Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Frederic Vasseur

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Lewis Hamilton und Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur durften gemeinsam jubeln, aber nicht zum ersten Mal: Den ersten gemeinsam Sieg feierte das Duo vor mehr als 20 Jahren, als Hamilton im Alter von 20 Jahren im ASM-Team des Franzosen das Auftaktrennen in Hockenheim gewann und die Saison anschließend mit 15 Siegen in 20 Rennen dominierte.

Im folgenden Jahr stieg der Brite in die GP2-Serie (heute: Formel 2) auf, damals für das neu gegründete ART-Grand-Prix-Projekt unter der Leitung von Vasseur, und gewann auch dort den Titel, der ihm für die Saison 2007 schließlich das McLaren-Cockpit in der Formel 1 sicherte.

Als Lewis Hamilton erneut Fahrer eines von Vasseur geführten Teams wurde, war der Brite bereits siebenmaliger Formel-1-Weltmeister, der erfolgreichste Fahrer in der Geschichte des Sports und eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Sportwelt. Er war schließlich schon Sir Lewis Hamilton.

"Wir hatten unglaubliche Erfolge in der Formel 3 und auch in der GP2", erinnerte sich Hamilton im Winter 2024 nach der Unterzeichnung seines Ferrari-Vertrags, während er sich noch auf seine letzte Saison bei Mercedes vorbereitete. "Dort wurde im Grunde das Fundament unserer Beziehung gelegt."

"Wir sind immer in Kontakt geblieben. Ich dachte damals schon, dass er irgendwann ein großartiger Teamchef sein und den Sprung in die Formel 1 schaffen würde, aber damals hatte er daran kein Interesse. Es war wirklich cool zu sehen, wie er den Schritt zum Alfa-[Romeo]-Team gemacht hat."

"Als er dann den Job bei Ferrari bekam, habe ich mich einfach so sehr für ihn gefreut", sagte Hamilton damals. "Ich denke, die Sterne standen einfach richtig. Ohne ihn wäre das alles wohl nicht passiert. Deshalb bin ich sehr dankbar und freue mich riesig über die Arbeit, die er dort leistet."

War der Zenit des Rekordchampions schon überschritten?

Doch der Hamilton, den Vasseur bei Ferrari bekam, war nicht der, den viele immer noch als den Hamilton in seiner "Blütezeit" betrachteten. Vor seinem ersten Jahr bei der Scuderia wurde Lewis bereits 40 Jahre alt, und man kann wohl sagen, dass die letzten beiden Saisons bei Mercedes nicht seine besten waren.

Ja, er gewann in Silverstone und erbte nach der Disqualifikation von George Russell einen weiteren Sieg in Spa, aber in diesen zwei Jahren war es der jüngere Brite, der sich häufiger durchsetzte. Vielleicht war es kein allzu großes Verbrechen, anzunehmen, dass Hamilton seinen Zenit überschritten hatte.

Das hatte er wahrscheinlich sowieso. Es ist nur so, dass viele Beobachter nun die Geschwindigkeit seines Leistungsabfalls überdenken müssen. Hätte ein zehn Jahre jüngerer - oder vielleicht auch nur fünf Jahre jüngerer - Hamilton in Barcelona die Poleposition geholt, anstatt sie um 0,064 Sekunden zu verpassen? Möglicherweise.

Diese Frage wird man nie beantworten können. Was der vergangene Sonntag jedoch bewiesen hat, ist, dass er immer noch genug Speed hat, um mit einer Dreistoppstrategie den Sieg einzufahren und dabei zwei Fahrer in dem Auto einzuholen, das bisher das schnellste des Jahres 2026 war.

Im vergangenen Jahr sah jedoch alles noch düster aus. Nach einem kurzen Lichtblick in Form eines Sprint-Sieges in China gab es nicht viele Momente zum Feiern. Hamilton kämpfte mit dem Auto, konnte das Tempo von Charles Leclerc nicht mitgehen und war in so viele angespannte Funkgespräche mit Riccardo Adami verwickelt, dass die offizielle Ferrari-Linie, es gäbe keine Spannungen, nur schwer zu glauben war.

Vasseur war derjenige, der den Medien vorwarf, die Geschichten auf der Grundlage dessen, was während der Rennen übertragen wurde, aufzubauschen - doch genau das ist es, was ein Teamchef tun soll: sein Team verteidigen.

Wie dem auch sei, Hamilton ähnelte immer mehr einem großen Champion, der sich dem Ende seiner Karriere nähert. Ein bisschen wie Valentino Rossi in den letzten Jahren seiner MotoGP-Reise. Oder Michael Schumacher bei seinem Mercedes-Comeback. Der pure Speed schien zu schwinden, und die Motivation geht oft Hand in Hand damit.

Lewis Hamilton fordert radikale Änderungen in Maranello

Die Flitterwochen nach dem Wechsel zum legendären Team dauerten nur wenige Monate, bevor sie vom Alltag auf der Suche nach den fehlenden Zehntelsekunden abgelöst wurden. Diese Zehntel waren nicht leicht zu finden. Die Anzeichen schienen auf einen Schluss hinzudeuten: Hamilton war schlichtweg zu alt, um Ferrari wirklich das zu geben, was es brauchte.

Zur gleichen Zeit setzte er das Team unter Druck. Es war im vergangenen Juli in Spa, als er darüber sprach, Treffen mit dem Ferrari-Vorsitzenden John Elkann, dem CEO Benedetto Vigna und Vasseur einzuberufen. Er verriet, dass er Dokumente verschickt hatte, in denen er strukturelle Anpassungen skizzierte, die das Team vornehmen musste.

Er sprach davon, sich mit dem technischen Direktor für das Chassis, Loic Serra, und den Leitern anderer Abteilungen zusammenzusetzen, um "über den Motor für nächstes Jahr zu sprechen, über die Vorderradaufhängung, die Hinterradaufhängung". Über die "Dinge, die ich will, Probleme, die ich mit diesem Auto habe".

Für Vasseur erforderte die Umsetzung all der von Hamilton geforderten Änderungen wahrscheinlich mehr als nur den bloßen Glauben daran, dass Lewis es noch draufhat. Er musste auch das Team dazu bringen, daran zu glauben.

Denn ja, diese Änderungen wurden von einem siebenmaligen Weltmeister und dem erfolgreichsten Fahrer der Formel-1-Geschichte gefordert. Aber sie wurden eben auch von einem 40-jährigen Fahrer gefordert, der seinen Zenit wohl schon hinter sich hatte. Und seine erste Saison bei Ferrari tat wenig, um diese Theorie zu widerlegen.

Lewis Hamilton hat seinen "italienischen Bono" gefunden

Die sichtbarste Veränderung in diesem Jahr war vielleicht die Ernennung von Carlo Santi zu Hamiltons Renningenieur. Vasseur selbst spielte die Bedeutung in seiner Medienrunde nach dem Rennen am Sonntag herunter. "Ich möchte Carlo nicht in den Vordergrund stellen oder so, ich denke, es ist eine enorme Leistung von allen", zuckte er mit den Schultern.

"Carlo ist Teil des Prozesses und die Chemie zwischen Carlo und Lewis stimmt. Aber wissen Sie, wir müssen als Gruppe in den guten wie in den schlechten Momenten reagieren. Wenn es ein schlechter Moment ist, versuche ich, das Team zu schützen und die Schuld auf mich zu nehmen."

"Heute möchte ich keine Abteilung oder jemanden in den Vordergrund stellen. Wenn wir Ergebnisse erzielen, dann deshalb, weil wir kollektiv einen guten Job machen", betont Vasseur. Und das ist verständlich.

Santis Rolle bei Hamiltons Wiederauferstehung hervorzuheben, würde wahrscheinlich den Ingenieur selbst unter Druck setzen und gleichzeitig den Beitrag anderer herabsetzen. Als Manager kann Vasseur das nicht gebrauchen. Doch die Tatsache, dass der 52-Jährige aus Verona nach seinem ersten Ferrari-Sieg an der Seite von Lewis auf dem Podium stand, spricht Bände.

Lewis Hamilton feiert auf dem Podium gemeinsam mit Renningenieur Carlo Santi Foto: LAT Images

Santis letztes Podium in der Formel 1 gab es am 21. Oktober 2018, als er gemeinsam mit Kimi Räikkönen nach dem letzten Sieg des Finnen für Ferrari auf dem Treppchen stand. Ab 2019 wechselte er in eine Rolle im Werk und unterstützte das Rennteam von Maranello aus, bevor er in dieser Saison an die Rennstrecke zurückkehrte.

Zunächst kam Santi nur, um Hamilton zu unterstützen, während Ferrari nach einem permanenten Ersatz für Adami suchte. Doch so wie die Dinge laufen, und nachdem Lewis Santi schon vor Barcelona seinen "italienischen Bono" nannte, wird er wohl so schnell nicht in die Fabrik zurückkehren.

Auch die Abkehr von Brembo dürfte angesichts Ferraris langjähriger Beziehung zu dem Unternehmen nicht einfach gewesen sein. Doch Hamilton scheint am Carbon-Industrie-Paket Gefallen gefunden zu haben, und vermutlich stand auch das auf seiner Wunschliste.

Das Ferrari-Erfolgsgeheimnis: Ein perfektes Zusammenspiel

Es gab potenziell Dutzende anderer, weniger sichtbarer Dinge - wie er es vor Kurzem ausdrückte -, um deren Umsetzung er Vasseur "angefleht" hatte. Jetzt dankt Lewis seinem alten Freund genau dafür. "Nun, erstens wäre ich ohne Fred nicht in diesem Team", sagte er am Sonntag in Barcelona bei seiner ersten Pressekonferenz als Ferrari-Sieger.

"Fred ist derjenige, der es möglich gemacht hat, wofür ich ihm unglaublich dankbar bin. Ich glaube, das letzte Jahr war für ihn wirklich sehr schwer zu bewältigen. Dass ich kam, war ein großer Schock für das System, weil ich mich sehr, sehr lautstark einbringe."

"Wenn ich etwas sehe, das meiner Meinung nach nicht richtig ist, pushe ich sehr hart. Das liegt im Kern meines Wesens, und ich bin da unerbittlich. Und ich glaube, es ist nicht einfach, das abzubekommen, wenn man gleichzeitig eine ganze Organisation jonglieren muss, wissen Sie, und eine Kultur, die an sich auf eine bestimmte Art und Weise festgefahren ist."

"Und außerdem ist er Franzose in einer italienischen Kultur. Er musste eine Menge jonglieren, und ich denke, das war sehr hart, weil er natürlich auch die Medienarbeit machen musste. Aber er hat weiter geglaubt, ist weiterhin ein guter Freund geblieben, weiterhin ein großartiger Teamkollege, ein Verbündeter und eine echte Unterstützung."

"Und am Ende hat er wirklich zugehört, und ich musste wirklich hart um einige der Änderungen bitten", verrät Hamilton, doch "er hat es ermöglicht, dass sie umgesetzt wurden, wofür ich ihm ewig dankbar sein werde, denn dieser [Sieg] wäre ohne diese Änderungen nicht passiert. Also ein ganz, ganz großes Dankeschön an ihn."

Als diese Worte nur wenige Minuten später Vasseur selbst vorgelegt wurden, spielte er seine Rolle erneut herunter. "Ich habe daran überhaupt keinen Verdienst", beharrte er. "Es liegt eher an Lewis selbst, denke ich. Er war in der Lage, nach einem schwierigen Moment, einer schwierigen Reise, schwierigen Wochenenden zurückzukommen."

"Er war in der Lage, zurückzukommen, einen kompletten Reset zu machen und weiter zu pushen, weiterhin am Dienstagmorgen in die Fabrik zu kommen. Dieser Einsatz ist eine riesige Unterstützung. Wenn das von einem Weltmeister kommt, ist es sogar noch mehr, würde ich sagen. Es war auch eine riesige Motivation für alle in der Fabrik."

Auch das ist verständlich. Denn die eigene Rolle bei Hamiltons Wiederauferstehung hervorzuheben, ist nicht das, was ein guter Manager tut. Dennoch muss der Sieg in Barcelona auch für ihn eine riesige Erleichterung gewesen sein.

Denn einen siebenmaligen Weltmeister wie Lewis Hamilton zu Ferrari zu holen, war eine einfache Entscheidung. Weiter an einen 40-jährigen Fahrer zu glauben, der seinen Zenit möglicherweise bereits überschritten hatte, war es wahrscheinlich nicht.

Euer,

Oleg Karpow