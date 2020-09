Zwei Zeitstrafen gegen Hamilton: "Um mich einzubremsen!"

Wirbel um Lewis Hamilton im Russland-Grand-Prix 2020 in Sotschi (Alle Rennen der Formel 1 2020 im Liveticker verfolgen!): Die Sportkommissare haben Lewis Hamilton für Regelverstöße bei Übungsstarts bestraft. Hamilton erhielt zwei Zeitstrafen zu je fünf Sekunden, die auf seine Rennzeit angerechnet werden.

Was hatte Hamilton angestellt? Bei der Fahrt in die Startaufstellung hatte er insgesamt zwei Übungsstarts absolviert, allerdings befand er sich dabei jeweils nicht im vorgesehenen Bereich ausgangs der Boxengasse.

Denn Übungsstarts in der Formel 1 dürfen nur in einem bestimmten Bereich erfolgen, nämlich auf der rechten Seite der Boxenausfahrt und nach den Boxenampeln.

Tatsächlich hat Hamilton seine Übungsstarts beim Verlassen der Boxengasse in Richtung Startaufstellung absolviert, und nur wenige Meter vor der Einmündung der Boxengasse in die Rennstrecke. Hamilton befand sich dabei nicht unmittelbar am rechten Streckenrand.

Mercedes teilte Hamilton die Entscheidung der Sportkommissare per Funk mit. Hamilton reagierte ungläubig und funkte zurück: "Wo bitteschön steht das denn im Reglement?"

