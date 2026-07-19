Wie Antonelli eine halbe Sekunde fand, um Verstappen zu besiegen

Red Bull orchestrierte ein Windschatten-Spiel für Max Verstappen, am Ende fand Kimi Antonelli aber noch einmal genügend Zeit, um sich die Poleposition für das Formel-1-Rennen in Belgien zu sichern.

Schon im ersten Q3-Run hatte Isack Hadjar seinem Red-Bull-Teamkollegen auf dem langen Vollgas-Stück hin zur Blanchimont und Bus-Stop-Schikane Windschatten spendiert. Das bedeutete im Grunde, dass Hadjar seine eigene Runde opferte. Da ihm wegen des Wechsels von Antriebskomponenten ohnehin ein Start vom Ende des Feldes drohte, spielte das jedoch kaum eine Rolle.

Nach einer kurzen Unterbrechung durch die rote Flagge - nötig, um Kies von der Strecke zu kehren, den Oscar Piastri bei einem Ausritt in Stavelot auf den Asphalt befördert hatte - versuchten sie es erneut.

Diesmal wirkten die beiden Autos viel besser aufeinander abgestimmt; sie trafen sich weder zu früh noch zu spät. Verstappen schloss perfekt auf und zog vorbei, ohne auch nur einmal vom Gas gehen zu müssen.

Diese Runde reichte für einige Sekunden zur provisorischen Poleposition, ehe Kimi Antonelli eine Zeit hinknallte, die noch einmal 0,317 Sekunden schneller war. Dennoch lobte Max Hadjars "eineinhalbfachen Windschatten" und betonte, dass er ohne diesen nicht einmal in der ersten Startreihe gestanden hätte.

"Er hat das fantastisch gemacht", sagt Verstappen. "Ich dachte erst: 'Oh mein Gott, das ist zu nah', aber letztendlich hat es bis zur letzten Kurve super funktioniert. Es war eng, aber ich habe ihm vertraut."

Ein großes Lob, das von den nackten Zahlen allerdings nicht ganz gestützt wird: Verstappen gewann in diesem Sektor im Vergleich zu seiner vorherigen fliegenden Runde gerade einmal eine Zehntelsekunde (28,185 gegenüber 28,279).

Zum Zeitpunkt der roten Flagge war Lando Norris mit einer Runde von 1:44.801 Minuten der Schnellste, gefolgt von Antonelli (1:44.840), Charles Leclerc (1:44.893) und Verstappen auf Platz vier (1:44.984). Zu diesem Zeitpunkt trennten die Plätze eins und vier gerade einmal 0,183 Sekunden.

Was auch immer danach passierte: Norris war aufgrund seiner Motorenstrafe ohnehin aus dem Rennen um die Pole. Alles sollte sich also bei den zweiten Runs in Q3 entscheiden.

Es ist bekannt, dass Mercedes einen cleveren (und vorerst legalen) Weg gefunden hat, die obligatorische Drosselung der Hybridleistung ("Ramp-down") zu umgehen, die eigentlich einsetzen soll, wenn der Batteriestatus sinkt.

Das ist besonders effektiv auf Strecken mit einem kurzen Abschnitt zwischen der letzten Kurve und der Ziellinie. Die Fahrer müssen das Gas kurz vor der Linie an einem Punkt lupfen, den sie im Simulator exakt einstudieren.

Das Motorsteuergerät (ECU) ist so programmiert, dass der Elektromotor an diesem Punkt weiterhin maximale Leistung abgibt, statt linear herunterzuregeln. Für Antonellis finalen Vorsprung war das jedoch nicht ausschlaggebend; der Abstand war schon vorher da.

Antonelli schneller, aber nicht der Schnellste im ersten Sektor

In ihren ersten Q3-Runs durchfuhr Antonelli den ersten Sektor in 30,206 Sekunden, Verstappen in 30,520. Beim zweiten Versuch verbesserte sich der Italiener auf eine 30,160, der Niederländer auf eine 30,443.

Kleine, aber wie sich herausstellen sollte, entscheidende Schritte, da beide Fahrer im zweiten Sektor noch größere Gewinne herausholen würden.

Das Bild aus den Daten deckt sich damit, dass Mercedes das bessere Gesamtpaket bei der Antriebseinheit besitzt - obwohl der Verbrennungsmotor von Red Bull laut den ADUO-Richtlinien der FIA als das stärkste Aggregat gilt. Antonelli hatte einen Top-Speed-Vorteil auf der Start-Ziel-Geraden, dann erneut auf dem Weg bergab nach Eau Rouge sowie hinauf und durch Raidillon.

Antonelli (weiß) im Vergleich mit Verstappen (blau) Foto: GP-Tempo.com

Auf der Kemmel-Geraden glichen sich ihre Höchstgeschwindigkeiten an. Doch weil Antonelli spürbar mehr Schwung aus Raidillon mitnahm (obwohl beide Fahrer voll auf dem Gas standen), baute er einen Vorsprung auf, den er nicht mehr abgeben sollte.

Und das, obwohl sie weitgehend ähnliche Top-Speeds erreichten - bevor bei Verstappen auf dem Anflug zu Les Combes zuerst die Super-Clipping-Phase eintrat.

Eine Interpretation dieser Daten deutet darauf hin, dass Red Bull und Mercedes im reinen Geradeauslauf ziemlich gleichauf lagen, was sich andernorts jedoch nicht immer so zeigt. Vielleicht könnte sich Red Bull ein paar Tipps bei Racing Bulls holen? Arvid Lindblad fuhr letztlich schneller durch den ersten Sektor als Verstappen und Antonelli ...

Eine halbe Sekunde Zeitgewinn hält Antonelli vorne

Bei seinem ersten Q3-Run hatte Verstappen den zweiten Sektor in 46,185 Sekunden durchfahren - eine Zeit, die nur von Norris unterboten wurde. Antonellis erster Versuch war mit 46,534 deutlich bescheidener.

Hätte sich dieses Muster bei den zweiten Runs wiederholt, wäre der Kampf um die Poleposition wohl ziemlich anders verlaufen. Doch Antonelli fand gut eine halbe Sekunde und fuhr eine 46,059s. Verstappens Steigerung war geringer, obwohl er immer noch den Bruchteil einer Sekunde schneller war: 46,050s.

Antonelli fuhr also mit drei Zehnteln Vorsprung in diesen Streckenabschnitt ein, der eigentlich als die absolute Stärke von Red Bull gilt, lief jedoch Gefahr, all das und noch mehr zu verlieren. Stattdessen kam er heraus und hatte lediglich Tausendstelsekunden eingebüßt.

Antonelli fand im zweiten Sektor genügend Zeit für die Pole Foto: GP-Tempo.com

Auch hier ist dies enttäuschenderweise zu einem großen Teil ein Faktor des elektrischen Energie-Einsatzes. Verstappen knabberte in Les Combes zwar am Vorsprung des Mercedes, doch sobald es bergab ging, konnte Antonelli wieder mehr Geschwindigkeit finden - obwohl er das Gas in Malmedy leicht lupfen musste.

Die vielleicht ungeheuerlichste Auswirkung des technischen Reglements von 2026 war es, Pouhon - eine der großartigsten Kurven im Formel-1-Kalender - völlig zu kastrieren. Die Onboard-Kameras zeigten, dass Antonellis Auto mitten in dieser Kurve mit der Energierückgewinnung begann, was die Daten bestätigen.

Auf halbem Weg durch die Kurve gibt es eine Geschwindigkeitskreuzung, da der Mercedes aggressiver drosselt. Das erlaubte es Verstappen, auf dem Weg in Richtung Fagnes wieder zwei Zehntel gutzumachen. Die Geschwindigkeiten glichen sich dann an, da Verstappen früher vom Gas ging.

Der Windschatten bringt Verstappen im dritten Sektor nicht genug

Nachdem er im mittleren Sektor eine halbe Sekunde gefunden hatte, wahrte Antonelli den Vorsprung, den er sich im ersten Sektor erarbeitet hatte. In der Schlussphase der Strecke hieß es für ihn nur noch durchzuhalten, während Verstappen erneut auf den Windschatten seines Teamkollegen setzte.

Während Verstappen sich auf eine 28,185 im Vergleich zu den 28,279 aus seinem ersten Run steigerte (der mit der offensichtlich weniger gut umgesetzten Variante des Windschattens), war Antonelli einen Hauch langsamer als bei seinem ersten Versuch - 28,142 gegenüber 28,100.

Auch hier zeigen die Daten eine bemerkenswerte Gleichheit der Höchstgeschwindigkeit in dieser speziellen Geradeauslauf-Zone. Und Verstappen war am schnellsten, nachdem - und nicht bevor - er Hadjars Windschatten bei Blanchimont verlassen hatte.

Der Geschwindigkeitsunterschied lag im Bereich von 5 bis 8 km/h bis zum finalen Anflug auf die Bus-Stop-Schikane, wo sich die Linien im Daten-Trace erneut annähern und genau in dem Moment einen identischen Spitzenwert erreichen, als sie vom Gas gingen und am selben Punkt bremsten.

Hier war der Rückstand leicht unter drei Zehntel geschrumpft, sodass die etwas bessere Beschleunigungskurve des Mercedes - wiederum wahrscheinlich eine Folge von mehr elektrischem Deployment - beim Zielsprint keinen massiven Unterschied mehr ausmachte.

Im Jahr 2026 hat man oft das Gefühl, dass eine Strafe fällig sein sollte, wann immer das Schreckenswort "Deployment" zur Erklärung herangezogen werden muss. Aber zumindest Antonelli hatte das Gefühl, dass seine gewonnene halbe Sekunde im zweiten Sektor auf fahrerischem Können, Einsatz und Initiative beruhte und nicht auf den Zwängen der Batterieleistung.

Gefragt, wo genau er dort mehr gepusht habe, antwortete Antonelli unmissverständlich: "In jeder Kurve", sagte er.

"Ich habe einfach überall ein bisschen mehr Geschwindigkeit mitgenommen. Es war manchmal etwas schwer einzuschätzen, weil das Super-Clipping immer stärker einsetzte, was die Referenzpunkte ein wenig verschoben hat."

"Das war der knifflige Teil im Qualifying. Aber auf der letzten Runde habe ich einfach versucht, überall etwas mehr Speed mitzunehmen, und das Auto hat auf der Straße geklebt, also bin ich glücklich damit", so der Italiener.