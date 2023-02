Wie Alexander Albon seine zweite Formel-1-Chance bei Williams nutzte

Audio-Player laden

Als Alexander Albon Ende 2020 von Red Bull Racing entlassen wurde, wusste er, dass eine zweite Chance in der Formel 1 nur schwer zu bekommen sein würde. Doch nach einem Jahr an der Seitenlinie hat er seine Chance bei Williams mit beiden Händen ergriffen.

Wie Pierre Gasly vor ihm hatte auch Albon als Teamkollege von Max Verstappen Schwierigkeiten, vor allem wegen des besonderen Fahrstils des Niederländers, auf den das Team das Auto abgestimmt hatte.

Der thailändische Fahrer wurde zwar weiterhin von der Red Bull-Familie unterstützt, als Sergio Perez ihn ersetzte, aber eine Saison in der DTM machte ihn nur noch entschlossener, seinen Wert zu beweisen. Albon gibt zu, dass er vor der Saison 2022 nervös war, aber nach soliden Leistungen auf der Rennstrecke und der Unterzeichnung eines neuen Mehrjahresvertrags bei Williams ist diese anfängliche Nervosität einer gewissen Ruhe gewichen.

"Ich würde sagen, dass alles sehr ruhig ist", sagt Albon in einem exklusiven Interview mit dem Motorsport Network. "Ich denke, die letzten beiden Jahre waren sehr stressig und nervös, und ich denke, als ich mich auf das Jahr vorbereitete, wusste ich nicht, was mich erwartet."

Albon: Mehrjahresvertrag "eines der besten Gefühle"

"Ich habe einen Vertrag unterschrieben, was vielleicht eines der besten Gefühle ist, langfristig. Es ist ein Privileg in der Formel 1, wenn ich ehrlich bin. Ich fühle mich sehr gut, ich bin stolz darauf, wie sich die Dinge entwickelt haben. In der Formel 1 ging es für mich auf und ab, und es ist schön, dass ich jetzt das Gefühl habe, etwas aufzubauen."

"Ich freue mich darauf, mit dem Team zu arbeiten und mich auf die Entwicklung des Autos und die normalen Dinge zu konzentrieren, ohne mir Sorgen um einen Fahrer zu machen. Es ist eine zweite Chance, also weiß man, dass man liefern muss. Nicht viele Leute bekommen eine zweite Chance, und ich hatte das Glück, eine zu bekommen."

Alex Albon, Williams FW44 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Obwohl Williams gehofft hatte, mit neuen Investitionen und einer neuen Führung den Regelwechsel 2022 nutzen zu können, um sich im Mittelfeld zu etablieren, verlief die Saison nicht ganz nach den Vorstellungen. Das Team aus Grove rutschte erneut auf den letzten Platz ab, da das schlechteste Team von 2021, Haas, stattdessen das Mittelfeld aufmischte.

Aber ein Fahrer kann nur mit dem Material arbeiten, das ihm zur Verfügung gestellt wird, und Albon machte in aller Ruhe weiter. Er nutzte die Lektionen, die er bei Red Bull gelernt hatte, um sich auf bestimmte Bereiche zu konzentrieren, in denen er sich als Fahrer verbessern möchte, obwohl sein Jahr in der Fremde seine Entwicklung behinderte.

Albon sicher: Bin jetzt viel besser als bei Red Bull

Rückblickend auf das Jahr 2022 hat er das Gefühl, dass er genau das erreicht hat und sagt, dass er "besser performt" als jemals bei Red Bull. "Ich hatte viele Bereiche, auf die ich mich konzentrieren wollte", erklärt er.

"Ich glaube, das Qualifying hatte etwas mehr Priorität, um die Reifen richtig zu beherrschen und saubere Runden zu fahren. Ich wusste eigentlich genau, was ich tun wollte. Es ging nur darum, es zu tun."

Alexander Albon, Red Bull Racing RB15 Foto: Red Bull Content Pool

"Das sind feine Details. Ich habe das Gefühl, dass ich den Punkt erreicht habe, an dem ich anfing, wirklich gute Qualifying-Ergebnisse abzuliefern, und dann gibt es noch andere Dinge wie die Rennpace, das Reifenmanagement und auch die Art der Abstimmung, die ich im Grunde durch Erfahrung gelernt habe. Die Anwendung dieser Dinge hat mir wirklich geholfen, ein besserer Fahrer zu sein als 2020."

"Obwohl ich ein Jahr weg war, hatte ich das Gefühl, dass ich in die Saison gekommen bin, vielleicht nicht gleich beim ersten Rennen, aber sehr bald danach, und besser gefahren bin als bei Red Bull", sagt Albon.

Wie Albon zum Teamleader bei Williams wurde

An der Seite von Nicholas Latifi wurde der Thailänder de facto zum Führungsfahrer des Teams und sicherte sich die Hälfte der mageren Ausbeute von acht Punkten im wenig konkurrenzfähigen Williams-Auto, wobei Latifi und Albons Italien-Ersatzmann Nyck de Vries jeweils zwei Punkte holten.

Doch innerhalb des Teams stach seine Leistung ins Auge: Albon übertraf Latifi mit 19:2 in den Qualifying-Duellen und auch das Rennduell konnte er mit 15:4 für sich entscheiden, was ihm im Sommer eine mehrjährige Vertragsverlängerung einbrachte.

Für dieses Jahr wurde Latifi durch das Formel-2-Talent Logan Sargeant ersetzt, der für einen Formel-1-Einsatz ab 2024 vorgesehen war, jedoch ein Jahr früher als erwartet ins kalte Wasser geworfen wird.

Wenn Albon 2022 aufgrund seines Tempos und seiner Leistung der Teamleader von Williams war, wird er nun einen echten Rookie an seiner Seite haben, der Williams zu einem respektablen Platz im Mittelfeld verhelfen soll.

Albon kann sich voll und ganz auf Williams konzentrieren

Albon ist sich der Notwendigkeit einer starken Partnerschaft mit dem amerikanischen Youngster angesichts der misslichen Lage, in der sich das Team befindet, durchaus bewusst, und sein langfristiger Williams-Vertrag bietet ihm eine stabile Plattform, um über das große Ganze nachzudenken, anstatt nur zu versuchen, seine Formel-1-Karriere von Rennen zu Rennen zu retten.

Alex Albon, Williams FW44 Foto: Williams F1

"In mancher Hinsicht ist es etwas anders", fügt er hinzu. "Natürlich geht es um einen selbst, aber die Aufmerksamkeit richtet sich eher darauf: 'Ok, was müssen wir tun, um das Auto wirklich ins Mittelfeld zu bringen?'"

"Ich konzentriere mich die meiste Zeit darauf, in der Formel 1 zu überleben oder mich auf den Leistungsaspekt zu konzentrieren. Jetzt, wo ich diese Art von Stabilität habe und mich auf die Zukunft konzentrieren kann, richtet sich die Aufmerksamkeit mehr darauf, wie wir das Team nach vorne bringen."

Was Albon von Logan Sargeant erwartet

"Natürlich habe ich auch einen neuen Teamkollegen. Ich möchte, dass wir beide zusammenarbeiten, um die Entwicklung zu beschleunigen, und um das zu erreichen, muss man Logan auch in Bezug auf seine Entwicklung auf den neuesten Stand bringen, damit er in der Lage ist, Feedback zu geben und die Bereiche zu pushen, die wir pushen müssen."

"Zwei Leute, die dasselbe Ziel verfolgen, fördern die Synergie, und die Teams entwickeln eine gute Dynamik, bei der alle dasselbe Ziel verfolgen", ist sich Albon sicher.

Nach zwei Saisons, in denen der Williams aufgrund seines geringen Luftwiderstands - teilweise ein Euphemismus für fehlenden Abtrieb - auf Hochgeschwindigkeitskursen glänzte und auf anderen Strecken Probleme hatte, besteht das Hauptziel des Teams für 2023 darin, mehr Leistung auf konstanter Basis zu liefern.

Was dem Williams-Auto noch gefehlt hat

"Das ist ein schwieriges Unterfangen, denn mit der richtigen Balance kann das Auto viel schneller sein", sagt Albon. "Wir waren in Bezug auf die Leistung ziemlich eingeschränkt, weil wir an einigen Stellen gebunden sind. Bestimmte Strecken machen uns wirklich zu schaffen, wie Brasilien oder Mexiko.

"Aber ich weiß ganz genau, was wir am Auto machen müssen. Wir müssen es nur herausfinden, wirklich. Es gibt viele verschiedene Abteilungen in der Fabrik, die wir zusammen in die richtige Richtung bringen müssen. Und das wird das Ziel sein."

Mit einem neuen Vertrag in der Hand und einer soliden Basis bei Williams wird 2023 ein wichtiges Jahr für Albon sein. Wenn Williams unter dem neuen Teamchef James Vowles erste Anzeichen einer Verbesserung zeigt, könnte ein ruhiger und erfahrener Albon daraus Kapital schlagen.

