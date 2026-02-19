Wegen Batterien: Dringende Bitte von Carlos Sainz an FIA

Klare Worte von Carlos Sainz: Der Spanier richtet in der Pressekonferenz am Rande des fünften Tags der Testfahrten in Bahrain eine direkte Botschaft an die FIA und das Formula One Management. Hintergrund ist das neue Motoren- und Energie-Reglement 2026 - insbesondere die Vorgaben zum Laden und Einsatz über eine Runde.

"Ich denke, zu Beginn des Jahres sollten wir ein bisschen offen bleiben", sagt Sainz. Seine Sorge: Die aktuelle Auslegung könnte auf manchen Strecken funktionieren, auf anderen jedoch zu Problemen und sehr unnatürlichen Fahrweisen führen, da man die Batterie laden muss.

Nicht jede Strecke gleich geeignet

"Vielleicht sind manche Kurse okay - potenziell hier", erklärt Sainz mit Blick auf Bahrain, schränkt aber ein: "Selbst hier ist es noch nicht komplett okay mit dem, was wir bislang sehen."

Besonders energieintensive Strecken wie der Albert Park Circuit beim Saisonauftakt in Australien oder der Kurs in Saudi-Arabien könnten seiner Einschätzung nach kritisch werden. "Strecken, die mehr Energie verlangen - da müssen wir vielleicht etwas anpassen."

"Niemand konnte das exakt vorhersagen"

Sainz betont, dass die aktuelle Situation niemandem direkt anzulasten sei. Der Umbruch sei schlicht zu groß gewesen: "Es ist so eine große Veränderung, dass ich glaube, niemand konnte vorhersagen, wie viel Abtrieb oder Luftwiderstand die Autos haben würden oder welches Deployment-Level die Teams finden."

Genau deshalb fordert er kein grundsätzliches Umdenken, sondern Anpassungsfähigkeit: "Ich würde nur darum bitten, offen zu bleiben - falls wir feinjustieren oder etwas anpassen müssen, um die Kategorie und die Show besser zu machen."

Es gehe nicht darum, das neue Reglement infrage zu stellen - sondern darum, im Sinne des Sports schnell reagieren zu können, falls sich bestimmte Vorgaben als hinderlich für das Racing erweisen.