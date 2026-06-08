Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Charles Leclerc

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt nach dem Grand Prix von Monaco 2026 ein paar Herren, die letzte Nacht schlecht geschlafen haben könnten. George Russell gehört sicher dazu. Nicht so sehr, weil er einen schwarzen Rennsonntag erlebt hat, mit einer ganzen Reihe Pleiten, Pech und Pannen, angefangen von einer Millimeterentscheidung beim Überfahren der weißen Linie an der Boxenausfahrt bis hin zur kuriosen Tatsache, dass seine Mechaniker im Eifer des Gefechts wohl schlicht und einfach drauf vergessen haben, dass da ja noch eine Zeitstrafe zu absolvieren wäre.

Wirklich beunruhigend ist aus Sicht des erklärten WM-Favoriten (zumindest vor Saisonbeginn) aber, dass er in der Fahrerwertung jetzt schon 68 Punkte Rückstand auf seinen Teamkollegen Kimi Antonelli hat, das neue Wunderkind der Formel 1. 68 Punkte, das ist bei 424 noch zu erobernden Punkten noch keine Vorentscheidung. Aber klar ist, dass sein Kredit jetzt aufgebraucht ist. Und dass 2026 eigentlich sein Jahr sein sollte. Mit 28 Lenzen auf dem Buckel und dem besten Auto unterm Hintern hätte Russell sicher gehofft, dass jetzt mal er dran ist. Aber der Antonelli-Express rollt vorerst wie eine unaufhaltsame Lawine über seine Gegner hinweg.

Nur: Russell hat bei uns schon nach Suzuka schlecht geschlafen, und wir wollen unsere Leser schließlich nicht mit sich wiederholenden Erzählungen langweilen. Und für das bizarre Ende des gestrigen Grand Prix, als in der Zielkurve der Asphalt aufgebrochen ist, können wir schlecht Anthony Noghes schlecht schlafen lassen, und die Formel-1-Chefs Mohammed bin Sulayem (FIA) und Stefano Domenicali (FOM) stehen dafür auch nicht in der Verantwortung. Zumindest nicht direkt.

"Ich sehe aus wie ein Idiot!"

Ausgerechnet in Monaco! 2024 hat Charles Leclerc sein Heimrennen schon einmal gewonnen - aber abgesehen davon scheint er in den engen Gassen des Fürstentums von einem Fluch verfolgt zu werden. Ob es dann letztendlich der aufbrechende Asphalt war, der ihn in der letzten Kurve (genau wie zuvor Lance Stroll) in die Leitplanken untersteuern ließ, oder die Bremsen - am Ende "sehe ich aus wie ein Idiot. Und wenn man wegen eines eigenen Fehlers wie ein Idiot aussieht, dann ist das in Ordnung. Aber das hier bewegt sich an der Grenze zur Gefährlichkeit."

Wurmen werden den 28-Jährigen, der die Youngster-Jahre inzwischen hinter sich und eine frische Vertragsverlängerung bei Ferrari in der Tasche hat, auch andere Dinge. Dass er auf der Strecke hinter dem von vielen schon abgeschriebenen Lewis Hamilton lag, als es passierte. Und dass er sich zumindest in der ersten Emotion am Boxenfunk von Ferrari sabotiert fühlte, als er während der Safety-Car-Phase in einem "Double-Stack" zum Reifenwechsel beordert wurde, was ihm faktisch jede Chance raubte, von Hamiltons Fünfsekundenstrafe noch zu profitieren. Schwamm drüber. Am Ende war das eh egal.

Leclerc: Kometenhafter Aufstieg in der Formel 1

Leclerc stieg wie ein Komet in die Formel 1 ein. 2018, bei Sauber, hatte er zunächst Anlaufschwierigkeiten. Als ihm dann nach ein paar Rennen klar wurde, dass er den erfahrenen Ingenieuren beim Set-up vielleicht doch etwas mehr zuhören sollte, gab es aber kein Halten mehr.

Im Winter 2018/19, vor seiner ersten Saison bei Ferrari, prognostizierte mir der damalige Sauber-Teamphysio Josef Leberer bei einem Abendessen in den Tiroler Bergen, dass er sich nicht wundern würde, sollte Leclerc gleich sein erstes Rennen als neuer Teamkollege von Sebastian Vettel bei der Scuderia gewinnen. Damit lag Jo zwar falsch. Aber ein Jahr später hatte Leclerc zwei Grands Prix gewonnen und der viermalige Champion nur einen. Und neben Max Verstappen war er plötzlich das nächste große Ding der Formel 1.

Heute, weitere sechs Jahre später, hat Leclerc zwar ein paar gut dotierte Ferrari-Verträge auf dem Konto und ein paar Millionen mehr, aber mit acht Grand-Prix-Siegen aus 177 Starts und einem zweiten (2022) und einem dritten Platz (2024) in der WM ist seine Karriere unvollendet.

Was Leclerc mit Gerhard Berger gemeinsam hat

Leclerc droht eher nicht, als neuer Gerhard Berger in die Geschichte einzugehen - also als einer, der an seinen guten Tagen alle anderen in Grund und Boden fahren kann, der aber wegen seiner nicht so guten Tage letztendlich nie ernsthaft um eine WM kämpfen wird. Aber bisher standen ihm a) ein immer passabler, aber nie dominanter Ferrari im Weg, und b) wirkt er zumindest von außen betrachtet in Stresssituationen nicht ganz so cool und kaltblütig wie der junge Verstappen und der aktuelle WM-Sensationsmann Antonelli.

Am schieren Talent scheitert Leclerc jedenfalls nicht. Wer Champions wie Vettel und Hamilton im Griff hat, der ist definitiv ein potenzieller Weltmeister. Aber Erfolg in der Formel 1 ist ein mühsames Puzzle, und während Leclerc 90 Prozent seiner Teile schnell und erfolgreich zusammengebaut hat, scheint er sich nun einen Wolf dabei zu suchen, auch noch die letzten passenden Stücke zu finden.

Monaco 2026 wird ihn auch deswegen schlecht schlafen lassen, weil er zu Hause normalerweise nahezu unschlagbar ist, am vergangenen Wochenende aber große Mühe hatte, mit Altstar Hamilton Schritt zu halten. Ein siebenmaliger Weltmeister, sicher - aber auch einer, den viele insgeheim schon abgeschrieben haben, obwohl sich das aus Respekt vor seiner Lebensleistung kaum jemand so klar auszusprechen traut.

Zumindest für dieses Jahr muss sich Leclerc langsam damit anfreunden, dass das wieder nix wird mit dem WM-Titel. Zum achten Mal, seit er für Ferrari fährt. Er liegt jetzt an vierter Position im Gesamtklassement, 81 Punkte hinter Antonelli. Rechnerisch nicht unmöglich, so einen Rückstand noch aufzuholen, wie Verstappen 2025 bewiesen hat. Aber praktisch eine Ausgangslage, die zumindest mir nicht das Vertrauen geben würde, mein Gespartes auf ihn zu wetten.

Würde ein Teamwechsel einen frischen Impuls bringen?

Vielleicht braucht er irgendwann einen Tapetenwechsel, um einen zweiten Frühling zu erleben, wenn der erste langsam zu Ende geht. Alain Prost musste seine gefühlte Heimat Renault verlassen, um 1985 bei McLaren erstmals Weltmeister zu werden. Auch bei ihm hatten vor dem Wechsel viele das Gefühl, dass er zum Renault-Inventar gehört. So wie heute Leclerc zu Ferrari. Wer weiß, wie der in einem Mercedes- oder McLaren-Umfeld, raus aus der Komfortzone, performen würde? Aber das Thema hat sich nun ja erstmal erledigt.

Ich erinnere mich an ein Zitat von Gerhard Berger, das ihm 1989 von der österreichischen Reporterlegende Heinz Prüller in den Mund gelegt wurde: "Was helfen mir ein paar Millionen mehr, wenn ich nicht Weltmeister werden kann?" Berger wechselte 1990 zu McLaren - und scheiterte dort zwar nicht mehr an der Ferrari-Technik, dafür dann aber am großen Ayrton Senna.

Ich glaube nicht, dass Charles Leclerc an Lando Norris oder Oscar Piastri im anderen Auto zerbrechen würde. Wahrscheinlich ist er als Gesamtpaket besser aufgestellt als Berger es damals war. Aber so langsam wachsen die Zweifel, dass er sich eines Tages in die Liste der Formel-1-Weltmeister eintragen wird.

Russell und Leclerc: Die übergangene Generation?

Russell und Leclerc: Zwei außergewöhnlich talentierte Rennfahrer, denen das Schicksal droht, bei der Stabübergabe der goldenen Generationen übergangen zu werden. Ein bisschen wie im Tennis, wo Supertalenten wie Dominic Thiem oder Alexander Zverev zunächst die Altstars Federer, Nadal und Djokovic im Weg standen - und dann plötzlich schon Sinner und Alcaraz anfingen, nach Belieben zu gewinnen.

Immerhin: Zverev hat gestern die French Open gewonnen, das erste Grand-Slam-Turnier seiner Karriere. Der Deutsche ist jetzt 29 Jahre alt.

So gesehen haben Russell und Leclerc (beide 28) ja noch ein Jahr Zeit für die Erfüllung ihres großen Traums.

Euer

Christian Nimmervoll

Hinweis: Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Kolumne meine subjektive Wahrnehmung abbildet. Wer anderer Meinung ist, kann das gern mit mir ausdiskutieren, und zwar auf meiner Facebook-Seite "Formel 1 inside mit Christian Nimmervoll". Dort gibt's nicht in erster Linie "breaking News" aus dem Grand-Prix-Zirkus, sondern vor allem streng subjektive und manchmal durchaus bissige Einordnungen der wichtigsten Entwicklungen hinter den Kulissen der Formel 1.