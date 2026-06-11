Wenn Alpine Recht bekommt: Öffnet sich die Büchse der Pandora?

Pierre Gasly schwört, dass er nichts falsch gemacht hat, wofür er die beiden Strafen in Monaco kassiert hat, die ihn letztendlich einen Podestplatz gekostet haben - und das ist ein verdammt guter Grund, nicht nur wütend und frustriert zu sein, sondern auch gemeinsam mit seinem Team alles daranzusetzen, das Rennergebnis zu kippen.

Nur: Sollte die Untersuchung von Alpine zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führen, könnte dies ein ganzes Wespennest anstechen.

Gasly war nicht der einzige Fahrer, der für etwas bestraft wurde, das er seiner Meinung nach nicht getan hatte. Das Monaco-Strafenfestival traf mit George Russell auch einen der Hauptanwärter auf die Weltmeisterschaft, was bedeutet, dass die Auswirkungen weit über Gaslys Verlust seines potenziell sechsten Formel-1-Podiums seiner Karriere hinausgingen.

Die für heute um 13:00 Uhr MEZ angesetzte Anhörung, an der die Kommissare aus Monaco zusammen mit Vertretern von Alpine teilnehmen werden, könnte dem Drama um die Monaco-Strafen weiteres Öl ins Feuer gießen.

Es gibt immer noch viele Unbekannte darüber, was tatsächlich passiert ist. Aber die schiere Anzahl der Geschwindigkeitsstrafen ist ein starkes Indiz dafür, dass die Wahrscheinlichkeit, dass etwas mit dem Messsystem nicht stimmte, weitaus größer ist, als dass sechs Fahrer plötzlich vergessen haben, wann sie den richtigen Knopf drücken müssen.

Gasly selbst betonte nach dem Ziel in einem emotionalen Interview nach dem Rennen felsenfest, dass er nicht nur genau wisse, dass er das Tempolimit nicht überschritten habe, sondern dass er sogar zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen habe, indem er den Begrenzer-Knopf bei der Einfahrt in die Boxengasse früher als nötig gedrückt habe.

Andere Fahrer, die dieselbe Strafe erhielten, stellten ebenso klar, dass sie nicht zu schnell gefahren waren.

Haben Fahrer "abgekürzt"?

Der Hauptschuldige scheint die Boxengasse selbst zu sein - oder genauer gesagt das Zeitmesssystem, mit dem die Geschwindigkeitsbegrenzungen in der Boxengasse überwacht werden.

Einfach ein paar Radarpistolen an der Strecke aufzustellen, würde den Zweck nicht erfüllen, da dies ein erhebliches Missbrauchspotenzial bergen würde. Wenn man auf der Autobahn nicht beim Blitzen erwischt werden will, aber weiß, wo die Radarfallen stehen, muss man nur abbremsen, wenn man sich ihnen nähert.

Das in der Formel 1 verwendete System soll genau das verhindern. Es misst effektiv die Zeit, die zwischen den Kontrollpunkten in der Boxengasse benötigt wird, und registriert jeden, der die Strecke schneller zurücklegt, als es bei Einhaltung des Tempolimits möglich wäre.

Es ist erwähnenswert, dass die gesamte Zeitmess-Infrastruktur, einschließlich des Boxengassen-Zeitmesssystems, vom Formula One Management (FOM) bereitgestellt wird, was die Suche nach der Ursache des Problems um eine weitere Ebene verkompliziert.

Im Allgemeinen ist es ein effizientes und robustes System. Aber es scheint, dass Monaco aufgrund der einzigartigen Eigenschaften der Boxengasse eine seiner Schwachstellen offengelegt hat.

Die wahrscheinlichste Erklärung für die große Anzahl an Geschwindigkeitsüberschreitungen ist, dass die Fahrer ihre Route durch die Boxengasse abgekürzt haben.

Es bleibt unklar, wo genau das System getriggert wurde, aber es ist wahrscheinlich entweder an der Boxeneinfahrt, wo die Fahrer nach rechts über die weiße Linie und dann sofort nach links abbiegen - wobei viele den kleinen Bereich vor der FIA-Garage schneiden -, oder am Boxenausgang, wo die Fahrer kurz nach den Cadillac-Garagen die weißen Linien schneiden.

Alpine versteht Strafe nicht

Interessanterweise scheint sich das Alpine-Personal selbst nicht ganz sicher zu sein, wo genau Gasly das Limit überschritten haben soll. Teamvertreter betonen jedoch, dass die Einstellung des Geschwindigkeitsbegrenzers bei beiden Autos konservativ war und die Fahrer auf maximal 59,5 km/h beschränkte - einen halben Kilometer pro Stunde unter dem erlaubten Limit.

"Um ehrlich zu sein, verstehen wir nicht, warum wir diese Strafen bekommen haben", sagte Alpine-Teamchef Steve Nielsen nach dem Rennen. "Wir verstehen nicht, warum so viele Teams welche bekommen haben."

"Ich glaube, es gab sechs Verstöße: drei von unserem Team, einer von Ferrari [Lewis Hamilton], einer von McLaren [Oscar Piastri], einer von Mercedes [George Russell], was sehr, sehr ungewöhnlich ist. Das ist die Art von Anzahl, die man über eine ganze Saison hinweg erwarten würde, und wir haben sie heute alle in einem einzigen Rennen gesehen."

"Deshalb haben wir bei der FIA ein Verfahren beantragt, das sich 'Right of Review' nennt. Es ist kein Protest oder eine Berufung, es ist etwas anderes. Es ermöglicht uns, all unsere Daten und Beweise zusammenzutragen, und es erlaubt uns, uns mit der FIA zusammenzusetzen und vollkommen zu verstehen, wie sie zu dem Schluss gekommen sind, dass wir das Tempolimit in der Boxengasse überschritten haben."

"Denn wir glauben nicht, dass wir das getan haben. Aber wir sind offen dafür, dass man es uns zeigt, wenn es doch so war. Es ist also wirklich ein offenes Gespräch mit der FIA darüber, was wir hätten anders machen können. Oder vielleicht, was sie hätten anders machen können."

Das ist eine interessante Wortwahl, da Nielsen betont, dass er möchte, dass die FIA demonstriert, warum die Kommissare die Strafe ausgesprochen haben.

Die Kommissare verlassen sich natürlich auf die vom System generierten Daten, und jede Auslösung führt zu einer recht unmissverständlichen Reaktion. Erst nach mehreren Verstößen würde man sich fragen, ob es sich um ein umfassenderes Problem handeln könnte - aber das ist während des Rennens selbst fast unmöglich festzustellen.

In dieser Situation hatten die Kommissare kaum eine andere Wahl, als weiterhin Fahrer zu bestrafen, die vom System erfasst wurden.

Warum das Reglement ein Problem ist

Das Problem ist, dass das Reglement zwar vorschreibt, dass "in der Boxengasse eine Geschwindigkeitsbegrenzung gilt", aber es legt nicht fest, dass die Fahrer die Distanz zwischen den Kontrollpunkten in einer bestimmten Zeit zurücklegen müssen.

Aus Sicht der Teams wurden die Regeln daher möglicherweise gar nicht gebrochen, da die Autos die 60-km/h-Marke eigentlich nie überschritten haben. Gleichzeitig gibt es im Reglement keine detaillierte Definition dessen, was eine "Geschwindigkeitsüberschreitung" überhaupt darstellt.

Es gibt Ähnlichkeiten mit Systemen zur Abschnittskontrolle, die auf einigen Autobahnen eingesetzt werden, aber der Vergleich hinkt ein wenig, da es auf einer öffentlichen Straße keine praktische Möglichkeit gibt, die Route abzukürzen.

Die Debatte wird vielleicht gar nicht erst den Punkt erreichen, an dem darüber diskutiert wird, was das Tempolimit eigentlich darstellt, denn Alpine steht zuerst vor einer noch größeren Hürde: dem Nachweis der Existenz neuer, signifikanter und relevanter Beweise.

Telemetrie- oder GPS-Daten könnten ihre Argumentation potenziell stützen. Das Team ist felsenfest davon überzeugt, dass Gasly das 60-km/h-Limit zu keinem Zeitpunkt überschritten hat, und dies anhand der Fahrzeugdaten zu beweisen, dürfte nicht schwer sein.

Dennoch könnte der Antrag mit der Begründung abgelehnt werden, dass diese Informationen während des Rennens verfügbar waren, wenn auch nicht direkt für die Kommissare selbst.

Das bleibt das wahrscheinlichste Ergebnis der Anhörung am Donnerstag. Und vielleicht auch das am wenigsten schädliche.

Kommt ein echter Rattenschwanz?

Denn wenn die Kommissare akzeptieren, dass Alpine ein stichhaltiges Argument hat, und dann zu ihren Gunsten entscheiden, wirft das eine ganz neue Reihe von Fragen auf - vor allem, was mit all den anderen Strafen passieren soll.

George Russell erhielt nicht nur eine Strafe wegen Geschwindigkeitsüberschreitung, sondern auch eine weitere, weil er diese nicht korrekt abgesessen hatte, was ihn eine beträchtliche Anzahl von Punkten kostete. In seinem Fall würde eine bloße Gutschrift der Rennzeit nicht ausreichen, um das "ursprüngliche" Ergebnis wiederherzustellen.

Es scheint auch Unstimmigkeiten darüber zu geben, ob die Teams auf potenzielle Probleme mit der Konfiguration des Boxenbegrenzers aufmerksam gemacht wurden. Die FIA glaubt, dass sie informiert wurden, während insbesondere Alpine das offenbar anders sieht. Nielsens wiederholtes Beharren darauf, dass "wir es nicht verstehen", spricht eine deutliche Sprache für die Position des Teams.

In den FIA-Dokumenten wurde eine solche Warnung mit keinem Wort erwähnt, und es bleibt unklar, was genau im Vergleich zu früheren Monaco-Rennen anders war, da dieses Problem zum ersten Mal aufgetreten ist.

Der am nächsten liegende Präzedenzfall geht auf das Jahr 2009 zurück, als Sebastian Vettel eine Drive-Through-Strafe wegen zu schnellen Fahrens in der Boxengasse erhielt. Er erklärte später, dass den Kommissaren damals entgangen war, dass er das Limit eigentlich nicht überschritten, sondern seine Route an der Boxeneinfahrt abgekürzt hatte - und er forderte damals Änderungen am System.

Ein wichtiger Punkt ist, dass die Kommissare weder Angestellte der FIA noch der Formel 1 sind. Sie agieren als unabhängiges Gremium, was bedeutet, dass es im Prinzip falsch wäre anzunehmen, ihr Ziel sei es, weitere Schwierigkeiten für die FIA oder die Formel 1 zu vermeiden.

Ihre Aufgabe ist es, die vorgelegten Beweise zu bewerten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie Alpines Argumentation akzeptieren, liegt also nicht bei null. Es ist nicht ihre Aufgabe, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, ob das System in Monaco nicht wie vorgesehen funktioniert hat.

Die Urteile der Kommissare enthalten routinemäßig den Standardsatz: "Die Entscheidungen der Kommissare werden unabhängig von der FIA getroffen und basieren ausschließlich auf den relevanten Reglements, Richtlinien und vorgelegten Beweisen."

Kommissare haben FIA schon kritisiert

Es ist auch keineswegs beispiellos, dass Kommissare die FIA, die Streckenanlagen oder die Systeme zur Durchsetzung des Reglements kritisieren.

Nach dem Großen Preis der USA im Jahr 2023 bezeichneten die Kommissare die Mechanismen zur Überwachung der Tracklimits als "völlig unzureichend", da die Überwachungskameras keine ausreichend klare Sicht boten, um festzustellen, ob Verstöße vorlagen.

Bei dieser Gelegenheit versuchte Haas über dasselbe Right-of-Review-Verfahren, Positionen für Nico Hülkenberg zu gewinnen - mit dem Argument, dass andere Fahrer wiederholt die Tracklimits überschritten hätten und hätten bestraft werden müssen.

Die von ihnen vorgelegten Onboard-Aufnahmen wurden jedoch mit der Begründung abgelehnt, sie seien nicht neu, obwohl sie als "signifikant" eingestuft wurden, da sie bereits während des Rennens verfügbar waren.

Ein mögliches Argument in Monaco ist, dass den Kommissaren nicht die richtigen Werkzeuge zur Verfügung gestellt wurden, um das Reglement durchzusetzen. Das System soll genaue Informationen darüber liefern, ob Strafen verhängt werden müssen. In diesem Fall könnte Alpine argumentieren, dass es schlichtweg nicht zweckmäßig war - und die Kommissare könnten dem letztendlich zustimmen.

Ob sich die Kommissare des Großen Preises von Monaco potenzieller Probleme bewusst waren, bei denen das System Fahrer als zu schnell meldete, obwohl sie das Limit eigentlich gar nicht überschritten hatten, ist eine ganz eigene, interessante Frage.

Möglicherweise werden viele Details nach der Anhörung am Donnerstag klarer sein, obwohl es immer noch unwahrscheinlich erscheint, dass sich das Rennergebnis selbst ändert, ganz ähnlich wie im Fall von Haas im Jahr 2023.

Ein mögliches Ergebnis ist, dass die FIA zusammen mit der FOM überdenken muss, wie die Geschwindigkeitsbegrenzungen in der Boxengasse überwacht werden, insbesondere an einzigartigen Veranstaltungsorten wie Monaco. Das wird Gasly sein Podium jedoch kaum zurückbringen - oder George Russell in der Meisterschaftswertung näher an Kimi Antonelli heranbringen.