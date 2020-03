Welche Rennen kann die Formel 1 2020 noch nachholen?

Frühestens im Mai wird die Formel 1 wieder ihren Betrieb aufnehmen. Die Rennen von Australien, Bahrain, Vietnam und China wurden bereits offiziell verschoben. Gerüchte im Paddock sprechen sogar von einem Saisonstart in Baku, dann würden auch die Grands Prix in den Niederlanden, Spanien und Monaco betroffen sein.

Die Formel 1 und die FIA stehen nun vor der großen Aufgabe, zumindest einige der verschobenen Events wieder in den - ohnehin schon vollen - Kalender zu quetschen. Denn die Austragung ist vor allem finanziell lukrativ: Promoter zahlen rund 25 bis 30 Millionen Dollar für ihre Slots - manche Überseerennen sogar deutlich mehr. Jeder ausgefallene Event bringt somit einen deutlichen Verlust mit sich.

Ein möglicher Saisonstart in Baku stand am Donnerstagabend auf der Liste, als sich die Teambosse mit Formel-1-Sportchef Ross Brawn getroffen haben, um die akute Krise zu besprechen. Die Absage von Australien stand dabei natürlich ganz oben, doch es war klar, dass auch Bahrain und Vietnam folgen würden. Das ist mittlerweile offiziell bestätigt.

Jetzt geht es darum, wie man einige dieser Events retten kann. Eine offensichtliche Lösung wäre zumindest ein weiteres Rennen im August, wo die Formel 1 ihre traditionelle Sommerpause mit drei freien Wochenenden abhält - inklusive eines festgelegten Shutdowns der Fabriken von zwei Wochen.

Eines dieser freien Wochenenden zu verlieren, bringt natürlich Konsequenzen mit sich. Hunderte Leute haben bereits ihren Familienurlaub gebucht, weil es für sie der einzige freie Slot im Jahr ist. Die Formel 1, die Teams, die FIA und die Medien werden ihr Personal vertrösten müssen, wenn sie Umbuchungen vornehmen müssen.

Eine kürzere Sommerpause dürfte für die Teams akzeptabler sein als in anderen Saisons, weil die Mitarbeiter nicht so ausgelaugt sind wie sonst. Sie könnten im April oder Mai zusätzlich frei haben - anstatt im August.

Europa: Zandvoort mit oberster Priorität

Die Europarennen lassen sich natürlich einfacher in den Kalender fügen. Und welches Rennen dort an erster Stelle stehen würde, ist nicht schwer. Monaco mag zwar das prestigeträchtigste Rennen haben, aber es zahlt der Formel 1 nichts dafür. Formel-1-Boss Chase Carey muss die kostbaren Slots mit Rennen füllen, die Geld in die Kassen spülen.

Zudem wäre das Fürstentum nicht gerade erpicht darauf, seinen traditionellen Platz im Mai zu verlieren. Denn der Grand Prix bringt massive Einschränkungen in der Stadt mit sich. Sollte das Rennen also im Mai nicht stattfinden, dann voraussichtlich gar nicht.

Auch Barcelona dürfte sehr wahrscheinlich keine zweite Chance bekommen. Einerseits besitzt man nur einen Einjahresvertrag und fällt eine Lücke aus, andererseits belasten Finanzprobleme die Strecke seit einiger Zeit. Die Promoter dürften über einen August-Termin nicht allzu erfreut sein und sich vermutlich froh, wenn sie nicht dazu eingeladen werden.

Die Probleme in den Niederlanden

Damit bleibt Zandvoort. Und aus offensichtlichen Gründen wird Chase Carey hart dafür arbeiten, dass der Große Preis der Niederlande in den Kalender passt. Ein logischer Termin wäre der 9. August, eine Woche nach Ungarn. Alternativ gibt es den 23. August, der aber in einem Triple-Header mit Spa und Monza endet. Zwei Wochenenden mit Verstappen-Fokus in Folge wäre vielleicht selbst den Hardcore-Fans zu viel.

Doch August würde für Zandvoort eigentlich gut passen. Einst war es der traditionelle Termin des Rennens, zudem würde das Wetter besser sein als am 1. Mai. Zudem hätte die Strecke noch einmal drei Monate, um alles fertigzustellen.

Logistisch könnten sich jedoch einige Probleme ergeben. Zandvoort ist ein Urlaubsort am Meer und Unterkünfte damit vermutlich ausgebucht. Da jetzt auch noch die Formel 1 und Fans reinzuquetschen, wird ein echter Albtraum. Zudem haben Fans mit Tickets für den Mai vielleicht im August schon etwas anderes geplant - auch wenn viele bereits anstehen dürften, um zurückgegebene Tickets zu kaufen.

Alternativ könnte die Formel 1 auf den 26. Juli gehen, also zwischen Silverstone und Ungarn. Damit hätte man zwar wieder einen Triple-Header, aber eine dreiwöchige Sommerpause.

Problemfall Überseerennen

Könnte man auch ein Überseerennen in den August packen? Möglich, aber unwahrscheinlich. Realistisch gesehen muss man Platz am Ende der Saison finden, wo es jedoch bereits recht eng wird, wie man vor einigen Wochen gesehen hat, als nach einem Ersatztermin für China gesucht wurde. Jetzt muss man auch noch an Australien, Bahrain und Vietnam denken.

Das Thema Melbourne dürfte für 2020 jedoch durch sein. Es ist undenkbar, dass die Stadt die Strecke zweimal in einem Jahr aufbaut - ungeachtet der kommerziellen Erwägungen.

Von den anderen drei wird Carey Vietnam am ehesten retten wollen, da es wie Zandvoort ein ziemlich großer Deal für Liberty Media ist. Allerdings dürfte es noch schwieriger sein, einen Termin für ein Straßenrennen zu finden als für einen traditionellen Kurs. Schanghai und Bahrain sind flexibler, aber China dürfte in Sachen Wetter im November Probleme bekommen.

Abu Dhabi nach hinten verschieben?

Platz wäre theoretisch nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi, das am 29. November stattfindet. Allerdings bezahlt Abu Dhabi eine Menge für das Privileg, Saisonfinale zu sein. Das Rennen könnte daher auf einen späteren Termin verschoben werden und ein anderes Rennen auf den aktuellen Termin gelegt werden.

Bahrain würde dabei für einen einzigartigen Nahost-Double-Header sorgen. Allerdings wollen die beiden Events aus offensichtlichen Gründen nicht so nah aneinander im Kalender sein. Aber könnte man nicht aus der Not eine Tugend machen und Fans aus der gesamten Region oder noch weiter weg anziehen?

Es besteht eine kleine Chance, dass Abu Dhabi auf den 13. Dezember geschoben wird, um mehr Platz zu bekommen - vielleicht sogar für einen Triple-Header, der zwei zusätzliche Rennen ermöglicht. Ob die Teams jedoch erpicht darauf wären, wenn die Vorbereitungen auf 2021 bereits auf vollen Touren laufen, steht auf einem anderen Blatt.

Chase Carey stehen einige arbeitsreiche Wochen bevor Foto: LAT

Eine weitere unattraktive Option wäre, Abu Dhabi auf seinem Slot zu belassen und ein Rennen am 22. November einzufügen. Dann hätte man einen Triple-Header, der in Brasilien beginnt. Zumindest würde die Saison dann aber wie geplant enden. Freie Plätze gibt es noch am 4. und 18. Oktober, dann hätte man aber vier Rennen in Folge. Es gibt einfach nicht genügend Platz.

Wenn man in Baku beginnt und dann Zandvoort in den Sommer und ein Überseerennen ans Saisonende legt, dann hätte man einen gesunden Kalender von 17 Rennen. Keine schlechte Quote, wenn einige Sportevents 2020 komplett ins Wasser fallen.

Ein Teamchef sagte am Freitag, dass 18 das Ziel wäre, doch das würde ernsthafte Kompromisse und möglicherweise einige unerwartete Verschiebungen bestehender Termine mit sich bringen. Es wird nicht einfach werden ...

Mit Bildmaterial von LAT.