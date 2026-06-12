Wer sind die Haas-Fahrer 2027? "Kommt darauf an ..."

Nach rund einem Drittel der Formel-1-Saison 2026 beschäftigt sich Haas-Teamchef Ayao Komatsu bereits mit der Fahrerfrage für 2027. Doch noch kann er darauf keine Antwort geben, wie er vor dem Grand Prix von Barcelona-Katalonien (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) versicherte.

Komatsu sagte, er könne derzeit nicht einmal einen Zeitplan für seine Entscheidung nennen. "Es kommt sehr stark darauf an, was die anderen Teams machen. Im Moment passiert nämlich sehr viel auf dem Fahrermarkt. Deshalb liegt es nicht allein an mir zu bestimmen, wann die Entscheidung fallen soll, denn es gibt viele dynamische Faktoren."

Seiner Schätzung zufolge könnten die Vertragsverhandlungen "rund um die Sommerpause" besiegelt werden - "etwas davor oder etwas danach", erklärte Komatsu. "Aber das hängt wirklich davon ab, was bestimmte Personen entscheiden." Wen genau Komatsu mit "bestimmte Personen" meint, ließ er offen.

Die Vertragssituation der aktuellen Haas-Fahrer

Das kann als Anspielung auf Ferrari verstanden werden, das grundsätzlich ein Zugriffsrecht auf Oliver Bearman hat. Doch gegen einen Bearman-Wechsel zu Ferrari spricht, dass Lewis Hamilton seine Formel-1-Karriere fortsetzen will und Charles Leclerc seinen Ferrari-Vertrag erst kürzlich um mehrere Jahre verlängert hat.

Für Haas liegt daher nahe, eine Option im Bearman-Vertrag zu aktivieren, dass der Brite ein weiteres Jahr im Ferrari-Kundenteam fahren kann. Es wäre sein drittes seit 2025.

Die Vertragssituation von Esteban Ocon dagegen ist weniger eindeutig: Ocon hat sich zur Saison 2025 "für mehrere Jahre" an Haas gebunden. Die genaue Laufzeit ist unbekannt, könnte aber noch die Saison 2027 umfassen. (Fotostrecke: Die Vertragslaufzeiten der aktuellen Formel-1-Fahrer)

Ocon gerät unter Druck durch Bearman

Allerdings gerät Ocon teamintern mehr und mehr unter Druck: 2025 verlor er das Teamduell gegen Bearman knapp mit 38:41 Punkten und unterlag im Qualifying-Vergleich mit 10:14. 2026 verschärft sich die Situation: Nach sechs Rennwochenenden steht es nach Punkten 3:18 und 2:4 im Qualifying aus der Sicht von Ocon.

Außerdem war Ocon in den vergangenen Wochen Gegenstand zahlreicher Gerüchte um eine bevorstehende Ablösung bei Haas. Diese Spekulationen, er könnte noch im Saisonverlauf sein Cockpit verlieren, dementierte Ocon jedoch energisch. Selbst Teamchef Komatsu bezeichnete die Gerüchte als "absoluten Bullshit".