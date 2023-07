Die Hintergründe zum radikalen Frontflügel-Design bei Alpine

Das sorgt im Fahrerlager der Formel 1 auf dem Hungaroring für hochgezogene Augenbrauen: Alpine wartet mit einem neuen Frontflügeldesign an den oberen Elementen auf, der bisherige Designs in den Schatten stellt. Die High-Downforce-Variante wird auf dem Hungaroring zum Einsatz kommen, hat aber auch eine Perspektive für andere abtriebsintensive Strecken wie Singapur.

Der Flügel basiert auf den umfangreichen Modifikationen am Flügel, die Alpine für den Großbritannien-Grand-Prix vorgenommen hat. Das neue Design des oberen Elements rundet das Silverstone-Update auf der Abtriebsskala nach oben ab.

Das wellenförmige Design wurde durch eine vergrößerte Fläche für die verstellbaren Flügelelemente in Silverstone ermöglicht. Die höchsten Punkte des Frontflügels liegen vor den Vorderrädern.

Die größere verstellbare Fläche der beiden oberen Flügelelemente wurde dadurch erreicht, dass die inneren Drehzapfen näher an die Nase gerückt wurden (siehe Vergleichsbild unten). Dadurch können die beiden oberen Flaps über einen breiteren Bereich verstellt werden. Der nicht verstellbare Teil wurde verkleinert und neu gestaltet.

Auch die Grundplatte und das darüber liegende Element, das den oberen Elementen hilft, den Luftstrom um die Nase und die Reifen zu leiten, wurden entsprechend umgestaltet.

Der Frontflügel hat zwei Aufgaben: Die Erzeugung von Abtrieb und die Ableitung des Luftstroms um die Vorderräder herum. Unser Bild zeigt einen schönen Vergleich der beiden Flügel aus Silverstone. Oben sieht man die ganz alte Version.

Rückblick auf Silverstone: Oben die ganz alte Variante (ebenfalls mit Wellenmuster), unten die Version, auf der der Ungarn-Flügel basiert, aber mit Medium-Downforce Foto: Giorgio Piola

Mehr "Outwash" für mehr verwertbare Luft

Diese ist ebenfalls wellenförmig, aber fast ein Negativbild der aktuellen Variante, da es sich um einen Flügel mit wenig Abtrieb handelt. Vielleicht war es dieser Flügel, der Alpine dazu veranlasste, am Wellendesign festzuhalten und es für viel Abtrieb "umzudrehen".

Unten sehen wir die Version von Silverstone. Also der neue Flügel, aber noch ohne das spektakuläre Wellenmuster am oberen Flap, das erst jetzt in Ungarn eingeführt wurde. Es handelt sich um eine Variante für mittleren Abtrieb.

Der Vergleich zeigt, dass das allgemeine Ziel darin besteht, mehr Outwash zu erzeugen. Die drei oberen Elemente sind so konstruiert, dass sie den Luftstrom nach außen lenken. Der so um den Vorderreifen herumgeleitete Luftstrom wird im Bereich der Seitenkästen wieder aufgefangen. Außerdem sollen die durch den Vorderreifen verursachten Verwirbelungen geglättet werden.

Die drei aufgesetzten Elemente des Flügels sind von vorne gesehen außen an der Endplatte kürzer, was als Sehnenlänge bezeichnet wird. Die Sehnenlänge der Grundplatte wurde verlängert, die der drei oberen Klappen verkürzt. Dadurch liegen sie im Bereich der seitlichen Endplatte näher beieinander, was im Vergleichsbild gut zu erkennen ist.

Das Luftleitblech an der Außenseite der Endplatte musste entsprechend angepasst werden. Es hat immer noch die Form eines S, ist aber um eine Etage nach oben gewandert und hat entsprechend ein neues Profil erhalten.

Auf der anderen Seite ist die Gondel mit dem Infrarotsensor für den Reifen nach unten gewandert und hat einen etwas anderen Winkel erhalten. Dies hat wahrscheinlich eher aerodynamische Gründe als einen Ausgleich für die niedrigere Position.

Weitere Co-Autoren: Matt Somerfield. Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.