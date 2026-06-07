Wie Antonellis "magische Runde" Verstappen die Monaco-Pole klaute

Zuletzt hatte Max Verstappen seine Motivation, mit einem Formel-1-Auto zu fahren, das er hasst, offen infrage gestellt. Doch in Monaco zeigte der viermalige Weltmeister sein bestes Niveau und lieferte genau im richtigen Moment eine Runde auf Pole-Niveau ab.

Bis der WM-Führende Kimi Antonelli sie ihm mit hauchdünnen um gerade einmal 0,048 Sekunden entriss.

Nur wenige Stunden zuvor im dritten Training hatte der Abstand noch 0,942 Sekunden betragen. Doch Red Bull gelang einer dieser Zaubertricks und fand vor dem Qualifying ein besseres Set-up, wodurch sich der RB21 auf den Bodenwellen im Fürstentum weniger störrisch verhielt.

"Ziemlich stark", antwortet Verstappen, als er gefragt wird, ob ihn das Tempo des Autos überrascht habe. "Heute Morgen lagen wir etwa neun Zehntel zurück. Ich war zuversichtlich, dass wir uns Richtung Qualifying verbessern würden, aber ehrlich gesagt nicht, dass wir um die Pole kämpfen."

"Als ich ins Auto stieg, dachte ich: 'Okay, lass uns etwas Schadensbegrenzung betreiben. Vielleicht Top 5, das ist das Ziel.' Aber schon recht früh im Qualifying fühlte sich das Auto etwas besser an", berichtet der Niederländer.

"Wir haben immer noch unsere kleinen Probleme, besonders im Mittelsektor verlieren wir am meisten Zeit. Dort gibt es einige Kerbs, die man mitnehmen muss, und ein paar Bodenwellen. Für unser Auto ist das momentan einfach etwas komplizierter."

"Aber insgesamt hatten wir ein sehr gutes Qualifying. Wir waren vorne dabei, wir kämpften um die Pole. Selbst wenn du mir nach gestern, wo wir ganz ordentlich aussahen, gesagt hättest, dass wir aus der ersten Reihe starten, hätte ich das sofort genommen."

"Also ja, für uns war das eine sehr gute Wende. Gestern war ich ziemlich zufrieden. Heute Morgen überhaupt nicht - und jetzt bin ich wieder recht zufrieden", so der Red-Bull-Pilot.

Diese Einschätzung, dass der größte Verlust im Mittelsektor liegt, stimmt zwar. Doch tatsächlich drehte Antonelli das Blatt erst am Ausgang der letzten Kurve - in einem Sektor, in dem Verstappen insgesamt schneller war.

Kein Wunder also, dass Antonellis Renningenieur Peter Bonington später bei Sky sagte: "Ich dachte nicht, dass es reicht. Als ich mir die Zeitdifferenz ansah, dachte ich: 'Es wird eng, aber es klappt nicht.'"

Vorteil Verstappen im ersten Sektor

Die Daten zeigen, dass Verstappen den ersten Sektor als Schnellster absolvierte: 18,827 Sekunden gegenüber Antonellis 18,934. Nur etwa ein Zehntel Unterschied also, und das dürfte Charles Leclerc ärgern, der in diesem Sektor auf seiner letzten schnellen Runde nur fünf Hundertstel hinter Antonelli lag - bevor er am Ende des zweiten Sektors in Tabac die Mauer berührte.

Verstappen attackierte den Scheitelpunkt von Sainte Devote aggressiver, nahm etwas mehr Geschwindigkeit in die Kurve mit und blieb enger am inneren Kerb. Dadurch hatte er einen saubereren Winkel am Kurvenausgang und minimal mehr Tempo auf den ersten Metern Richtung Massenet.

Antonelli konnte den Rückstand auf dem Anstieg dank der stärkeren Beschleunigung des Mercedes teilweise wieder wettmachen.

Doch Verstappen nahm mehr Speed in den Bereich Casino Square mit, wo die Strecke nach der scharfen Rechtskurve abfällt. Er wählte eine engere Linie durch Massenet und traf den Scheitelpunkt von Kurve 4 präziser - mit deutlich weniger Sicherheitsmarge.

Am Ausgang war es extrem knapp zur Mauer, aber Max vertraute auf die Front des RB21 und commitete sich früh in diese blinde Kurve. Das brachte ihm ein paar Wagenlängen Vorsprung.

Antonelli im zweiten Sektor vorn

Eine engere Linie in der Haarnadel brachte Antonelli zunächst ein paar Tausendstel zurück. Danach half ihm erneut die bessere Beschleunigung des Mercedes, als sie Portier erreichten und durch den Tunnel beschleunigten.

An der Schikane kippte das Kräfteverhältnis. Dort wirkte der Red Bull über die Bodenwellen instabil, sowohl beim Einlenken nach der Bergabbremszone als auch zwischen den beiden Scheitelpunkten.

Antonelli ging minimal später vom Gas und nahm mehr Geschwindigkeit in den ersten Scheitelpunkt mit. Beide fuhren millimetergenau dicht an der Leitplanke vorbei - Antonelli jedoch mit höherem Tempo.

Das ganze Wochenende über konnte Antonelli die inneren Randsteine der Schikane perfekt nutzen, selbst nach dem Überfahren des höheren "Sausage"-Kerbs. Verstappen schaffte das ebenfalls, doch Antonelli kam besser heraus und hatte ein paar Wagenlängen Vorsprung Richtung Tabac.

Dort ging Antonelli erneut später vom Gas und war minimal schneller. 33,989 Sekunden gegenüber Verstappens 34,184 im zweiten Sektor. Hamilton war hier mit 33,957 sogar noch schneller - ein weiteres Detail in Ferraris frustrierendem Gesamtbild.

Dritter Sektor: Verstappen schlägt zurück

Im letzten Sektor war Verstappen insgesamt schneller - aber nicht schnell genug. Mit 19,083 Sekunden fuhr er hier Bestzeit, doch Antonellis 19,128 reichten, um den Vorsprung aus Sektor zwei zu verteidigen.

Zu Beginn sah es noch anders aus: Antonelli war zuerst im Schwimmbad-Abschnitt, doch Verstappen nahm am zweiten Scheitelpunkt rund 7 km/h mehr mit. Das verringerte den Mercedes-Vorsprung bis zur nächsten Schikane, wo beide etwa gleichauf waren.

Dort war es erneut Verstappen, der mehr Tempo mitnahm - in einem Abschnitt, der höchste Präzision und Selbstvertrauen verlangt. Vor Rascasse lagen beide wieder gleichauf. Verstappen ging später vom Gas und gewann etwas Zeit, was genug war, um die Mercedes-Boxenmauer nervös zu machen.

Doch entscheidend war, was Antonelli danach tat: Er löste die Bremse minimal später und ging früher wieder aufs Gas, kam besser aus der engen Rechtskurve heraus und hielt diesen Vorteil bis zur letzten Kurve, Antony Noghes. Dort spielte die Motorleistung des Mercedes auf dem Weg zur Ziellinie in seine Karten.

Am Ende lag er 0,048 Sekunden vor Verstappen. "Das war eine dieser Runden, die wir eine 'magische Runde' nennen", sagt Antonelli danach.

"Ich wusste nicht, wie sehr ich mich verbessere", so der Italiener. "Ich habe nur kurz auf die Delta-Zeit geschaut und dann erst an der Ziellinie gesehen, wo ich stehe. Ich wusste nicht, welche Zeit Max gefahren ist."

"Es fühlte sich nach einer guten Runde an, als ob alles zusammengepasst hätte. Aber ich wusste nicht genau, wo ich lag. Besonders Sektor zwei fühlte sich stark an, und dann bekam ich die Bestätigung über Funk."

"Hier ist alles so intensiv, dass man einfach versucht, so schnell wie möglich zu fahren, ohne Fehler zu machen. Und erst an der Ziellinie sieht man, wo man am Ende steht."