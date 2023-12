Bekannte und unbekannte Formel-1-Sonderdesigns von Ferrari

Es ist wohl die markanteste Farbe im Motorsport: "rosso corsa", das Rot, mit dem Ferrari in der Formel 1 antritt. Dabei waren Ferrari-Rennautos in den vergangenen sieben Jahrzehnten nicht immer gleich lackiert (oder foliert). Und in einzelnen Fällen hat sich die Traditionsmarke aus Maranello sogar komplett von ihren Hausfarben verabschiedet.

In unserer Fotostrecke zeigen wir bekannte und weniger bekannte Beispiele aus der Ferrari-Historie, bei denen eben nicht Rot im Vordergrund stand.

Die Formel-1-Saison 1964 sticht hier klar hervor: John Surtees gewann in diesem Jahr den WM-Titel für Ferrari, aber er besiegelte seinen Titel als einziger Ferrari-Weltmeister nicht in einem roten Auto.

Bei unserer Zeitreise durch die Formel-1-Historie von Ferrari tauchen aber auch ganz andere Sonderdesigns auf, nachdem Ferrari in der jüngeren Vergangenheit einige Firmenjubiläen zelebriert und seinen Rennwagen in der Formel 1 punktuell einen veränderten Look spendiert hat.

Ein "Crossover" der besonderen Art etwa war das Design für den Italien-Grand-Prix 2023 in Monza: Ferrari hatte wenige Wochen zuvor bei seinem Comeback das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen und ließ die Formel-1-Autos (teilweise) in der Farbgebung des Le-Mans-Siegerautos antreten.

Und so fand in der Ferrari-Historie immer wieder Gelb den Weg auf die Rennautos aus Maranello. Auch zu dieser Farbe hat die Marke eine enge Verbindung, wie schon am Ferrari-Logo mit gelbem Hintergrund ersichtlich wird: Gelb ist die Wappenfarbe von Modena, der Heimatstadt von Enzo Ferrari. Und tatsächlich: Einen komplett gelben Ferrari gab es auch schon in der Formel 1!

Dass aber auch das "normale" Ferrari-Rot über die Jahre nicht immer gleich ausgesehen hat, das zeigen wir in einer weiteren Fotostrecke.

Denn die Ferrari-Autos in der Formel 1 sind mal mit helleren, mal mit dunkleren Rot-Tönen auf die Strecke gegangen. Mal waren die Flügel schwarz, mal weiß. Und mit manchen Farbdesigns verbinden Ferrari-Fans bis heute keine positiven Erinnerungen ...

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.