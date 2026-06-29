Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Valtteri Bottas

Liebe Leser,

ich erinnere mich noch gut an den November 2012. Damals hatte ich als frischgebackener Uni-Absolvent ein Vorstellungsgespräch bei der sport media group GmbH, zu der Motorsport-Total.com und Formel1.de gehören.

Am Sendlinger Tor in München saß ich auf einer Couch und mir gegenüber ein gewisser Christian Nimmervoll, der meine Fähigkeiten testen wollte. Eine meiner Aufgaben: eine Kolumne zu einem selbstgewählten Thema schreiben.

Das war schnell gefunden, denn wie der Zufall so wollte, hatte ich erst wenige Tage zuvor über genau dieses Thema einen Text für eine private Nachrichtenseite ("Magdeburger Nachrichten") verfasst. Damals hatte ich mir zu jedem Rennen immer einen Aspekt rausgegriffen, der mir währenddessen aufgefallen war.

Kurz vor meinem Bewerbungsgespräch hatte der Große Preis von Abu Dhabi stattgefunden, und die Überschrift meines Textes lautete: "Gefährliche Klapperkisten".

Wer das Rennen noch vor Augen hat, dürfte wissen, worauf es hinausläuft: Hinterbänkler HRT, deren Auto regelmäßig unter dem Hintern der Fahrer auseinanderbrach und für gefährliche Situationen sorgte. In Abu Dhabi verlor Narain Karthikeyan plötzlich die Hydraulik, wodurch sein Lenkrad klemmte.

Nico Rosberg direkt dahinter hatte keine Chance auszuweichen, fuhr auf das Auto des Inders auf, hob ab und krachte in die Streckenbegrenzung.

Das war nicht die einzige haarsträubende Begebenheit. Karthikeyan und sein Teamkollege Pedro de la Rosa dürften damals sicherlich nicht immer mit dem notwendigen Vertrauen ins Auto gestiegen sein.

Für meine Aufgabe unter den strengen Augen von Christian Nimmervoll versuchte ich meine Gedanken von damals 1:1 zu kopieren. Ich schrieb die Kolumne: "Fährt das noch, oder kann das weg?"

Und irgendwie muss ich bei Cadillac gerade daran denken.

HRT reloaded?

Die Parallelen sind unübersehbar da. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass Sergio Perez und Valtteri Bottas derzeit viel Vertrauen in ihren MAC-26 haben. Denn jedes Mal, wenn sie ins Auto steigen, müssen sie befürchten, dass irgendetwas daran kaputtgeht.

Egal, ob es abfallende Spiegel, wegfliegende Seitenkästen oder wie in Kanada eine wegbrechende Aufhängung sind: Gefühlt hat sich alles am Cadillac schon einmal verselbstständigt - und das kann für einen Fahrer kein gutes Gefühl sein.

Das Schlimmste für einen Fahrer: wenn die Bremsen versagen. Genau das ist Bottas im dritten Training in Barcelona passiert. "Ich habe mein Bremspedal verloren. Das Pedal ist komplett weg", funkte der Finne damals an sein Team.

Geistesgegenwärtig bremste Bottas anderweitig: Indem er auf der Geraden vor Kurve 10 herunterschaltete und die Motorbremse nutzte. Trotzdem überschoss er die nächste Kurve und kam glücklicherweise im enormen Kiesbett zu stehen. In Monaco wäre das ganz anders ausgegangen.

Cadillacs Rennen nach vier Runden beendet

Auch an diesem Wochenende in Spielberg riss die Defektserie beim Neuling nicht ab: Perez blieb am Freitag gleich zweimal stehen, während das Auto von Bottas Feuer fing. Das taten am Sonntag auch seine Bremsen - und das gerade einmal nach zwei Runden. Perez kam lediglich zwei Runden weiter. Diagnose: Rauch im Cockpit.

"Es kam wirklich sehr plötzlich", beschreibt Bottas. "Ich hatte vor Kurve 4 erst nur Rauch, und am Ausgang von Kurve 4 habe ich dann das Feuer gesehen. Es gab also quasi Rauch vor dem Feuer, und das ging extrem schnell. Und obwohl ich in den Kurven 6, 7 und 8 die Bremsen gar nicht benutzt habe, hat es sich nicht beruhigt. Es war also klar, dass einfach alles komplett verglüht war."

Für Bottas war es bereits der dritte Ausfall in Folge: Schon in Monaco lag ein Bremsdefekt an seinem Auto vor, und in Barcelona überhitzte sein Auto. Die Häufigkeit an Defekten ist alarmierend.

"Wenn wir die Rennen nicht beenden, können wir auch nicht wirklich viel über das Auto und das Paket lernen", sagte er am Sonntagabend frustriert.

Bottas dürfte sich sicherlich etwas anderes vorgestellt haben, als er seinen Vertrag bei Cadillac unterschrieb. Vielleicht eine ähnliche Geschichte, wie sie Haas schrieb, als sie 2016 in die Formel 1 eingestiegen waren - übrigens mit einem ganz ähnlichen Modell wie Cadillac.

Romain Grosjean holte damals im allerersten Rennen Rang sechs, der gebührend gefeiert wurde. Ähnlich groß war der Jubel, als er nur ein Rennen später sogar auf Rang fünf gelandet war. Zusammen mit Platz acht in Sotschi gab es in Haas' ersten vier Rennen dreimal Punkte.

Cadillac ist davon meilenweit entfernt.

Kampf um Rang zehn schon verloren?

Übrigens hätte ich in Monaco bereits Sergio Perez schlecht schlafen lassen, doch Christian Nimmervoll entschied sich als mein Krankenvertreter für Charles Leclerc. Dabei hatte Perez die goldene Möglichkeit auf die ersten Punkte mit einer dummen Aktion liegen gelassen.

Der Mexikaner war beim Neustart in seiner Startbox zu weit nach vorne gefahren (nicht zum ersten Mal) und hatte dafür eine Strafe kassiert. Platz zehn und der erste Punkt waren futsch und gingen ausgerechnet an Fernando Alonso und Aston Martin, die selbst Cadillac hoffnungslos unterlegen sind.

Dieser Fehler tat bitter weh und könnte den Kampf um Platz zehn bei den Konstrukteuren schon entschieden haben. Dabei war es in den vergangenen Jahren selten leichter, ein anderes Team in der Formel 1 zu besiegen.

Ich muss zugeben, dass ich Cadillac mit Haas im Hinterkopf schon etwas mehr zugetraut hätte. Meine Bold Prediction für unser Vorhersage-Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, das leider nie veröffentlicht wurde, war, dass Cadillac mindestens zwei Teams hinter sich lassen wird.

Ich glaube nicht mehr, dass das passieren wird.

Eines möchte ich dabei klarstellen: Ich sage damit nicht, dass Cadillac nicht in die Formel 1 gehört. Ich bin ein großer Fan von Hinterbänklern und habe auch meine Bachelorarbeit über sie geschrieben. Ich liebe Bastelbudengeschichten wie Andrea Moda und finde diese Überprofessionalität in der modernen Formel 1 nicht gerade aufregend.

Und: Je mehr Autos, desto besser.

Von daher freue ich mich über Cadillac und die Geschichten, die sie abwerfen. Und dennoch frage ich mich, ob das für Bottas wirklich die Erfüllung ist, die er sich von seinem Formel-1-Comeback erhofft hat.

Will Bottas das wirklich?

Hat es Bottas mit seinen 36 Jahren nötig, das Feld ganz hinten auszufüllen - in einem Auto, das keine Chance auf Punkte hat und bei dem immer die Gefahr besteht, dass etwas Wichtiges den Geist aufgibt?

Ich glaube nicht.

Er dürfte durchaus darüber grübeln, ob es das wert ist, sein Leben immer wieder zu riskieren. Falls seine Antwort ja lautet, dann schläft er aktuell trotzdem schlecht. Denn gegen Sergio Perez sieht der Finne derzeit kein Land.

2:6 steht es im internen Qualifying-Duell, die letzten vier Duelle hat er alle verloren. Und in den Rennen hat er derzeit eigentlich keine Chance, sich zu beweisen.

Sein Glück könnte sein, dass Wunschfahrer Colton Herta die Welt in der Formel 2 derzeit auch nicht aus den Angeln hebt und in nur vier von zwölf Rennen punkten konnte.

Das könnte sein Cockpit erst einmal retten. Wenn er denn will.

Euer

Norman Fischer