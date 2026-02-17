Wer fährt wann? Fahrplan für den zweiten Formel-1-Test 2026 in Bahrain

Nur eine Woche nach dem dreitägigen Wintertest in Bahrain (hier das Testergebnis im Überblick) kehrt die Formel 1 zurück in die Wüste: Von Mittwoch (18. Februar) bis Freitag (20. Februar) finden auf dem Bahrain International Circuit erneut drei volle Testtage (alle Informationen im Überblick) für die elf Teams der Königsklasse statt.

Die entscheidende Änderung: Anders als in der ersten Testwoche, in der lediglich die letzte Stunde jedes Tages übertragen wurde, gibt es nun den kompletten Tag zu sehen. An allen drei Tagen werden die Testfahrten zwischen 8 bis 17 Uhr sowohl vom offiziellen Streamingdienst F1 TV als auch vom Pay-TV-Sender Sky in voller Länge live gezeigt.

Wie schon in der vergangenen Woche sind erneut alle elf Formel-1-Teams mit jeweils zwei Stammfahrern vertreten. (Hier die Bilder der ersten Woche!) Die Bestzeit der ersten Testfahrten sicherte sich Mercedes-Youngster Kimi Antonelli, knapp vor seinem Teamkollegen George Russell und Ferrari-Star Lewis Hamilton.

Die Fahrer beim 2. Wintertest Bahrain 2026

Hinweise: Wir ergänzen diese Übersicht, sobald die Teams ihre Fahrerplanung bekanntgegeben haben. Bei mehreren Namen pro Tag bestreitet der erstgenannte Fahrer den Vormittag, der zweitgenannte den Nachmittag.

18. Februar 2026 (1. Tag)

Alpine:

Aston Martin:

Audi: Nico Hülkenberg/Gabriel Bortoleto

Cadillac:

Ferrari:

Haas: Esteban Ocon/Oliver Bearman

McLaren:

Mercedes:

Racing Bulls:

Red Bull: Isack Hadjar

Williams:

19. Februar 2026 (2. Tag)

Alpine:

Aston Martin:

Audi: Gabriel Bortoleto/Nico Hülkenberg

Cadillac:

Ferrari:

Haas: Oliver Bearman/Esteban Ocon

McLaren:

Mercedes:

Racing Bulls:

Red Bull: Max Verstappen

Williams:

20. Februar 2026 (3. Tag)

Alpine:

Aston Martin:

Audi: Nico Hülkenberg/Gabriel Bortoleto

Cadillac:

Ferrari:

Haas: Esteban Ocon/Oliver Bearman

McLaren:

Mercedes:

Racing Bulls:

Red Bull: Isack Hadjar/Max Verstappen

Williams:

Die Wettervorhersage für den 2. Wintertest in Bahrain 2026

Die Wetterbedingungen für den zweiten Formel-1-Test in Bahrain präsentieren sich erneut von ihrer besten Seite: Über dem Bahrain International Circuit scheint an allen drei Tagen ununterbrochen die Sonne, Regen ist kein Thema - und selbst Wolken dürften die Ausnahme bleiben.

Im Verlauf der Woche steigen die Temperaturen leicht an, sodass am Freitag mit dem wärmsten Tag zu rechnen ist. Allerdings klettert das Quecksilber auch dann nur auf rund 26 Grad Celsius. Mitentscheidend ist der wechselhafte Wind, der für die Piloten einmal mehr zur Herausforderung wird.