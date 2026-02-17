Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Mit McLaren und Mercedes: Pirelli plant Regentest in Bahrain

Formel 1
Formel 1
Mit McLaren und Mercedes: Pirelli plant Regentest in Bahrain

Kein Umzug nach Melbourne: Regierung blockt MotoGP-Vorstoß ab

MotoGP
MotoGP
Kein Umzug nach Melbourne: Regierung blockt MotoGP-Vorstoß ab

DTM 2026: Übersicht des Starterfelds mit Fahrern und Teams

DTM
DTM
DTM 2026: Übersicht des Starterfelds mit Fahrern und Teams

Wer fährt wann? Fahrplan für den zweiten Formel-1-Test 2026 in Bahrain

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Wer fährt wann? Fahrplan für den zweiten Formel-1-Test 2026 in Bahrain

Warum Cadillac beim Windkanaltest auf "eigene" Pirelli-Reifen setzen musste

Formel 1
Formel 1
Warum Cadillac beim Windkanaltest auf "eigene" Pirelli-Reifen setzen musste

Irrer Mount-Panorama-Plan: Kommt bald ein Hypercar nach Bathurst?

IGTC
IGTC
Irrer Mount-Panorama-Plan: Kommt bald ein Hypercar nach Bathurst?

Formel-1-Überraschung: Audi holt diesen Fahrer aus dem Ruhestand

Formel 1
Formel 1
Formel-1-Überraschung: Audi holt diesen Fahrer aus dem Ruhestand

MotoGP-Format in der Kritik: Brivio fordert eigenes Sprint-Qualifying

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Format in der Kritik: Brivio fordert eigenes Sprint-Qualifying
Vorschau
Formel 1 2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain

Wer fährt wann? Fahrplan für den zweiten Formel-1-Test 2026 in Bahrain

Der zweite Formel-1-Wintertest in Bahrain steht auf dem Programm: Welcher Fahrer an welchem Tag im Cockpit sitzt - und wie der Wetterbericht für die Woche aussieht

Sönke Brederlow
Veröffentlicht:
Wer fährt wann? Fahrplan für den zweiten Formel-1-Test 2026 in Bahrain

In Bahrain finden in dieser Woche wieder die Formel-1-Testfahrten statt

Foto: LAT Images

Nur eine Woche nach dem dreitägigen Wintertest in Bahrain (hier das Testergebnis im Überblick) kehrt die Formel 1 zurück in die Wüste: Von Mittwoch (18. Februar) bis Freitag (20. Februar) finden auf dem Bahrain International Circuit erneut drei volle Testtage (alle Informationen im Überblick) für die elf Teams der Königsklasse statt.

Die entscheidende Änderung: Anders als in der ersten Testwoche, in der lediglich die letzte Stunde jedes Tages übertragen wurde, gibt es nun den kompletten Tag zu sehen. An allen drei Tagen werden die Testfahrten zwischen 8 bis 17 Uhr sowohl vom offiziellen Streamingdienst F1 TV als auch vom Pay-TV-Sender Sky in voller Länge live gezeigt.

Wie schon in der vergangenen Woche sind erneut alle elf Formel-1-Teams mit jeweils zwei Stammfahrern vertreten. (Hier die Bilder der ersten Woche!) Die Bestzeit der ersten Testfahrten sicherte sich Mercedes-Youngster Kimi Antonelli, knapp vor seinem Teamkollegen George Russell und Ferrari-Star Lewis Hamilton.

Die Fahrer beim 2. Wintertest Bahrain 2026

Hinweise: Wir ergänzen diese Übersicht, sobald die Teams ihre Fahrerplanung bekanntgegeben haben. Bei mehreren Namen pro Tag bestreitet der erstgenannte Fahrer den Vormittag, der zweitgenannte den Nachmittag.

18. Februar 2026 (1. Tag)

Alpine:

Aston Martin:

Audi: Nico Hülkenberg/Gabriel Bortoleto

Cadillac:

Ferrari:

Haas: Esteban Ocon/Oliver Bearman

McLaren:

Mercedes:

Racing Bulls:

Red Bull: Isack Hadjar

Williams:

19. Februar 2026 (2. Tag)

Alpine:

Aston Martin:

Audi: Gabriel Bortoleto/Nico Hülkenberg

Cadillac:

Ferrari:

Haas: Oliver Bearman/Esteban Ocon

McLaren:

Mercedes:

Racing Bulls:

Red Bull: Max Verstappen

Williams:

20. Februar 2026 (3. Tag)

Alpine:

Aston Martin:

Audi: Nico Hülkenberg/Gabriel Bortoleto

Cadillac:

Ferrari:

Haas: Esteban Ocon/Oliver Bearman

McLaren:

Mercedes:

Racing Bulls:

Red Bull: Isack Hadjar/Max Verstappen

Williams:

Die Wettervorhersage für den 2. Wintertest in Bahrain 2026

Die Wetterbedingungen für den zweiten Formel-1-Test in Bahrain präsentieren sich erneut von ihrer besten Seite: Über dem Bahrain International Circuit scheint an allen drei Tagen ununterbrochen die Sonne, Regen ist kein Thema - und selbst Wolken dürften die Ausnahme bleiben.

Im Verlauf der Woche steigen die Temperaturen leicht an, sodass am Freitag mit dem wärmsten Tag zu rechnen ist. Allerdings klettert das Quecksilber auch dann nur auf rund 26 Grad Celsius. Mitentscheidend ist der wechselhafte Wind, der für die Piloten einmal mehr zur Herausforderung wird.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Warum Cadillac beim Windkanaltest auf "eigene" Pirelli-Reifen setzen musste
Mehr von
Sönke Brederlow

Warum Cadillac beim Windkanaltest auf "eigene" Pirelli-Reifen setzen musste

Formel 1
Formel 1
Warum Cadillac beim Windkanaltest auf "eigene" Pirelli-Reifen setzen musste

Chefdesigner macht Schluss! Red Bull muss neuen Personalabgang verkraften

Formel 1
Formel 1
Chefdesigner macht Schluss! Red Bull muss neuen Personalabgang verkraften

"Unglaublicher Konstrukteur": Alonso glaubt weiterhin an Adrian Newey

Formel 1
Formel 1
"Unglaublicher Konstrukteur": Alonso glaubt weiterhin an Adrian Newey

Aktuelle News

Mit McLaren und Mercedes: Pirelli plant Regentest in Bahrain

Formel 1
F1 Formel 1
Mit McLaren und Mercedes: Pirelli plant Regentest in Bahrain

Kein Umzug nach Melbourne: Regierung blockt MotoGP-Vorstoß ab

MotoGP
MGP MotoGP
Kein Umzug nach Melbourne: Regierung blockt MotoGP-Vorstoß ab

DTM 2026: Übersicht des Starterfelds mit Fahrern und Teams

DTM
DTM DTM
DTM 2026: Übersicht des Starterfelds mit Fahrern und Teams

Wer fährt wann? Fahrplan für den zweiten Formel-1-Test 2026 in Bahrain

Formel 1
F1 Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Wer fährt wann? Fahrplan für den zweiten Formel-1-Test 2026 in Bahrain