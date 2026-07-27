Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Frederic Vasseur

Liebe Leser,

Fred Vasseur wusste es schon nach dem Training: "Wir suchen nicht nach dem besten Freitag, wir suchen nach dem besten Sonntag." Doch der Osterhase - ich weiß, es ist Ende Juli - hatte den besten Sonntag wohl sehr gut versteckt. Zumindest hat Ferrari ihn nicht gefunden.

Die Scuderia hat uns in Budapest wirklich eine Meisterklasse gezeigt - und zwar, wie man ein aussichtsreiches Wochenende komplett in den Sand setzen kann.

Nie zuvor standen die Chancen für einen Ferrari-Erfolg im Vorfeld so gut wie am Hungaroring. Die Roten galten zum ersten Mal wirklich als Favorit auf den Sieg und untermauerten diesen Anspruch auch am Freitag.

Die Konkurrenz wurde im Training regelrecht verblasen: Eine halbe Sekunde brummte man McLaren, Mercedes & Co. im ersten und im zweiten Training jeweils auf. Zwar zeigt Antonelli den besseren Longrun, doch in Ungarn soll man erst einmal am Gegner vorbeikommen.

Wer am Freitagabend vor seinen Freunden auf einen Ferrari-Sieg gewettet hätte, hätte wohl nur ein müdes Lächeln kassiert und den ironischen Spruch: "Mensch, du bist aber mutig."

Doch irgendwie war ab Samstag alles anders. Charles Leclerc hatte zwar bereits am Freitag gewarnt, dass er nicht davon ausgeht, auch im Qualifying einen so großen Vorsprung zu besitzen, doch die Pole ging an einen anderen: den späteren Rennsieger Lando Norris.

Aber: Noch kein Grund zur Aufregung. Ferrari legte mit den Plätzen zwei und drei ein gutes Qualifying hin, und außerdem sind 0,012 Sekunden Rückstand ja wohl nun wirklich nicht die Welt.

Wo war Sebastian Vettel, wenn man ihn braucht?

Auch Lewis Hamilton schien sich wohl schon auf der Pole zu wähnen: Er parkte nach der Session fälschlicherweise beim Schild mit der 1.

Vor meinem geistigen Auge habe ich schon Sebastian Vettel gesehen, wie er - analog zu Kanada 2019 - das Schild vor Hamiltons Auto wegnimmt und zur Seite stellt. Leider hat den Job dann aber jemand anderes übernommen ...

Doch Hamilton durfte am Sonntag weder von der Pole noch von Rang zwei aus ins Rennen gehen. Denn der siebenmalige Weltmeister hatte Oscar Piastri in Q3 klar behindert und eine Strafe von drei Startplätzen erhalten.

Das nahm Vasseur auf die Kappe von Ferrari, denn das Team habe Hamilton nicht rechtzeitig darüber informiert, dass hinter ihm ein Fahrer auf einer schnellen Runde ist. Statt Startposition zwei gab es somit nur Startposition fünf.

Aber: Noch kein Grund zur Aufregung. Schließlich stand ja noch der komplette Sonntag an - und Ferrari startet in der Regel ohnehin besser als die Konkurrenz.

Immer in den Verkehr gestoppt - Wahnsinn!

Doch die ersten Unkenrufe wurden bereits vor dem Start laut. Als einziges Topteam setzte Ferrari im ersten Stint auf die Soft-Reifen - und das gleich bei beiden Piloten. Bei uns in der Redaktion wurde bereits gescherzt: Wenn Ferrari als einziges Topteam etwas anders macht als alle anderen, dann weiß man, dass es falsch ist.

"Durch das schwierige Qualifying gestern hatte ich leider schon alle neuen Mediums und Softs verbraucht, sodass mir für das Rennen nur noch angefahrene Reifen übrig blieben", erklärte Leclerc nach dem Rennen. "Für den Start wollte ich aber unbedingt den Vorteil der weichen Mischung nutzen - und ehrlich gesagt hielten wir den Soft für uns auch für einen guten Reifen."

Den Start gewann man aber trotz weicher Reifen nicht, stattdessen fiel Leclerc von Rang zwei auf Rang fünf zurück. "Und dafür haben wir den Preis im Rennen bezahlt", hadert er.

Auch im weiteren Verlauf zeigte Ferrari wenig strategisch Vielfalt und schaffte es, seine Piloten gefühlt immer gezielt im dichten Verkehr wieder auf die Strecke zu bringen. Bei allen drei Boxenstopps von Hamilton landete der Brite direkt hinter einem anderen Auto. Das muss man erst einmal hinkriegen!

Trotzdem schien Ferrari einmal Recht zu behalten und brachte Hamilton beim ersten Stopp an Max Verstappen vorbei - nur damit sich der Brite vom furiosen und mutigen Ex-Weltmeister in Kurve 1 wieder überrumpeln lässt.

Silverstone reloaded ...

Doch die gute Entscheidung wurde durch den letzten Boxenstopp wieder zunichte gemacht. Da beging Ferrari nämlich den Fehler, seine Piloten unter dem virtuellen Safety-Car an die Box zu holen.

Schon in Silverstone hatte Hamilton durch eine solche Entscheidung Rang zwei verloren - und nur zwei Rennen später passiert der Scuderia genau das gleiche. Dabei hätte man sehen müssen, dass Überholen am Sonntag ohnehin schwierig war - außer man fährt wie George Russell durch einen Haufen Formel-1B-Autos oder man heißt Max Verstappen.

Vielleicht hatte man im Team Angst, dass sich Hamilton vom Niederländer erneut überrumpeln lässt, allerdings war dieser auf 14 Runden alten Softs unterwegs. Und selbst der blieb mit diesen Schlappen draußen.

Platz zwei war damit futsch, genau wie Platz drei gegen Kimi Antonelli, der kurz vor dem VSC bereits zum Reifenwechsel gekommen war. Zu allem Überfluss kassierte Hamilton dabei auch noch eine Fünf-Sekunden-Strafe, weil er in der Boxengasse zu schnell gefahren war.

Für ihn ist es bereits das dritte Rennen in Folge mit einer Strafe. Und nicht vergessen: Auch am Samstag hatte Hamilton eine Strafe kassiert. Wieder einmal Chaos pur bei Ferrari.

Lieber Außenseiter als Favorit?

Irgendwie scheint den Roten die Favoritenrolle nicht zu liegen. In Barcelona und Silverstone konnte man überraschend Außenseitersiege feiern, doch kaum ist man Favorit auf den Sieg, findet man möglichst viele Wege, das Wochenende zu versieben.

"Das war kein guter Sonntag", muss auch Vasseur einräumen. "Wenn man am Freitag auf den Plätzen eins und zwei liegt, erwartet man natürlich deutlich mehr als Platz vier und Platz fünf."

Seine Analyse: "Wir haben heute einfach zu viele Fehler gemacht." Ich glaube, dabei sollte man es auch belassen ...

Vielleicht sollte man als Ferrari-Fan einfach hoffen, dass man über die Sommerpause nicht den größten Schritt macht, sondern wieder heimlich still und leise die Favoriten ärgert und hier und da einen Sieg abstaubt.

Die Rolle lag Ferrari irgendwie besser.

P.S.: Was heißt eigentlich "Mamma mia" auf Ungarisch? (Gemini sagt: "Anyám borogass!" - wörtlich: "Mutter, mach mir Umschläge!")

Das klingt doch nach dem perfekten Schlusswort vor der Sommerpause!

Euer

Norman Fischer