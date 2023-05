Weltmeisterlich: Verstappen gewinnt in Miami nach furioser Aufholjagd!

Machtdemonstration von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen: Der Red-Bull-Pilot hat den Grand Prix von Miami 2023 nach furioser Aufholjagd vom neunten Startplatz gewonnen und damit verhindert, dass sein Teamkollege Sergio Perez die Führung in der Fahrerwertung übernehmen kann.

Für Red Bull war es im fünften Grand Prix der Saison der vierte Doppelsieg. Dritter wurde Fernando Alonso (Aston Martin), der damit weiterhin erster Verfolger des Red-Bull-Duos in der Weltmeisterschaft bleibt.

Auf den Positionen 4 bis 10 landeten George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly, Esteban Ocon (beide Alpine) und Kevin Magnussen (Haas).

Nico Hülkenberg (Haas) kam beim Heimspiel seines Teams als 15. ins Ziel.

Wie schnell holte Verstappen von P9 auf?

Der Red-Bull-Pilot erwischte keinen guten Start und verlor zunächst eine Position gegen Valtteri Bottas (Alfa Romeo). Doch lang blieb er nicht Zehnter. Noch in der ersten Runde eroberte Verstappen Rang 8 zurück.

In Runde 4 sorgte er wahrscheinlich für das Manöver des Rennens, als er in Kurve 1 zwei Autos gleichzeitig überholte. Verstappen saugte sich zuerst im Windschatten von Magnussen heran, zog dann nach rechts in den Windschatten von Leclerc und ging innen an beiden vorbei.

In Runde 8 war er dann auch an Russell vorbei, der über Vibrationen von den Bremsen klagte, und in Runde 10 war Gasly dran. Verstappen lag zu dem Zeitpunkt an vierter Position, 4,7 Sekunden hinter Leader Perez.

'ORF'-Experte Alexander Wurz dämmerte zum ersten Mal: "Wenn das so weitergeht, gewinnt Max heute noch."

Die Verstappen-Festspiele gingen munter weiter. In Runde 14 ging Verstappen mühelos an Sainz vorbei, in Runde 15 war Alonso dran. Jetzt gab es zum ersten Mal eine Red-Bull-Doppelführung im Grand Prix. Rückstand auf Perez: 3,8 Sekunden.

Am Ende der 20. Runde lag Verstappen erstmals in Führung. Perez wechselte in 2,2 Sekunden von Medium auf Hard und fiel kurzzeitig auf den vierten Platz zurück, hinter Verstappen, Alonso und Ocon.

Nach dem Boxenstopp konnte Perez seinen Rückstand dank der frischeren Reifen zunächst verringern. Unmittelbar nach dem Reifenwechsel hatte der Mexikaner 17 Sekunden Rückstand auf Verstappen. Davon konnte er in den nächsten zehn Runden zwei Sekunden aufholen.

Ab Runde 33 kippte das Kräfteverhältnis. Verstappen wurde per Funk dazu aufgefordert, am Ende des Stints nochmal alles aus den Reifen rauszuholen. Prompt drehte er die zu dem Zeitpunkt schnellste Rennrunde und stellte bis Runde 39 den alten Vorsprung von 17 Sekunden wieder her.

Bis zum Boxenstopp in Runde 45 baute Verstappen den Vorsprung auf 18,4 Sekunden aus. Das reichte nicht ganz, um in Führung zu bleiben. Verstappen kam 1,2 Sekunden hinter Perez wieder auf die Strecke, hatte aber für die letzten zwölf Runden die um 25 Runden frischeren und die weicheren Reifen.

Mit denen war Verstappen nicht lang zu halten. In Runde 47 saugte er sich vor Kurve 17 erstmals im Windschatten heran und scherte aus, ein paar Kurven später, zu Beginn von Runde 48, war das Duell dann entschieden. Und Perez' Traum geplatzt, vor hispanischem Publikum erstmals in seiner Karriere die WM-Führung zu übernehmen.

Wie fiel Alonso hinter Sainz zurück?

Der Aston-Martin-Pilot lag zu Beginn des Rennens hinter Perez an zweiter Stelle, bis er von Verstappen überholt wurde. Dann kam er später als alle anderen Fahrer, die auf Medium gestartet waren, zum Boxenstopp - und fiel dadurch vorübergehend hinter Sainz zurück.

Alonsos Glück: Sainz hatte sich beim Boxenstopp eine Fünfsekundenstrafe wegen Pitlane-Speeding (2,2 km/h zu schnell) eingehandelt und war somit zwar auf der Strecke ein Konkurrent, tatsächlich aber nicht.

In Runde 27 erledigte Alonso das Thema von selbst, als er mit den um sechs Runden frischeren Mediumreifen auf der Strecke an Sainz vorbeiging.

Von da an fuhr Alonso einem sicheren dritten Platz entgegen.

Wer waren die Gewinner des Starts?

Oscar Piastri (McLaren) gewann fünf Positionen und damit mehr als jeder andere Fahrer. Er kam als 14. aus der ersten Runde zurück. Auch Bottas holte zwei Plätze auf und belegte in Runde 1 den achten Platz. Am Ende holten aber weder Piastri (19.) noch Bottas (13.) Punkte.

Wann geht die Formel-1-WM 2023 weiter?

Am 21. Mai mit dem Grand Prix der Emilia-Romagna in Imola. Beim ersten Rennen in Europa gibt's keinen F1-Sprint, sondern einen klassischen Zeitplan mit drei Freien Trainings, Qualifying am Samstag und Rennen am Sonntag.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.