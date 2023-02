Weg an die F1-Spitze: Aston Martin vor gleichem Problem wie McLaren?

Audio-Player laden

Der aggressive Schritt, den Aston Martin mit seinem neuen Formel-1-Auto in Verbindung mit der Ankunft von Fernando Alonso gemacht hat, hat die Konkurrenten nachdenklich gemacht, was das Potenzial des Teams angeht. In der Tat dreht sich die Diskussion um das Team aus Silverstone in diesen Tagen eher darum, wann man in der Formel 1 zu gewinnen beginnt, und nicht ob.

Denn mit dem neuen Starfahrer, den Früchten der Rekrutierungskampagne, die sich mit dem AMR23-Design auszahlt, einer neuen Fabrik, die fast fertiggestellt ist, und der Unterstützung durch die enormen Investitionen von Lawrence Stroll scheinen sich alle richtigen Elemente für einen Vorstoß an die Spitze zu fügen.

Wie Alonso selbst bei der Vorstellung in der vergangenen Woche bemerkte: "In diesem Team ist etwas im Gange, das die Dinge besonders macht. In der Formel 1 braucht man die Investitionen und das Talent. Wir haben die Investitionen, wir haben die Einrichtungen, und wir haben das Talent. Es ist also nur eine Frage der Zeit."

Aston Martin: "Wir müssen realistisch sein"

Doch obwohl in Silverstone ein leiser Optimismus herrscht, was die Chancen auf einen Aufstieg im Jahr 2023 nach einer ziemlich schwierigen Saison 2022 angeht, gibt es auch einen gewissen Realismus, was den weiteren Weg betrifft.

Denn so wie der Mittelfeldrivale McLaren akzeptiert hat, dass man nicht darauf hoffen braucht, die drei Topteams herauszufordern, solange man nicht die Vorteile eines neuen Windkanals und Simulators nutzen kann, so ist sich auch Aston Martin seiner eigenen infrastrukturellen Grenzen bewusst.

Der neue technische Direktor Dan Fallows, der aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit bei Red Bull viel Erfahrung damit hat, was nötig ist, um Weltmeisterschaften zu gewinnen, ist von vielen Elementen, die er bei Aston Martin vorgefunden hat, überzeugt.

Doch da die Spitzenteams immer noch von einer Infrastruktur profitieren, die aufgebaut wurde, als es noch keine Kostendeckelung gab, bleiben Lücken, die von einem Winter zum nächsten einfach nicht geschlossen werden können.

"Wir haben definitiv die Einrichtungen, um wettbewerbsfähig zu sein", sagt Fallows. "Aber wir müssen realistisch sein, dass wir nicht auf demselben Niveau wie einige der Spitzenteams sind, und das sage ich eher im Hinblick auf die Einrichtungen als auf das Know-how. Ich denke, dass wir in dieser Hinsicht sehr stark sind."

Neuer Windkanal auch für Aston Martin der Schlüssel

"Ich war zum Beispiel sehr beeindruckt von dem allgemeinen Niveau des Fachwissens, das wir im Team hatten, als ich kam. Was uns noch fehlt, ist der Windkanal, den wir natürlich in Betracht ziehen. Wir sind in der glücklichen Lage, den Mercedes-Windkanal nutzen zu können. Aber das hat auch seine Grenzen."

"Es gibt keinen Ersatz für einen eigenen und die Flexibilität, so zu testen, wie man will. Es gibt auch Simulationseinrichtungen und so weiter, die bald in Betrieb gehen werden. Hält uns das davon ab, so voranzukommen, wie wir es wollen? Ganz und gar nicht. Aber sind sie der Schlüssel für nachhaltige Leistungssteigerungen in der Zukunft? Auf jeden Fall, und genau darauf müssen wir hinarbeiten."

Aston Martin geht davon aus, dass die wichtigsten Elemente des Infrastruktur-Upgrades, einschließlich des Windkanals und des Simulators, bis zum Ende der Saison 2024 fertig sein werden. Das bedeutet, dass das Potenzial besteht, die Upgrades für das Auto 2025 zu beeinflussen, bevor die Technologie ihren gesamten Input für das Auto von 2026 liefern kann.

Aston Martin: Worauf es jetzt ankommt

Drei Saisons mögen wie eine Ewigkeit erscheinen, aber in der Formel 1 vergeht die Zeit sehr schnell. Und die Aston-Martin-Chefs sind sich darüber im Klaren, dass es jetzt darauf ankommt, Jahr für Jahr Fortschritte zu machen und sich nicht zurückzulehnen und auf bessere Zeiten auf lange Sicht zu warten.

Fallows fügt hinzu: "Wir sind realistisch, was die Stärke unserer Konkurrenten angeht, und wie wir bereits gesagt haben, haben wir großen Respekt vor unseren Konkurrenten. Sie sind sehr, sehr stark. Dennoch ist es natürlich unser Ziel, weiter voranzukommen. Wenn wir einige dieser Plätze in der Zukunft überholen können, dann werden wir uns darüber sehr freuen."

"Das Wichtigste aus unserer Sicht ist, dass wir eine stetige Entwicklung von Jahr zu Jahr vorweisen können, um zu zeigen, dass dieses Projekt auf dem richtigen Weg ist", so der Aston-Martin-Technikdirektor.

Alonso: "In der Formel 1 gibt es keine Abkürzungen"

Wären gute Ergebnisse nicht vor 2026 möglich, würde man bezweifeln, dass sich jemand wie Alonso für das Projekt engagiert. Er sieht jedoch Spielraum für einen Vormarsch. Ja, er ist sich bewusst, dass noch nicht alles vorhanden ist, aber er glaubt fest daran, dass genug vorhanden ist, um sofort etwas zu bewirken.

"Was die neue Fabrik und den neuen Windkanal angeht, so wird das sicher Zeit brauchen", räumt der zweimalige Weltmeister ein. "Das ist eher ein langfristiger Vorteil, den man sehen wird. Kurzfristig wird man aber auch mit dem neuen Auto sehen, dass es andere Dinge gibt, die bereits sichtbar sind, wie das Team schnell wachsen kann. Es gibt also eine Menge Dinge, die richtig sind."

"In der Formel 1 gibt es keine Abkürzungen. Man braucht Investitionen, und man braucht das Talent in der Fabrik. Dieses Projekt ist im Moment sehr ehrgeizig und muss noch viel beweisen, aber auch viel durchmachen in den nächsten Jahren. Ich weiß, dass meine Zeit hinter dem Lenkrad nicht unbegrenzt ist, aber ich werde versuchen, diesen Prozess so kurz wie möglich zu gestalten und dem Team so gut wie möglich zu helfen."

Mit Bildmaterial von Aston Martin.