Weltmeister-Enkel Enzo Fittipaldi wird Red-Bull-Junior

Audio-Player laden

Enzo Fittipaldi, Enkel des zweimaligen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi, ist neuestes Mitglied des Nachwuchskaders von Red Bull. Das gab der 21-jährige Brasilianer, der auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, am Samstag am Rande des Grand Prix von Brasilien bekannt.

"Zur Red Bull-Familie zu gehören, den amtierenden F1-Champions, ist eine große Ehre und ein sehr wichtiger Schritt in meiner Karriere", sagt Fittipaldi. "Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit und möchte Red Bull, Dr. Helmut Marko und Christian Horner für ihr Vertrauen in mich danken."

Fittipaldi, dessen Bruder Pietro Ersatzfahrer des Formel-1-Teams Haas ist, geht in dieser Saison in der Formel 2 für das Team Charouz an den Start, erzielte in den bisher 26 Saisonrennen sechs Podiumsresultate und belegt vor dem Saisonfinale am nächsten Wochenende in Abu Dhabi Rang sechs in der Meisterschaft.

Leistungen, die ausreichten, um Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko zu überzeugen. Auf die Frage, was den Ausschlag für Fittipaldi gegeben habe, sagt der Österreicher der englischsprachigen Ausgabe von 'Motorsport.com': "Dass er in einer Mittelfeldmannschaft performt hat, würde ich sagen."

¿pbfsfs_818|Fotostrecke: Red-Bull-Junioren in der Formel 1|http://www.motorsport-total.com/bilder/strecken/14rbjun/1408435684_mst.jpgpb¿"Er war immer in der Spitze dabei. Ich denke, er hatte seine Höhen und Tiefen. Und jetzt weiß er, dass er eine Chance hat", so Marko weiter. Er bestätigte zugleich, dass Fittipaldi in der nächsten Saison weiter in der Formel 2 fahren wird, dann aber für den britischen Rennstall Carlin. "Das ist ein Spitzenteam. Und er ist ein Charakter", sagt Marko.

Wer im Gegenzug das Junior-Programm von Red Bull verlassen wird, verriet Marko noch nicht. "Wir werden bald bekannt geben, wer uns verlässt und wer die neuen Fahrer sind", sagt er. Fest steht lediglich, dass der Norweger Dennis Hauger in der nächsten Saison in den Kreis der Ersatzfahrer für die Formel-1-Teams von Red Bull und AlphaTauri aufsteigen wird.

"Wir haben mehrere Reservefahrer. Ein weiterer wird Hauger sein, so ist es bisher entschieden worden. Und wir werden zu Beginn der Saison sehen, wie es läuft", sagt Marko. Verstärkung für den Kreis der Formel-1-Ersatzfahrer ist bei Red Bull notwendig, nachdem Liam Lawson 2023 in der japanischen Super Formula fahren und daher bei einigen Formel-1-Rennen nicht zur Verfügung stehen wird.

Mit Bildmaterial von Enzo Fittipaldi (Twitter).