Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: James Vowles

Liebe Leser,

es gibt so Typen, die können einem alles verkaufen. Die könnten Staubsauger in der Sahara anbieten oder Vulkanversicherungen in der Antarktis - und es würde Leute geben, die es kaufen würden. James Vowles gehört für mich zu diesen Typen.

Während ich mir nie im Leben bei Jörg & Dragan, den RTL-Autohändlern, die früher jahrelang vor und nach den Formel-1-Rennen auf dem Kölner Privatsender feilschten und Leute über den Tisch zogen, auch nur Batterien für meinen Autoschlüssel holen würde, könnte mir Vowles die größte Schrottmühle als "Neuwagen mit leichten Gebrauchsspuren" anpreisen - und ich würde zuschlagen.

Dass der smarte Engländer große Überzeugungskraft hat, das hat er in seiner Zeit in der Königsklasse schon mehrfach bewiesen.

Er hat Valtteri Bottas davon überzeugt, Lewis Hamilton freiwillig seine Siege zu spendieren ("Valtteri, it's James..."), und er hat Carlos Sainz davon überzeugen können, dass Williams genau die richtige Adresse für seine weitere Formel-1-Karriere sein würde.

Und bislang schien Vowles seine Versprechen auch immer zu halten. Unter seiner Führung legte Williams in den vergangenen Jahren wieder den Turbo ein und wurde vom Hinterbänkler zur Spitze des Mittelfeldes, bei der Sainz im vergangenen Jahr auch drei Podestplätze gelangen.

Für was hat man sich auf 2026 konzentriert?

Dabei war allen immer bewusst, dass 2025 eigentlich gar nicht im Fokus von Williams lag. Für Vowles war immer klar: 2026 ist wichtig! Da will - und muss - Williams den großen Schritt zurück in Richtung Spitze schaffen.

"Alles dreht sich um 2026", betonte der Brite nicht nur einmal. Und er ging sogar noch einen Schritt weiter: "Der realistische Zeitplan, den ich allen gegeben habe, ist, dass wir in der Lage sein sollten, 2027 oder 2028 Rennen zu gewinnen."

Nur: Danach sieht es nicht aus. Überhaupt nicht.

Im Gegenteil: Williams ist neben Aston Martin die große Enttäuschung der bisherigen Saison. Das passt so gar nicht zum Selbstverständnis eines James Vowles und dürfte ihm schlaflose Nächte bereiten.

Denn das war nicht der Plan und lässt seine Aussagen und Versprechungen der letzten Monate im Nachhinein eher in Richtung die eines mittelalterlichen Quacksalbers wirken, der verspricht, dass sein Zaubertrank wirklich das lichte Haar wachsen lassen kann und abgefallene Arme wieder regeneriert.

Brutale Realität in China

China war für ihn und sein Team wirklich ein herber Dämpfer. In beiden Qualifyings schieden Alexander Albon und Carlos Sainz bereits im ersten Abschnitt aus, ohne wirklich eine Chance auf (S)Q2 zu haben.

Die einzigen Autos, die man schlagen konnte: die Klapperkiste von Aston Martin, bei der man den Motor nicht voll aufdrehen kann, da sonst gefühlt alles auseinanderfliegt, und Neuling Cadillac, die 50 Jahre weniger Grand-Prix-Erfahrung besitzen als der aktuell drittälteste Rennstall der Formel 1.

Albon betitelte sein Auto am Funk bezeichnenderweise als "schrecklich", was nicht einmal der besonnene Vowles abstreiten konnte: "Alex hat recht: Es ist frustrierend", musste er zugeben.

Wenigstens brauchte sich der Thailänder am Sonntag nicht über sein Auto aufzuregen, denn zum Fahren kam er gar nicht: Ein Hydraulikproblem verhinderte einen Start Albons und sorgte dafür, dass einzig Carlos Sainz die Farben des Teams hochhielt.

Fast geschenkte Punkte

Zugegeben: Das tat er sehr gut und holte als Neunter sogar zwei unerwartete Punkte. Doch davon darf man sich natürlich nicht blenden lassen. Und ich bin sicher: Vowles tut das auch nicht.

Denn blickt man auf die Umstände, dann wurde Sainz im Grunde zu den Punkten gezwungen - er musste einfach nur durchfahren. Beide McLaren: weg. Max Verstappen: weg. Gabriel Bortoleto: weg.

Alle anderen möglichen Punktekandidaten nahmen sich im Grunde selbst aus dem Rennen: Esteban Ocon im starken Haas kollidierte mit Franco Colapinto und warf beide weit zurück, Arvid Lindblad drehte sich, und bei Nico Hülkenberg gab es Probleme beim Boxenstopp, sodass der Deutsche 16 Sekunden an der Box stand.

Carlos Sainz konnte als Neunter zwei Punkte mitnehmen Foto: LAT Images

Von den hinter Sainz klassierten Fahrern bleiben damit nur die beiden Cadillacs - die sich übrigens schon in der ersten Runde gegenseitig auf die Hörner nahmen.

Es war also schon einmal deutlich schwieriger, Punkte in der Formel 1 zu holen.

Williams muss hoffen, dass es auch bei den nächsten Rennen wieder Ausfallorgien durch die unausgereifte Technik gibt, sonst wird das nichts mit einem weiteren Top-10-Ergebnis.

Auch ohne Übergewicht nicht auf Haas-Niveau

Die Liste der Probleme bei Williams ist lang, aber eines der größten ist eines, das schon in den vergangenen Jahren immer wieder Thema war: Das Auto ist zu schwer. "Wir haben Übergewicht beim Auto", räumt Vowles ein. "Um wie viel, das möchte ich derzeit nicht preisgeben."

Im Fahrerlager wird von rund 28 Kilogramm gesprochen. Das macht in China eine knappe Sekunde aus. Doch selbst wenn man diese wegrechnet, würden immer noch 1,5 Sekunden bei der Rennpace auf die Spitze fehlen. Selbst dann wäre Haas noch schneller.

Die haben übrigens schon 17 Punkte geholt und sind Williams in der WM enteilt, genau wie die Racing Bulls (12) oder Alpine (10) - alles Teams, die man nach Vowles' Selbstverständnis eigentlich schlagen müsste.

Doch der Rückstand auf diese Teams dürfte in den kommenden Wochen tabellarisch eher größer als kleiner werden. Vielleicht kommt es Vowles da sogar ganz gelegen, dass man nicht in Bahrain und Saudi-Arabien fahren wird und noch mehr Boden verliert. Vielleicht sieht die Welt in Miami im Mai dann schon ganz anders aus.

Aber Williams will ja nicht nur die Haasis und Mini-Bullen der Formel-1-Tierwelt schlagen, sondern auch die großen Bullen, das "Cavallino Rampante" und welche Tieranalogie auch immer einem zu Mercedes einfällt erlegen.

Ich bin gespannt, ob Vowles den Mitarbeitern seine Vision auch bei anhaltender Erfolglosigkeit weiter verkaufen kann.

Eines ist aber klar: Wenn Williams 2027 oder 2028 wirklich Siege einfährt, dann kaufe ich Vowles auch einen Staubsauger für die Sahara ab. Versprochen!

Euer

Norman Fischer