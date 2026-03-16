Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Stefano Domenicali

Liebe Leser,

der Grand Prix von China in Shanghai muss für jeden italienischen Zuschauer ein großartiges Rennen gewesen sein. Zwei Ferrari-Piloten kämpften in einem Auto um die Führung, das wohl zu den besten gehört, die seit vielen Jahren in Maranello gebaut wurden.

Und das ausgerechnet gegen den vielversprechendsten jungen Aufsteiger des Sports, Italiens größte Hoffnung auf einen Weltmeistertitel seit... Mamma mia! Alberto Ascari im Jahr 1953. Der erste Sieg des neuen Nationalhelden wurde fast in dominanter Manier eingefahren, aber dennoch erst nach einem harten Kampf. Die italienischen Fans dürften zumindest nicht allzu unglücklich sein.

Stefano Domenicali ist ein Top-Manager an der Spitze eines der größten Unterhaltungsunternehmen der Welt. Aber täuschen Sie sich nicht: Jemand, der in Imola geboren wurde und über Zäune klettern musste, um Autos beim Rennen zuzusehen, ist ein echter Formel-1-Fan.

Ob er das Rennen in Shanghai am Sonntag genossen hat, hing sicher auch mit seiner Berufsbezeichnung und der damit verbundenen Verantwortung zusammen. Vor allem aber dürfte er Erleichterung verspürt haben: Der Große Preis von China war ein echtes Spektakel, daran gibt es kaum etwas zu rütteln.

Hat er es auch als Fan genossen? Diese Frage hätte man mit fast absoluter Sicherheit bejahen können, hätten nicht zahlreiche Fahrer in den letzten Wochen so viele Bedenken geäußert. Es ging dabei vor allem darum, wie sie mit einigen "unnatürlichen" Eigenheiten dieses neuen Reglements umgehen müssen. Das Racing sah jedoch definitiv viel unterhaltsamer aus als im vergangenen Jahr.

Als ich in der Medienzone des Fahrerlagers stand und die glücklosen McLaren-Piloten interviewte, während das Rennen noch nicht einmal die Hälfte erreicht hatte, war es wirklich schwer, nicht ständig auf die Monitore der TV-Übertragung zu schielen. Besonders in jenen Momenten, in denen mehr als 230.000 Menschen auf den absolut vollbesetzten Tribünen nach jeder neuen Rennaktion, von denen es reichlich gab, geschlossen aufschrien und ausatmeten. Formel-1-Chef Stefano Domenicali hat das sicher gerne gehört.

Vielleicht hat es ihm auch als Zuschauer gefallen - es sei denn, er gehört zu denjenigen, die das Gefühl haben, dass die Formel 1 im Jahr 2026 so etwas wie ein "Guilty Pleasure", ein heimliches Vergnügen, ist. Ob er - oder irgendein Formel-1-Fan - so denken muss, ist eine philosophische Frage.

Man kann nicht verschweigen, dass die neue Formel 1 nicht perfekt ist. Dennoch ist sie bei weitem nicht so fehlerhaft, wie Max Verstappen es darstellt.

Taktisches Schach statt purer Brechstange

Man muss dazu sagen, dass Shanghai auch eine fast perfekte Strecke für diese Autos mit ihrem Energiemanagement ist. Sie hat sicherlich einige der Probleme kaschiert, die in Melbourne offenbart wurden, und sie hat spannende Kämpfe ermöglicht. Das längste und härteste Duell fand zwischen den beiden Ferrari-Fahrern statt, wobei Charles Leclerc und Lewis Hamilton einander an Stellen überholten, an denen man sich früher niemals hätte vorstellen können, dass Formel-1-Fahrer einander in Formel-1-Autos überholen könnten.

Das neue Reglement hat den Werkzeugkasten für Überholmanöver definitiv erweitert. Was in Shanghai früher auf "Windschatten und Überholen beim Anbremsen der Haarnadelkurve" beschränkt war, ist nun zu einem taktischen Schachspiel geworden, bei dem die Fahrer ihren Batteriestand verwalten, um sich gegenseitig zu überlisten.

Das Rennen in Shanghai bot unterhaltsame Kämpfe auf der Strecke Foto: Getty Images AsiaPac

Einige nennen es unnatürlich. Oder künstlich. Aber es steht Ihnen frei, anderer Meinung zu sein. Eines ist jedoch sicher: Es ist ungewöhnlich. Das gilt nicht nur für die Erfahrung der Fahrer, sondern auch für die Zuschauer, die dabei zusehen. Schließlich gibt es ein stichhaltiges Argument dafür, dass die Meinung der Letztgenannten am meisten zählt.

Sicher, es war viel los. Es ist manchmal schwer zu begreifen - und bis zu einem gewissen Grad sogar schwer zu verfolgen. Diese Art des Rennsports wertet das Überholen ab. Keines der Manöver in Shanghai wird als eines der größten in die Formel-1-Geschichte eingehen. Nicht nur, weil es einfach zu viele waren, um sie sich alle zu merken. Sondern auch, weil, wie Lando Norris es ausdrückte, der Faktor "wer hat die größten Eier" nicht mehr so wichtig ist.

Die Welt hat sich weitergedreht

Damit sind die Zeiten von Mansell-Berger-Momenten in der Peraltada vorbei. Nicht nur, weil sich die Formel 1 verändert hat. Sondern auch, weil die Welt sich weiterentwickelt hat. Damals musste ein durchschnittlicher Fan, der zu Hause zusah, vielleicht eine Stunde warten, um etwas Action zu sehen.

Die traurige Realität von heute ist, dass ein Fan vor dem Fernseher viel zu viele Möglichkeiten hat, seine Aufmerksamkeit anderweitig zu lenken, indem er seinen Fingerabdruck auf den glänzenden Bildschirm seiner mobilen Verbindung zur Welt legt - die wir altmodischen Leute immer noch "Telefon" nennen.

Die Formel 1 muss mit der Zeit gehen - es gibt schlichtweg keinen anderen Weg. Und das gilt für alles. Sei es, technisch auf der Höhe der Zeit zu bleiben, eine noch bessere Show für ein breiteres Publikum zu liefern oder dieses bei der Stange zu halten.

Natürlich muss es auch eine Priorität sein, die Fahrer glücklicher zu machen, denn letztlich sind sie die einzigen 22 Menschen, die das Endprodukt liefern. Ohne ihren Input wird die Formel 1 niemals das allgemeine Niveau an Begeisterung erreichen, denn das Publikum wird immer merken, ob die Fahrer ebenfalls begeistert sind.

Was sich die Formel 1 jedoch absolut nicht leisten kann, ist, irrelevant zu werden. Sie kann es sich nicht leisten, den Kontakt zur Zeit, zum Publikum oder zur sich ständig verändernden Welt zu verlieren.

Stefano Domenicali kann das einfach nicht zulassen. Nicht als Fromel-1-CEO. Aber erst recht nicht als Formel-1-Fan.

Euer,

Oleg Karpow