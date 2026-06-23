Weitere Formel-1-Regeländerungen für 2026 und 2027 beschlossen

Die Formel 1 wird den Boost-Modus für den Rest der Saison 2026 aus Sicherheitsgründen teilweise wieder einführen, nachdem der FIA-Motorsport-Weltrat (WMSC) eine Reihe von Reglementänderungen bestätigt hat.

Anfang des Jahres hatte die FIA den Fahrern die Nutzung des Boost-Modus bei nassen Bedingungen untersagt, nachdem Fahrer darauf hingewiesen hatten, dass der enorme Anstieg des Drehmoments ein Sicherheitsrisiko darstellen würde, zumal die Autos der Generation 2026 bei Nässe bereits ohne den plötzlichen großen Leistungszuwachs schwer zu fahren sind.

Die FIA hat nun eine weitere Anpassung vorgenommen und den Boost-Modus zumindest teilweise wieder eingeführt, allerdings nur, um die Leistung beim Verzögern auf den Geraden aufrechtzuerhalten, ohne die Gesamtleistung zu erhöhen. Dadurch sollen die Annäherungsgeschwindigkeiten bei schlechter Sicht weiter reduziert werden.

In ihrem WMSC-Bericht erklärt die FIA: "Bei geringem Grip, wenn die Strecke nass ist und schlechte Sicht herrscht, wurde der Boost-Modus wieder eingeführt, ist jedoch darauf beschränkt, Leistungsabfälle zu verhindern, ohne die Leistung zu erhöhen, während die Überholfunktion deaktiviert wird. Diese Änderungen wurden aus Sicherheitsgründen vorgenommen."

Eine weitere kleine Anpassung: Künftig wird die Ausrufung einer Hitzewarnung ("Heat Hazard") zwischen Sprint und Hauptrennen aufgeteilt, sodass sie bei Bedarf nur für eines von beiden gelten kann.

"Die Ausrufung einer Hitzewarnung kann nun zwischen Sprint und Rennen aufgeteilt werden. Eine Hitzewarnung wird weiterhin 24 Stunden vor Beginn der Veranstaltung für den Sprint, das Rennen oder beides ausgesprochen", heißt es.

Die Maßnahme verpflichtet die Fahrer dazu, entweder vorgeschriebene Kühlwesten zu tragen oder zusätzliches Ballastgewicht mitzuführen.

Weitere Änderungen für 2027 formell bestätigt

Der Rat, der in Macau zusammenkam, hat außerdem weitere technische und sportliche Änderungen für 2027 und darüber hinaus formell ratifiziert, die in den vergangenen Wochen von den Formel-1-Stakeholdern vereinbart wurden.

Für 2027 stellt die Formel 1 auf ein Verhältnis von 58 zu 42 zwischen Verbrennungsleistung und elektrischer Energie um, um das Racing nach Beschwerden der Fahrer weiter zu optimieren. Ab 2028 ist ein Verhältnis von 60 zu 40 vorgesehen.

Um diese Änderungen ohne drastische Anpassungen an Hardware oder Chassis zu ermöglichen, wird die Formel 1 die Runden in die Startaufstellung auf bestimmten Strecken wie Monza begrenzen und bei Bedarf die Renndistanz um ein oder zwei Runden verkürzen.

Auch die Vorsaisontests für 2027 wurden von drei auf vier Tage verlängert, "aufgrund der allgemeinen Komplexität der aktuellen Fahrzeuggeneration", teilt die FIA mit.

"Die FIA überwacht weiterhin die Entwicklung des Reglements für 2026 und arbeitet eng mit allen wichtigen Interessengruppen im Motorsport zusammen", sagt Präsident Mohammed bin Sulayem.

"Wie bei jeder größeren Reglementänderung endet der Prozess nicht, wenn die Autos erstmals auf die Strecke gehen. Ein kontinuierlicher Dialog und Zusammenarbeit sind entscheidend, um sicherzustellen, dass das Reglement den Anforderungen des Sports, seiner Fahrer und seiner Fans gerecht wird."

"Gemeinsam prüfen wir die zukünftige Ausrichtung der Meisterschaft und wie der Sport in den kommenden Jahren Innovation, Nachhaltigkeit, Leistung und Attraktivität für die Fans in Einklang bringen kann", so bin Sulayem.