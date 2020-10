Wegen Coronavirus: FIA erlässt Gnadenregelung für Superlizenz

Gute Nachrichten für Nachwuchsfahrer, die es in die Formel 1 schaffen wollen: Sie haben aufgrund der COVID-19-Pandemie künftig die Chance, die notwendigen 40 Superlizenz-Punkte in einem Zeitraum von vier statt drei Jahren zu erzielen, solange das Jahr 2020 in diesen Zeitraum fällt.

Übersicht: So funktioniert das Superlizenzpunkte-System

Der Automobil-Weltverband FIA reagiert damit auf die weltweite COVID-19-Pandemie. Wegen des Coronavirus SARS-CoV-2 werden zahlreiche Rennserien in gekürzter Form ausgetragen, was die Chance auf ungewöhnliche Meisterschaftsausgänge erhöht, oder entfallen ganz. Als Beispiel seien hier die Indy Lights genannt.

Es werden allerdings nicht vier Jahre zusammengezählt, sondern es bleibt bei drei Saisons, die in die Wertung einfließen. Dabei werden die drei besten Jahre berücksichtigt, das schwächste Jahr wird gestrichen.

Als letzte Möglichkeit wird ein Sondertribunal für Härtefälle geschaffen, bei dem Fahrer mit weniger als 40, aber mehr als 30 Superlizenzpunkten einen Sonderantrag stellen, damit die FIA sich mit dem Fall auseinandersetzt.

Das Nicht-Erreichen der 40 Punkte muss dabei entweder aufgrund von Umständen zustande gekommen sein, für die der Fahrer nichts kann, oder aufgrund von höherer Gewalt. Außerdem müssen Antragssteller "außergewöhnliche Fahrfertigkeiten" am Steuer von Monoposto-Fahrzeugen bewiesen haben.

