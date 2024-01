Wer sind die ältesten Formel-1-Fahrer, -Weltmeister und -Sieger?

In der Formel 1 gibt es nur noch eine Handvoll lebender Fahrer, die in den Anfängen des Sports antraten. Die erste Weltmeisterschaft wurde 1950 ausgetragen, und Hermano da Silva Ramos - der 1955 zum ersten Mal in einem Formel-1-Auto fuhr - ist mit 98 Jahren der älteste noch lebende Fahrer.

Hans Herrmann, der heute 95 Jahre alt ist, gab sein Formel-1-Debüt zwei Jahre zuvor, im Jahr 1953. Unter den Weltmeistern gibt es nur noch zwei, die über 80 Jahre alt sind.

Wir haben die ältesten noch lebenden Formel-1-Fahrer, darunter Weltmeister und Grand-Prix-Sieger, in einer Übersicht zusammengetragen.

Älteste noch lebende Formel-1-Weltmeister

r#Jackie Stewart - 84 Jahre alt#r

Jackie Stewart ist mit 84 Jahren der älteste noch lebende Formel-1-Weltmeister. Er holte 1969, 1971 und 1973 den Titel und gewann in seiner Karriere 27 Rennen. Der schottische Fahrer, der 1965 sein Debüt gab, fuhr für BRM, Matra, March und Tyrrell und ist der einzige noch lebende Formel-1-Weltmeister der 1960er Jahre.

r#Mario Andretti - 83 Jahre alt#r

Mario Andretti ist mit 83 Jahren der zweitälteste lebende Formel-1-Weltmeister. Der Amerikaner gewann den Titel 1978, als er mit Lotus fuhr, aber im Laufe seiner Karriere fuhr er auch für March, Ferrari, Parnelli, Alfa Romeo und Williams.

Andretti ist nur einer von drei Fahrern, die Rennen in der Formel 1, im IndyCar, in der NASCAR und in der Sportwagen-Weltmeisterschaft gewonnen haben. Dazu zählen neben ihm auch - neben Dan Gurney und Juan Pablo Montoya.

Mario Andretti gewann im Lotus 79 in Frankreich 1978 Foto: Motorsport Images

Alan Jones, 77 Jahre alt, gewann 1980 für Williams die Weltmeisterschaft und damit den ersten Titel für das Team. In seiner jahrzehntelangen Karriere fuhr der Australier für Hesketh, Hill, Surtees, Shadow, Williams, Arrows, Haas und Lola und erzielte 12 Siege bei 116 Grand-Prix-Starts in der Formel 1.

Jones war der letzte australische Fahrer, der 1980 den Grand Prix von Australien gewann.

r#Emerson Fittipaldi - 77 Jahre alt#r

Emerson Fittipaldi ist zweifacher Weltmeister, mit Siegen in den Jahren 1972 und 1974. Die erste Weltmeisterschaft des 77-Jährigen mit Lotus sicherte ihm den Titel des bis dahin jüngsten Fahrers, der mit nur 25 Jahren eine Meisterschaft gewann.

Er hielt diesen Rekord 33 Jahre lang, bevor er 2005 vom 24-jährigen Fernando Alonso gebrochen wurde. Fittipaldi fuhr für Lotus, McLaren und dann für das brasilianische Team Fittipaldi Automotive, das von seinem Bruder Wilson Fittipaldi gegründet wurde.

r#Keke Rosberg - 75 Jahre alt#r

Der 75-jährige Keke Rosberg gewann seinen WM-Titel 1982. Er fuhr für Theodore, ATS, Wolf, Fittipaldi, Williams und McLaren und konnte bei 114 Starts nur fünf Siege verbuchen.

Keke Rosberg holte 1982 seinen ersten und einzigen Formel-1-Titel Foto: Motorsport Images

Rosberg sicherte sich die Meisterschaft am Ende mit fünf Punkten Vorsprung vor Pironi und wurde nach Mike Hawthorn 1958 der zweite Fahrer, der eine Formel-1-Saison für sich entschied, nachdem er nur ein einziges Rennen gewonnen hatte.

r#Jody Scheckter - 73 Jahre alt#r

Jody Scheckter, 73 Jahre alt, wurde 1979, in der vorletzten Saison seiner Formel-1-Karriere, Weltmeister. Er fuhr in seiner neunjährigen Laufbahn für McLaren, Tyrrell, Wolf und Ferrari. Scheckter ist der erste und einzige Fahrer aus Afrika, der ein Formel-1-Rennen und eine Weltmeisterschaft gewonnen hat.

r#Nelson Piquet - 71 Jahre alt#r

Der 71-jährige Nelson Piquet ist dreimaliger Weltmeister: 1981, 1983 (mit Brabham) und 1987 (mit Williams) gewann er den Titel. Der Brasilianer holte 23 Siege bei 204 Starts und fuhr für Ensign, McLaren, Brabham, Williams, Lotus und Benetton.

Älteste noch lebende Formel-1-Grand-Prix-Sieger

Jacques Laffite im Ligier JS11 beim Argentinien-Grand-Prix 1979 Foto: Motorsport Images

Jacques Laffite ist der älteste noch lebende Formel-1-Rennsieger, der keinen Meistertitel errungen hat. Der 80-Jährige holte in seiner 12-jährigen Karriere, in der er für Iso-Marlboro, Ligier und Williams fuhr, sechs Siege. Der Franzose fuhr zwischen 1974 und 1986 und sammelte in seiner Karriere 228 Punkte.

r#Jacky Ickx - 79 Jahre alt#r

Jacky Ickx fuhr 13 Jahre lang in der Formel 1 und ging für Cooper, Ferrari, Brabham, McLaren, Williams, Lotus, Wolf-Williams, Ensign und Ligier an den Start. Bei 116 Starts holte der Belgier acht Siege und 181 Karrierepunkte.

Der 79-jährige Ickx hat außerdem sechsmal das 24-Stunden-Rennen von Le Mans sowie die Sportwagen-Weltmeisterschaft und die Can-Am-Meisterschaft gewonnen.

r#John Watson - 77 Jahre alt#r

John Watson hat in seiner 12-jährigen Karriere fünf Formel-1-Siege errungen. Der nordirische Fahrer fuhr für Brabham, Surtees, Lotus, Penske und McLaren. Watson wurde 1982 Dritter in der Meisterschaft, holte aber selbst nie den Titel.

John Watson im McLaren MP4B Ford beim Detroit-Grand-Prix 1982 Foto: Motorsport Images

Der 77-jährige Mass hat in seiner neunjährigen Karriere nur einen einzigen Grand-Prix-Sieg errungen. Bei 105 Grand-Prix-Starts, unter anderem für Surtees, McLaren, ATS, Arrows und March, erreichte er 71 Podestplätze.

Am bekanntesten ist der deutsche Fahrer jedoch für seinen tragischen Zwischenfall mit Gilles Villeneuve im Jahr 1982, der zum Tod des Kanadiers führte.

1983 in Kanada sicherte sich Rene Arnoux im Ferrari 126C2B den Sieg Foto: Motorsport Images

Rene Arnoux konnte in seiner 12-jährigen Karriere sieben Rennen gewinnen. Der 75-jährige Franzose nahm an 149 Rennen teil und fuhr für Martini, Surtees, Renault, Ferrari und Ligier. Er holte insgesamt 181 Karriere-Punkte.

Ältester Teilnehmer an einem Formel-1-Grand-Prix

Der älteste Teilnehmer eines Formel-1-Grand-Prix ist Louis Chiron, der 55 Jahre und 292 Tage alt war, als er 1955 beim Grand Prix von Monaco den sechsten Platz belegte.

Chiron ist auch der älteste Fahrer, der für ein Rennwochenende eingeschrieben war. 1958 nahm er mit 58 Jahren und 277 Tagen am Grand Prix von Monaco 1958 teil, konnte sich für das Rennen selbst aber nicht qualifizieren.

Der Monegasse begann seine Formel-1-Karriere 1950 und fuhr für Maserati, Ecurie Rosier, Lancia und Scuderia Centro Sud, bevor er sich aus der Königsklasse zurückzog. Er erreichte nur einen Podiumsplatz und keine Rennsiege.

Erfolgreicher war Louis Chiron vor seiner Zeit in der Formel 1. Zwischen 1926 und 1932 fuhr er für Bugatti und gewann viele Rennen, darunter den Grand Prix von Monaco 1931 in einem Bugatti T51. Sein Vermächtnis lebt im Team weiter, das 2015 sein neuestes Fahrzeug, den Bugatti Chiron, nach ihm benannte.

Die Daten beziehen sich auf den Stand am 1. Januar 2024.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.