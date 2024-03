Welches Team hat sich im Vergleich zur letzten Saison am meisten verbessert?

Welches Team hat seine Hausaufgaben über die Winterpause am besten erledigt? Auch wenn es noch zu früh ist, um endgültige Schlüsse über die Rangfolge in der Formel-1-Saison 2024 zu ziehen, zeichnen sich nach den ersten beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien erste Tendenzen ab.

Unter dem stabilen Reglement weist die neue Saison bereits viele Ähnlichkeiten mit der Saison 2023 auf: Hinter Red Bull scheint Ferrari das zweitschnellste Team zu sein, das seine Pace aus dem Qualifying halten kann, im Rennen aber einen gewaltigen Leistungssprung macht, um sich von der Verfolgergruppe abzusetzen.

Das Duell zwischen Mercedes und McLaren ist nach zwei Rennen auf sehr unterschiedlichen Strecken immer noch zu eng, um eine Entscheidung zu treffen, wobei die Stärken und Schwächen beider Autos in Saudi-Arabien voll zum Vorschein kamen.

Und was ist mit Aston Martin? Die Überraschung der ersten Saisonhälfte 2023 hat sich zwar weiter verbessert, aber nicht ganz so stark wie die zuvor genannten Rivalen und ist deshalb auf den fünften Platz zurückgefallen, während sich dahinter eine große Lücke aufzutun scheint.

Qualifikation 2023 vs. 2024 im Vergleich

Bahrain Saudi-Arabien Red Bull -0.600 -0.800 Ferrari -0.850 -0.700 Mercedes -0.800 -0.500 McLaren -1.500 -1.200 Aston Martin -0.800 -0.800 Alpine -0.100 +0.300 Williams -1.200 -1.000 Racing Bulls -1.300 -1.400 Haas -1.000 -0.400 Sauber -0.700 -0.300

Die schnellsten Qualifyingrunden aller Teams aus Bahrain und Dschidda zu nehmen und mit den Qualifyingrunden des Vorjahres zu vergleichen, ist eine unvollkommene Methode, aber immerhin genau genug, um einige Trends zu erkennen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist Alpine der klare Außenseiter. Es ist das einzige Team, das in Dschidda langsamer war als 2023, was auf eine späte Konzeptänderung zurückzuführen ist, die einen Schritt zur Seite statt nach vorne bedeutet. Auf der anderen Seite steht McLaren, die mit Racing Bulls um den Titel des Teams konkurrieren können, das sich in den letzten zwölf Monaten am meisten verbessert hat.

Alpine war im Dschidda-Qualifying sogar langsamer als 2023 Foto: Motorsport Images

Im Fall von McLaren ist ein Großteil der 1,2 bis 1,3 Sekunden, die das Team gefunden hat, auf das Jahr 2023 zurückzuführen, als in Österreich und Singapur mehrere große Verbesserungen vorgenommen wurden, die es dem Team ermöglichten, das Jahr als zweitschnellstes Team abzuschließen.

Schlechtester Saisonstart von Sauber

Auch Racing Bulls konnte sich 2023 dank einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Unterbodens und einer Änderung der Radaufhängung, die das Team zu einem der besten Teams in langsamen Kurven machte, stark verbessern.

Glaubt man jedoch den Aussagen von Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo, muss das britisch-italienische Team noch mehr Zeit auf die Suche nach Verbesserungen mit einem schweren Auto verwenden, da es im Renntrimm an Grip mangelt.

Williams ist das drittstärkste Team in Bezug auf die Rundenpace, was die Erwartung daran stärkt, dass die Ergebnisse folgen werden, sobald es gelingt, sauberere Rennwochenenden als in Bahrain und Dschidda zu absolvieren.

Sauber erlebte einen schlechten Saisonstart 2024 Foto: circuitpics.de

Von den vier letztjährigen Schlusslichtern erwischte Sauber den schlechtesten Start. Das Team konnte zwar etwas Rundenzeit gutmachen, aber nicht so viel wie seine direkten Konkurrenten, was zeigt, wie brutal das relative Spiel im unerbittlichen Entwicklungsrennen der Formel 1 sein kann.

Ferrari mit Steigerung im Rennen

Die Rennpace ist der eigentliche Trumpf von Ferrari, aber hat Mercedes seine Probleme wirklich gelöst? Auf dem Papier haben sich Red Bull, Ferrari, Mercedes und Aston Martin in Bezug auf die Rundenzeit alle in ähnlichem Maße verbessert, doch im vergangenen Jahr war die Renn-Performance von Ferrari und Mercedes besonders problematisch, weshalb es viel aussagekräftiger ist, wie sie sich über die Renndistanz geschlagen haben.

Ferrari ist es eindeutig gelungen, die meisten seiner Langzeitschwächen zu beheben. Der SF-24 ist wesentlich einfacher zu handhaben und unter verschiedenen Bedingungen robuster, was Carlos Sainz und Charles Leclerc in Bahrain beziehungsweise Dschidda zu unangefochtenen Podestplätzen verhalf.

Mercedes hat zwar auch ein gutmütigeres Auto entwickelt, aber der glatte Belag in Saudi-Arabien führte zu beunruhigenden Problemen in Hochgeschwindigkeitskurven und dem berüchtigten Bouncing, das den Kampf mit Ferrari sowohl im Qualifying als auch im Rennen erschwerte.

Formel 1 als Zweiklassengesellschaft?

Alpine befand sich mit dem sechsten Platz 2023 oft im Niemandsland, und der daraus resultierende Ausrutscher in einer ansonsten stabilen Rangliste hat die Lücke zwischen den fünf besten und den fünf schlechtesten Teams noch weiter vergrößert.

Zynisch könnte man sagen, dass derjenige, der Lance Stroll im Aston Martin besiegt, eigentlich einen Punkt bekommt, wenn es keine größeren Zwischenfälle gibt. Stroll beendete das Rennen in Bahrain pflichtbewusst auf dem zehnten Platz, aber sein früher Unfall in Dschidda öffnete die Tür für einen erbitterten Kampf um den letzten Punkt, den Haas-Pilot Nico Hülkenberg dank der ungewöhnlichen Verteidigung seines Teamkollegen Magnussen holte.

Wie konkurrenzfähig ist Haas in der Saison 2024? Foto: Motorsport Images

Es scheint unwahrscheinlich, dass sich dies in naher Zukunft ändern wird. Die Long-Run-Daten aus Bahrain deuten zwar darauf hin, dass Haas den Aston Martin in die Schranken weisen könnte, doch der Aston Martin zeigte in Dschidda einen deutlich besseren Rennspeed, der diese Theorie vorerst im Keim erstickt.

Aufgrund von Magnussens "Straßenblockade" in Dschidda, die sogar Esteban Ocon im Alpine kurzzeitig ins Spiel brachte, haben wir noch nicht genug Anhaltspunkte für die wahre Pace von Williams, Racing Bulls und Sauber gesehen, um beurteilen zu können, ob einer von ihnen in diesem Jahr die Lücke auf Strecken schließen kann, die ihnen liegen.

Suzuka als ideale Standortbestimmung

Während der Albert Park in Melbourne eine dritte einzigartige Strecke bietet, die weitere Antworten liefern wird, blicken viele Teams bereits auf das vierte Rennen in Japan, um eine klarere Vorstellung davon zu bekommen, wo sie wirklich stehen.

Suzuka ist nicht nur eine ideale Teststrecke mit herausfordernden schnellen, mittelschnellen und langsamen Kurven, die durch eine lange Gerade geteilt werden, sondern der Grand Prix von Japan findet auch viel früher statt als letztes Jahr, wo das Rennen erst im September ausgetragen wurde.

Suzuka ermöglicht eine ideale Standortbestimmung der Teams Foto: Motorsport Images

Das bedeutet, dass ein besseres Bild davon entsteht, wie sich die Teams über den Winter entwickelt haben, als dies bei den Auftaktrennen in Bahrain und Dschidda der Fall war.

"So wie der Kalender in diesem Jahr aussieht, denke ich, dass wir nach vier Rennen ein ziemlich gutes Bild haben werden", sagt Ferrari-Chefingenieur Jock Clear. "Japan ist eine verdammt gute Strecke, um ein Auto zu testen. Auf so einer Strecke kann man viel herausfinden..."

