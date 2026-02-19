Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Formel-1-Liveticker: Der fünfte Testtag in Bahrain live!

Formel 1
Formel 1
Formel-1-Liveticker: Der fünfte Testtag in Bahrain live!

Starterliste 24h Le Mans 2026: Hypercar-Feld schrumpft auf 18 Autos

24h Le Mans
24h Le Mans
24h Le Mans
Starterliste 24h Le Mans 2026: Hypercar-Feld schrumpft auf 18 Autos

Bahrain-Test: Mercedes vorne, Ferrari sorgt für Staunen, Alonso stellt ab

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Bahrain-Test: Mercedes vorne, Ferrari sorgt für Staunen, Alonso stellt ab

Radikaler Sonderweg: Warum Alpine beim A526 zittert

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Radikaler Sonderweg: Warum Alpine beim A526 zittert

"Philosophisch lehne ich das ab", aber: Mercedes gibt im Motorenstreit nach

Formel 1
Formel 1
"Philosophisch lehne ich das ab", aber: Mercedes gibt im Motorenstreit nach

Aprilia wirbt um Francesco Bagnaia: Neues MotoGP-Angebot für den Italiener

MotoGP
MotoGP
Aprilia wirbt um Francesco Bagnaia: Neues MotoGP-Angebot für den Italiener

Wegen Batterien: Dringende Bitte von Carlos Sainz an FIA

Formel 1
Formel 1
Wegen Batterien: Dringende Bitte von Carlos Sainz an FIA

"Muss erklären, was passiert": Sebastian Vettel warnt vor neuem F1-Reglement

Formel 1
Formel 1
"Muss erklären, was passiert": Sebastian Vettel warnt vor neuem F1-Reglement
Formel 1

Wegen Batterien: Dringende Bitte von Carlos Sainz an FIA

Carlos Sainz fordert vor Saisonstart mehr Flexibilität beim 2026-Reglement - besonders beim Energie-Management auf Hochgeschwindigkeitsstrecken

Kevin Hermann
Bearbeitet:
Carlos Sainz mahnt FIA: "Wir müssen flexibel bleiben"

Carlos Sainz während der Testfahrten in Bahrain

Foto: Sutton Images

Klare Worte von Carlos Sainz: Der Spanier richtet in der Pressekonferenz am Rande des fünften Tags der Testfahrten in Bahrain eine direkte Botschaft an die FIA und das Formula One Management. Hintergrund ist das neue Motoren- und Energie-Reglement 2026 - insbesondere die Vorgaben zum Laden und Einsatz über eine Runde.

"Ich denke, zu Beginn des Jahres sollten wir ein bisschen offen bleiben", sagt Sainz. Seine Sorge: Die aktuelle Auslegung könnte auf manchen Strecken funktionieren, auf anderen jedoch zu Problemen und sehr unnatürlichen Fahrweisen führen, da man die Batterie laden muss.

Nicht jede Strecke gleich geeignet

"Vielleicht sind manche Kurse okay - potenziell hier", erklärt Sainz mit Blick auf Bahrain, schränkt aber ein: "Selbst hier ist es noch nicht komplett okay mit dem, was wir bislang sehen."

Besonders energieintensive Strecken wie der Albert Park Circuit beim Saisonauftakt in Australien oder der Kurs in Saudi-Arabien könnten seiner Einschätzung nach kritisch werden. "Strecken, die mehr Energie verlangen - da müssen wir vielleicht etwas anpassen."

"Niemand konnte das exakt vorhersagen"

Sainz betont, dass die aktuelle Situation niemandem direkt anzulasten sei. Der Umbruch sei schlicht zu groß gewesen: "Es ist so eine große Veränderung, dass ich glaube, niemand konnte vorhersagen, wie viel Abtrieb oder Luftwiderstand die Autos haben würden oder welches Deployment-Level die Teams finden."

Genau deshalb fordert er kein grundsätzliches Umdenken, sondern Anpassungsfähigkeit: "Ich würde nur darum bitten, offen zu bleiben - falls wir feinjustieren oder etwas anpassen müssen, um die Kategorie und die Show besser zu machen."

Es gehe nicht darum, das neue Reglement infrage zu stellen - sondern darum, im Sinne des Sports schnell reagieren zu können, falls sich bestimmte Vorgaben als hinderlich für das Racing erweisen.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel "Muss erklären, was passiert": Sebastian Vettel warnt vor neuem F1-Reglement
Nächster Artikel "Philosophisch lehne ich das ab", aber: Mercedes gibt im Motorenstreit nach
Mehr von
Kevin Hermann

Wichtige Daten für McLaren: Darum ging es beim Start des zweiten Test

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Wichtige Daten für McLaren: Darum ging es beim Start des zweiten Test

Ralf Schumacher: Verstehe die "Panikmache" von Verstappen nicht

Formel 1
Formel 1
Ralf Schumacher: Verstehe die "Panikmache" von Verstappen nicht

Smedley warnt: Ferrari-Druck kann "sehr gute Ingenieure brechen"

Formel 1
Formel 1
Smedley warnt: Ferrari-Druck kann "sehr gute Ingenieure brechen"
Mehr von
Carlos Sainz Jr.

Sainz über das Vertrauen in Williams: Keine Zweifel, aber klare Analyse

Formel 1
Formel 1
Sainz über das Vertrauen in Williams: Keine Zweifel, aber klare Analyse

Williams: So lief der erste Testtag mit dem FW48 von Sainz und Albon

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Williams: So lief der erste Testtag mit dem FW48 von Sainz und Albon

Carlos Sainz beeindruckt: Red-Bull-Motor "deutlich" vor den anderen

Formel 1
Formel 1
Carlos Sainz beeindruckt: Red-Bull-Motor "deutlich" vor den anderen
Mehr von
Williams

James Vowles winkt ab: Kompressions-Debatte "in 48 Stunden vom Tisch"

Formel 1
Formel 1
James Vowles winkt ab: Kompressions-Debatte "in 48 Stunden vom Tisch"

Romantik in Big Sur: Das Geheimnis hinter Albons Verlobung gelüftet

Formel 1
Formel 1
Romantik in Big Sur: Das Geheimnis hinter Albons Verlobung gelüftet

Formel 1: Warum starren diese Augen aus der Williams-Box?

Formel 1
Formel 1
Formel 1: Warum starren diese Augen aus der Williams-Box?

Aktuelle News

Formel-1-Liveticker: Der fünfte Testtag in Bahrain live!

Formel 1
F1 Formel 1
Formel-1-Liveticker: Der fünfte Testtag in Bahrain live!

Starterliste 24h Le Mans 2026: Hypercar-Feld schrumpft auf 18 Autos

24h Le Mans
LM24 24h Le Mans
24h Le Mans
Starterliste 24h Le Mans 2026: Hypercar-Feld schrumpft auf 18 Autos

Bahrain-Test: Mercedes vorne, Ferrari sorgt für Staunen, Alonso stellt ab

Formel 1
F1 Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Bahrain-Test: Mercedes vorne, Ferrari sorgt für Staunen, Alonso stellt ab

Radikaler Sonderweg: Warum Alpine beim A526 zittert

Formel 1
F1 Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Radikaler Sonderweg: Warum Alpine beim A526 zittert