"Wichtiger Moment": Emotionales Statement von Ferrari-Präsident Elkann

Ferrari-Präsident John Elkann hat mit einem emotionalen Statement auf den jüngsten Erfolg seines Teams durch Charles Leclerc reagiert. Leclerc erzielte beim Grand Prix von Großbritannien 2026 in Silverstone den 250. Ferrari-Sieg in der Formel 1, und das an einem historischen Ort für die Marke: "Genau hier haben wir einst das erste Mal gewonnen", sagte Elkann.

Das war 1951: Der Argentinier Jose Froilan Gonzalez stürmte für Ferrari von der Poleposition zum Sieg. Und genau wie 2026 belegte damals ein weiterer Ferrari-Fahrer den dritten Platz - Luigi Villoresi. Heute ist Ferrari das dienstälteste und erfolgreichste Formel-1-Team. (Alle Zahlen und Fakten zu Ferrari hier in der Formel-1-Datenbank abrufen!)

"Das zeigt, wie wichtig dieser Moment für uns ist - für unsere Geschichte und für unsere Zukunft", sagte Elkann im Gespräch mit Sky Italien. "Wenn das gesamte Team in Maranello und hier an der Strecke so zusammenarbeitet, können wir Großes erreichen."

Der letzte Ferrari-WM-Titel liegt lange zurück ...

Denn wirklich "Großes" hat Ferrari schon seit Langem nicht mehr erreicht: Der bislang letzte WM-Titelgewinn in der Formel 1 datiert aus der Saison 2008, als Ferrari in der Konstrukteurswertung triumphierte. Im Jahr davor wurde Kimi Räikkönen zum bisher letzten Ferrari-Weltmeister. Das ist jetzt fast 20 Jahre her.

Elkann wittert nun jedoch einen internen Aufschwung. Er sagte: "Bei Ferrari ziehen alle an einem Strang und die Fahrer haben großartige Arbeit geleistet. Es ist wichtig, immer alles zu geben. Es ist wichtig, an sich selbst zu glauben und zu wissen, dass unsere Fans hinter uns stehen."

Laut Elkann ist der Erfolgswille bei Ferrari "immer vorhanden". Der Unternehmenschef beschwor deshalb die Einheit des Teams, indem er betonte, nur "gemeinsam [...] erreichen wir Großes". Elkann: "Das haben wir in der Vergangenheit getan, das tun wir heute - und das werden wir auch in Zukunft tun."

Ob Ferrari allerdings bereits 2026 wieder WM-Erfolge feiern kann, bleibt offen. Mit zwei Siegen aus den jüngsten drei Grands Prix hat Ferrari zwar aufhorchen lassen und ist in der Konstrukteurswertung erster Verfolger von WM-Spitzenreiter Mercedes. Doch nach Silverstone liegt das Team um 78 Punkte zurück. In der Fahrerwertung fehlen Lewis Hamilton derzeit 32 Punkte auf Tabellenführer Kimi Antonelli.