WEC boomt: Formel-1-Stars wollen eines Tages nach Le Mans!

Auch wenn der Grand Prix von Monaco sportlich gesehen zuweilen nicht die meiste Spannung verspricht, gehört er doch zu den ikonischen Rennen der Formel 1. Wer hier gewinnt, hat ein Drittel der "Triple Crown" bereits in der Tasche.

Zu dem berühmte Triple zählen neben dem Grand Prix von Monaco auch das Indy 500 und die 24 Stunden von Le Mans. Sie gelten als die prestigeträchtigsten Rennen im Motorsport. Wer sie gewinnt, zählt zu den ganz Großen. Eine Teilnahme steht also auch bei vielen Formel-1-Piloten für die Zukunft auf ihrer Agenda.

Während das Indy 500 wie Monaco am vergangenen Wochenende über die Bühne ging, wird das diesjährige 24-Stunden-Rennen von Le Mans seine Schatten voraus. Es findet Mitte Juni statt, und einige Formel-1-Piloten planen, vor Ort zu sein.

"Ich verfolge die Hypercar-Rennen sehr genau, auch die Alpine-Rennen", sagt etwa Esteban Ocon. "Und ich werde auch bei den 24 Stunden von Le Mans vor Ort sein. Es ist toll, so viele verschiedene Hersteller und so viele coole Kämpfe zu sehen."

"Wie ich schon immer gesagt habe, ist die Formel 1 mein Ziel. Das ist es, was ich im Moment für eine lange Zeit fahren möchte. Aber man soll nie nie sagen. Und das ist sicher etwas, das ich irgendwann ins Auge fassen werde", schließt er eine eigene Teilnahme an dem Langstreckenklassiker nicht aus.

Aktuell habe er aber kein Interesse daran, Alpines WEC-Renner, den A424, zu testen: "Ich denke, es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, nein. Eindeutig nicht. Aber eines Tages, wenn es die Möglichkeit gibt, in Le Mans zu fahren, ja, das würde ich gerne tun, aber nicht zur gleichen Zeit wie die Formel 1."

Verstappen führte bereits Gespräche zu Le Mans

Auch Yuki Tsunoda von Racing Bulls könnte sich vorstellen, "eines Tages" in Le Mans zu fahren. Dabei hat Max Verstappen den Japaner schon fest eingeplant: "Yuki, ich brauche dich dort als meinen Teamkollegen", betont der Red-Bull-Pilot. "Du bist so leicht, du wirst fliegen. Du kannst mein Gewicht kompensieren!"

Bei Verstappen steht Le Mans schon seit langem auf der Bucketlist. "Ich erinnere mich daran, dass mein Vater, als ich elf, zwölf Jahre alt war, in Le Mans in der LMP2 und im Jahr darauf in der LMP1 gefahren ist. Das ist etwas ziemlich Unglaubliches."

"Damals war man noch ein kleines Kind, aber die ganze Atmosphäre ist einfach fantastisch", schwärmt er. "Und da ist auch das Teamelement, denn es geht ja nicht nur um dich, richtig? Man muss mit seinen Teamkollegen zusammenarbeiten und versuchen, den richtigen Kompromiss mit dem Set-up zu finden."

"Also, ja, ich habe es hier und da verfolgt, und man hat auch ein paar Gespräche geführt. Aber im Moment denke ich, dass es für mich noch zu früh ist, um einzusteigen."

"Ich denke, sie müssen die BOP (Balance of Performance; Anm. d. R.) zwischen den Autos noch ein wenig besser regeln. Ich finde, es ist hier und da ein bisschen uneinheitlich. Außerdem geht es mir auch um das Gewicht der Fahrer. Ich habe das Gefühl, dass es da ein Limit geben muss", erklärt Verstappen weiter.

Er wiege mit Ausrüstung vielleicht 80 Kilogramm, andere hingegen nur 55 oder 60 Kilogramm. "Das sind schon ein paar Zehntel pro Runde. Es ist ziemlich unglaublich, der Unterschied. Also müssen sie das in Ordnung bringen. Es muss ein Durchschnitts- oder Mindestgewicht geben, das man einhalten muss."

"Aber in der Zukunft würde ich auf jeden Fall gerne an einem Rennen teilnehmen. Ja, es ist ein unglaubliches Ereignis", bekräftigt der Formel-1-Weltmeister. Es sei bereits von "bestimmten Leuten" kontaktiert worden, warte aber auf den richtigen Zeitpunkt.

Le-Mans-Teilnahme während aktiver Formel-1-Zeit?

"Ich möchte auch keine überstürzten Entscheidungen treffen", betont Verstappen und erklärt: "Mit diesen neuen Autos denke ich, dass es mindestens ein bis zwei Jahre dauern wird, bis alles etwas besser verstanden wird, denn am Ende des Tages ist es immer noch eine BoP-Geschichte, und das macht es schwierig."

Dass eine Teilnahme noch während seiner aktiven Zeit in der Formel 1 passiert, schließt der Niederländer allerdings nicht aus. "Das hängt vollständig von der Vorbereitung ab, ob sie auf eine gute Weise durchgeführt werden kann oder nicht", sagt er.

"Ich wäre dieses Sim-Rennen letztes Wochenende zum Beispiel nicht gefahren, wenn ich mich nicht ordentlich darauf hätte vorbereiten können. Natürlich kann man Le Mans und Formel 1 nicht an einem Wochenende fahren, aber wenn es gut kombiniert werden kann, denke ich, dass es während der Saison machbar ist."

Mit Formel-1-Kollegen in Le Mans antreten: Russell würde das gefallen Foto: Motorsport Images

"Aber wie Max schon sagte, so wie die Dinge in Le Mans im Moment stehen, ist es eine großartige Meisterschaft, aber ziemlich unfair gegenüber den Jungs mit unserem Gewicht."

"Wir wiegen alle um die 80 Kilogramm mit unserer Ausrüstung und unseren Helmen. Und weißt du, Yuki hätte sechs Zehntel Vorsprung, bevor wir überhaupt anfangen", pflichtet er Verstappen bei. "Aber wie gesagt, ich denke, es ist ein ganz besonderes Rennen."

Charles Leclerc ergänzt: "Ich kann dem Gewichtslimit, das wir alle erwähnt haben, nur zustimmen. Ich verfolge die Entwicklung seit zwei Jahren, seit Ferrari in die Hypercar-Kategorie eingestiegen ist, und in diesem Jahr noch mehr, da mein jüngerer Bruder seine Langstreckenkarriere in der GT begonnen hat."

"Also ja, jetzt bin ich ein bisschen mehr involviert und verfolge die ganze Kategorie genauer. Auf jeden Fall würde ich gerne eines Tages selbst in Le Mans fahren. Aber wir haben alle das gleiche Problem. Das Programm in der Formel 1 ist verrückt. Wir haben also sehr wenig Zeit, um uns auf Le Mans vorzubereiten."

"Denn wenn ich in Le Mans fahre", sagt Leclerc, "möchte ich gewinnen. Also müssen wir die Dinge ernsthaft angehen. Und im Moment ist es mit dem Kalender der Formel 1 ziemlich schwierig. Aber ich würde mich gerne mit meinem jüngeren Bruder zusammentun, um eines Tages gemeinsam in Le Mans zu fahren."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.