"Werden bald gewinnen": Fernando Alonso erklärt Boxenfunk in Zandvoort

Fernando Alonso hat vor dem Grand Prix von Italien in Monza erklärt, warum er nach Rennende in Zandvoort am Boxenfunk seinem Aston-Martin-Team gesagt hat, dass der erste Sieg in der Formel 1 bevorsteht - und hat angedeutet, dass er mehr Risiken eingehen wird, um diesen zu erringen.

Beim Grand Prix der Niederlande am vergangenen Wochenende erlebten Alonso und Aston ihr bestes Rennen seit Kanada im Juni, als der Spanier auf den zweiten Platz vorfuhr und Max Verstappen nach dem Neustart kurzzeitig unter Druck setzen konnte.

Alonso war in dieser Saison im Allgemeinen zurückhaltend, wenn es um seine Form ging, aber auf seiner Auslaufrunde sagte er am Boxenfunk: "Wir werden bald ein Rennen gewinnen. Wir kommen näher."

Zandvoort war sein siebtes Podium und sein dritter zweiter Platz in der Saison 2023. "Es gibt ein paar Wochenenden, an denen wir ein bisschen näher dran zu sein scheinen", sagt er. "Ich hatte das Gefühl, dass wir in Zandvoort - oder sagen wir bei den drei zweiten Plätzen - nahe am Sieg waren."

"Wir kämpfen gegen einen überragenden Max und Red Bull, die zusammen nicht zu bremsen sind. Manchmal sind wir nah dran, und wir brauchen nur noch einen zusätzlichen Schritt in Sachen Leistung, Glück, Boxenstopp zur richtigen Zeit oder was auch immer. Also ja, ich dachte, nach Zandvoort sollten wir positiv sein."

"Jedes Mal, wenn ich am Boxenfunk etwas sage, denke ich, dass ich mit meinem Ingenieur spreche, und ich vergesse immer wieder, dass ich mit allen Menschen auf der Welt spreche. Ich möchte, dass diese Kommentare privat bleiben."

"Aber das war mein Gefühl, und in den verbleibenden Rennen sind wir hoffentlich in der Lage dazu, wieder zu kämpfen und eine Chance zu haben, Seite an Seite mit Max zu sein und zu diesem Zeitpunkt vielleicht etwas mehr Risiko einzugehen."

Aston-Martin-Teamchef Mike Krack stimmt zu, dass Alonsos Worte ein Ansporn für die gesamte Belegschaft des Teams in Silverstone sind: "Es ist motivierend, und es ist schön, das für das Team zu hören, und es ist auch wichtig für jeden zu Hause, der das hört", sagt er über die Wirkung von Alonsos Worten. "Es ist im Grunde der beste Moment, um eine Motivationsrede zu halten."

"Und das war für alle sehr schön zu hören, und das bedeutet auch lächelnde Gesichter, wenn man nach Hause kommt. Aber es ist ein Unterschied, es zu sagen und es zu tun. Wir müssen also wirklich hart daran arbeiten, diese Lücke zu schließen und es zu schaffen."

Auf die Frage, ob Aston Verstappen und Red Bull unter normalen Umständen schlagen könnte, sagt Krack: "Sie sind sehr gut. Ich denke, das ist das Erste, was wir anerkennen müssen. Die Kombination zwischen Max und diesem Auto ist hervorragend."

"Ich denke, auch Fernando hat darauf angespielt, dass das vielleicht noch nicht genug anerkannt wird. Das Niveau ist sehr hoch, und ich sage nicht, dass er in Schwierigkeiten geraten muss, um es zu schaffen. Wir müssen sehen, wie sie sich in den nächsten Rennen entwickeln werden."

"Wenn so etwas passiert, muss man in der Lage sein, es aufzufangen, und es hat jetzt vier, fünf, sechs Rennen gegeben, in denen wir nicht in dieser Position gewesen wären. Deshalb denke ich, dass wir bescheiden bleiben und unser Bestes geben müssen und sehen, was passiert."

Mit Bildmaterial von Circuitpics.de.