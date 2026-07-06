Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Charles Leclerc

Liebe Leser,

es dürfte heutzutage nicht leicht sein, Spitzensportler zu sein. Vielleicht nicht so sehr dann, wenn man gewinnt - denn dann kommt das Lob von allen Seiten, und es fühlt sich großartig an, geliebt und geschätzt zu werden. Doch Gewinnen ist nun einmal nicht einfach, wenn man gegen andere Spitzensportler antritt. Und meistens bekommt man eher alles andere als Lob und Anerkennung.

Für Charles Leclerc waren die vergangenen Wochen vermutlich nicht einfach. Während die Welt Lewis Hamiltons Wiederaufstieg feierte, wurde Leclerc in einem deutlich weniger schmeichelhaften Licht dargestellt.

Man muss allerdings sagen, dass Leclerc selbst zu dieser Erzählung beigetragen hat - und zwar nicht nur, wahrscheinlich nicht einmal in erster Linie dadurch, dass er über einige Rennen hinweg etwas langsamer als sein Teamkollege war.

Die vielen Zwischenfälle von Charles Leclerc

Sondern auch, weil er sein Auto gleichzeitig an Stellen abstellte, an denen es definitiv nichts zu suchen hatte: entgegen der Fahrtrichtung in Miami oder in den Streckenbegrenzungen in Barcelona. Hinzu kam noch der Unfall in Monaco, für den Charles allerdings keine Verantwortung übernehmen wollte und stattdessen die Bremsen verantwortlich machte.

All das trug auf die eine oder andere Weise zum Gesamteindruck bei. Es war unvermeidlich, dass daraus Inhalte entstanden. Menschen konsumieren Inhalte - und machen wir uns nichts vor: Negative Geschichten kommen oft sogar noch besser an.

Doch während die ganze Welt vielleicht eine gewisse Genugtuung daraus zieht, negative Inhalte über einen zu konsumieren, dürfte das für den Betroffenen selbst kaum gelten. Die Algorithmen sind mit Spitzensportlern in schwierigen Phasen wahrscheinlich nicht besonders gnädig und servieren ihnen ständig neue Geschichten über sich selbst.

Was Charles Leclerc auf seinem Smartphone sah

Wenn man also Charles Leclerc ist und auf dem Smartphone einmal auf den falschen Beitrag tippt, bekommt man möglicherweise anonyme Nutzer angezeigt, die einen als Nummer-zwei-Fahrer bezeichnen. Oder Leute wie Juan Pablo Montoya, die einem raten, sich ein Beispiel an Lewis Hamilton zu nehmen. Oder Günther Steiner, der im Grunde dasselbe sagt - nur garniert mit ein paar F-Wörtern. Und wenn man Pech hat, möchte sich auch Jacques Villeneuve noch zu Wort melden.

Das ist übrigens nicht zwangsläufig falsch. Es gehört schlicht zum Leben eines Spitzensportlers. Wer nicht möchte, dass all diese Menschen über ihn sprechen, sollte wahrscheinlich nicht in der Formel 1 fahren.

Dasselbe gilt für jede andere Spitzensportart. Spitzensport existiert, um gesehen - und diskutiert - zu werden. Das Rampenlicht ist kein Nebeneffekt, sondern Teil des Wettbewerbs.

Wer Wimbledon gewinnen will, muss Kameras, Schlagzeilen und Menschen akzeptieren, die den eigenen Aufschlag kommentieren. Wer einfach nur Tennis spielen möchte, findet genügend leere Plätze, auf denen es niemanden interessiert, ob der Ball im Feld landet oder nicht.

Ein Fahrer wie einst Gilles Villeneuve?

Wer sich jedoch entschieden hat, Spitzensportler zu sein, muss selbst damit umgehen, wie viel Lärm von außen auf ihn einprasselt. Im Fall von Charles Leclerc ist das seine Aufgabe.

Vor langer Zeit, als Leclerc noch als junger Hoffnungsträger galt, verglich ihn der damalige Ferrari-Teamchef Mattia Binotto mit Jacques Villeneuves Vater. So schmeichelhaft dieser Vergleich auch war - einen Aspekt von Gilles Villeneuves legendärem Ruf möchte man vermutlich lieber nicht übernehmen: den eines unglaublich schnellen Fahrers, der entweder nicht aufhören wollte oder vielleicht schlicht nicht wusste, wann er aufhören musste, kompromisslos am absoluten Limit zu fahren.

Man könnte durchaus argumentieren, dass Leclerc etwas davon in sich trägt. Jeder macht Fehler, aber bei ihm entsteht der Eindruck, dass es ein paar zu viele sind - und manchmal in Situationen, in denen sie nicht zwingend erzwungen waren. Wie in Miami.

Auch darüber lässt sich natürlich streiten. Ebenso könnte man das als Meinung eines weiteren Unbekannten abtun. Aber Inhalte entstehen schließlich nicht von selbst. Wobei ... heutzutage stimmt selbst das nicht mehr ganz. Insofern ist dies vermutlich nicht einmal der schlimmste Beitrag, der in letzter Zeit über den Monegassen erschienen ist.

Wie Charles Leclerc über sich selbst triumphierte

Wie auch immer: Es dürfte sich am Sonntag in Silverstone ziemlich gut angefühlt haben, Charles Leclerc zu sein. Denn er erinnerte nicht nur sich selbst, sondern auch sämtliche Montoyas und Villeneuves dieser Welt daran, dass er nicht plötzlich zum Nummer-zwei-Fahrer geworden ist.

"Das bedeutet mir sehr viel", sagte er, nachdem er den Presseraum betreten und auf dem geschwungenen roten Sofa Platz genommen hatte. "Es bedeutet mir sehr viel, gerade wenn die Dinge schwierig werden. Und genau in dieser Situation befand ich mich in den vergangenen Rennen."

"Natürlich gab es allgemein sehr viel Negativität um mich herum. Es wurden bestimmte Narrative aufgebaut. Und das ist kein angenehmes Arbeitsumfeld."

Ein paar Minuten später wurde er gebeten, das näher zu erläutern - mit einer jener Fragen, die die gewünschte Antwort eigentlich schon vorwegnehmen: "Du hast von den Narrativen gesprochen, die du in den vergangenen Wochen gespürt hast. Kannst du etwas darüber erzählen? Dient dir das vielleicht als zusätzliche Motivation, um allen das Gegenteil zu beweisen?"

Es ist gut, dass Charles Leclerc so ist, wie er ist. Denn auf diese Einladung ging er nicht ein. Stattdessen räumte er lediglich ein, dass dieses "Narrativ" unangenehm gewesen sei.

"Ich weiß nicht, ob mich das zusätzlich antreibt", sagte er. "Ganz ehrlich: Jeder, der das behauptet, würde lügen. Wenn so viel Negativität auf einen einprasselt, ist das einfach nichts Schönes."

"Deshalb versucht man vielmehr, diesen Lärm so gut wie möglich auszublenden. Ich versuche, nicht auf mein Handy zu schauen und mich auf das zu konzentrieren, was wirklich relevant ist. Nur so behält man auch den richtigen Blick auf die Situation."

"Denn in diesem Sport wird man innerhalb von zwei Tagen vom Helden zum Versager - und vom Versager wieder zum Helden. Das kann beeinflussen, wie man selbst eine Situation wahrnimmt."

"Deshalb bestand meine Aufgabe einfach darin, diesen Lärm auszublenden, mir nichts anzusehen und auf nichts zu hören. Ich wusste, dass ich nicht von einem Tag auf den anderen ein schlechter Fahrer geworden bin. Es ging lediglich darum, das richtige Gefühl für das Auto wiederzufinden."

Was sich technisch bei Leclerc verändert hat

Und genau das ist vermutlich der eigentliche Grund, warum Silverstone für Leclerc so gut lief. Wahrscheinlich jedenfalls - mit Sicherheit weiß das nur er selbst. Nimmt man ihn beim Wort, dann war der Sieg nicht das Ergebnis eines mentalen Durchbruchs. In dieser Hinsicht musste er lediglich lernen, die Außengeräusche auszublenden. Der eigentliche Durchbruch kam durch die Arbeit.

"Diese Autos sind sehr speziell und unterscheiden sich stark von allem, was wir gefahren sind, seit wir mit dem Rennsport begonnen haben", erklärte er. "Deshalb braucht man etwas Zeit, um sich daran zu gewöhnen."

"Im ersten Teil der Saison war ich sehr stark, dann habe ich etwas das Gefühl für das Auto verloren. Wir haben am Auto einige Dinge verändert, und es hat länger gedauert, als ich gehofft hatte, wieder auf das Niveau zurückzukommen, auf dem ich sein wollte. Dazu kamen einige Probleme an den Sonntagen, die mich viele Punkte gekostet haben."

Anschließend ergänzte er: "Es geht um kleine Details, die einfach etwas besser zu meinem Fahrstil passen - in einer ganz bestimmten Phase der Kurve. Ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe mir die Daten am Freitagabend angesehen und gedacht: 'Okay, das könnten genau die Dinge sein, die einfach nicht zu meinem Fahrstil passen.'"

"Wir haben diese wenigen Dinge zwischen dem Sprintrennen und dem Qualifying verändert, und das war deutlich besser. Darauf bin ich wirklich stolz. Denn solche Veränderungen sind nicht einfach schwarz oder weiß. Man schaut sich nicht einfach die Daten an und sagt: 'Mein Gott, genau das müssen wir ändern.' Es ist eine Mischung aus Intuition und Gefühl. Wir haben diesen Weg eingeschlagen - und für mich war es tatsächlich die richtige Richtung."

Wie es jetzt weitergeht für Charles Leclerc

Die Erzählung wird sich nun mit Sicherheit ändern. Nicht vollständig, denn Hamilton jagt im Titelkampf immer noch zwei Silberpfeile. Aber in der Formel 1 ändern sich die Dinge schnell.

Leclerc liegt vermutlich zu weit zurück, um in diesem Jahr ernsthaft vom Titel träumen zu können. Doch war die Weltmeisterschaft für Ferrari überhaupt jemals realistisch? Wenn es überhaupt einen guten Zeitpunkt gab, eine schwierige Phase durchzumachen und daraus zu lernen, dann vielleicht genau jetzt. Denn realistisch betrachtet wird in diesem Jahr wohl ohnehin Mercedes die Meisterschaft gewinnen, oder?

Was Leclerc aus Silverstone mitnehmen sollte, ist die Überzeugung, dass es funktioniert, wenn er seinen Teil der Arbeit erledigt - und gleichzeitig den Lärm von außen ausblendet.

Sollte Ferrari diesen Aufwärtstrend fortsetzen, könnte sich im kommenden Jahr eine bessere Gelegenheit bieten. Und wenn sie kommt, sollte Leclerc niemandem einen Grund geben, an ihm zu zweifeln. Denn so jung ist er inzwischen auch nicht mehr. Solche Chancen kommen nicht genau dann, wenn man bereit für sie ist. Man muss jederzeit bereit sein. Denn auch das gehört zum Job eines Spitzensportlers.

Euer

Oleg Karpow