix-Übertragung stummzuschalten und das TV-Bild mit unserem Stream zu synchronisieren, damit Kommentar und Bilder zeitlich zusammenpassen.

Übrigens: Anders als bei sonstigen Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de ist bei der Watchparty der Livechat nicht nur für zahlende Kanalmitglieder, sondern für alle User freigeschaltet. Denn Formel 1 mit Freunden, das geht am besten, wenn man am Second Screen leidenschaftlich diskutieren kann. Umso wichtiger, dass im Livechat keine Beleidigungen gepostet werden und der Umgang miteinander respektvoll bleibt!

Wenn das Rennen dann vorbei ist, war's das aber noch lang nicht mit dem Formel-1-Tag auf YouTube. Um 20:15 Uhr steigt dann nämlich noch die große Live-Analyse des Rennsonntags mit Chefredakteur Christian Nimmervoll. Am besten jetzt schon Erinnerung einrichten!

Auch wenn es für den Livechat der Watchparty nicht erforderlich ist: Kanalmitglied von Formel1.de zu sein lohnt sich. Zum Beispiel aktuell für das exklusive Video einer Fabrikstour bei AlphaTauri in Faenza, geführt von Franz Tost höchstpersönlich (45 Minuten). Oder auch für den monatlichen Formel-1-Stammtisch, bei dem unsere Mitglieder via Zoom selbst mit Prominenten aus der Formel 1 plaudern können.

Für die nächsten Stammtische haben uns bereits Gäste wie Haas-Teamchef Günther Steiner oder auch Sauber-Teammanager Beat Zehnder zugesagt. Zuletzt hatten Kanalmitglieder die Möglichkeit, unter anderem mit Ralf Schumacher, Alexander Wurz, Bernd Mayländer und Norbert Haug teilweise stundenlang im lockeren Rahmen über die Formel 1 zu plaudern.

