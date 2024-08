Wenn das Heimrennen zum Fiasko wird

Fassungslosigkeit ist vermutlich eine der Emotionen, die bei einem Formel-1-Fahrer mitspielt, wenn er gerade in Führung liegend ausgefallen ist. Und sollte das auch noch bei seinem Heimrennen passiert sein, dann kommt das der "Höchststrafe" gleich: Schlimmer geht es fast nicht in der Formel 1, und doch hat sich dergleichen immer wieder ereignet.

Einer dieser Fahrer ist Rubens Barrichello. Der Brasilianer war 1993 in die Formel 1 gekommen und wollte seinem Landsmann Ayrton Senna nacheifern, dem dreimaligen Weltmeister. Doch erst 2000 gewann Barrichello seinen ersten Grand Prix: Die Bilder seiner Tränen auf dem Podium am Hockenheimring gingen um die Welt.

Wenige Monate vorher hatte Barrichello (vermutlich) Tränen ganz anderer Art vergossen: Bei seinem Heimrennen in Sao Paulo in Brasilien hatte er Führungsrunden absolviert und erstmals in seiner Karriere vom Heimsieg träumen dürfen. Kurze Zeit später aber streikte die Technik am Ferrari F1-2000 und Barrichello fiel aus.

Besonders bitter: 2002 und 2003 erlebte Barrichello Ähnliches. Wieder übernahm er die erste Position im Rennen, wieder rollte er aus. Einmal spielte die Hydraulik in seinem Ferrari verrückt, beim anderen Mal gab es einen Fehler im Benzinsystem. Das Resultat war immer das gleiche: Barrichello entglitt der so heiß ersehnte Sieg vor brasilianischen Fans am Autodromo Carlos Pace.

2009 dann eine neue Chance: Als Brawn-Fahrer bäumte sich Barrichello im Endspurt der Rennsaison noch einmal auf und wollte mit einem Heimsieg in Brasilien seinen Titelambitionen neue Hoffnung verleihen. Das gelang: Barrichello fuhr auf die Poleposition und bestimmte nach dem Start das Renngeschehen. Dann aber verlor er P1 beim ersten Boxenstopp, ein Reifenschaden warf ihn schließlich weit zurück.

Und so erfüllte sich der Traum vom Formel-1-Heimsieg nicht für Barrichello. Dieses Schicksal teilt er mit weiteren Formel-1-Fahrern, die beim Heimrennen ohne Erfolg blieben - wie unsere Fotostrecke zeigt.

Es gab allerdings auch Formel-1-Fahrer, die dem Fiasko beim Heimrennen später einen Triumph folgen ließen, manche sogar mehrfach.

Und ein ganz extremes Beispiel für Heimrennen, die anders laufen als geplant, ist der Brasilien-Grand-Prix 2008: Felipe Massa gewann als Brasilianer vor heimischem Publikum, aber er verlor die WM noch an Lewis Hamilton - wenige Augenblicke nach der Zieldurchfahrt.