Wie auf Intermediates: Kein Grip auf neuem Miami-Asphalt

Der neue Asphalt auf der Formel-1-Strecke von Miami stellt die Piloten am Wochenende vor eine schwierige Aufgabe. Der Belag auf dem Kurs hat teilweise so wenig Grip, dass es sich laut Sergio Perez so anfühlt, als würden die Piloten im Trockenen mit Intermediates fahren.

Das Miami International Autodrome rund um das Hardrock Stadium wurde vor dem Event neu asphaltiert, nachdem der Belag beim Debüt im vergangenen Jahr stellenweise aufgebrochen war.

Auf dem neuen Untergrund konnte Max Verstappen im Freien Training am Freitag einen neuen Streckenrekord aufstellen, der 1,134 Sekunden schneller als seine Polezeit aus dem Vorjahr war, trotzdem beschwerten sich viele Fahrer über fehlenden Grip.

"Es fühlte sich wie Inter-Bedingungen an. Wir haben nasse Bedingungen bis Inter-Bedingungen gemessen", sagt Sergio Perez, der darin auch den Grund für seine Probleme am Freitag sieht. "Wir haben versucht, etwas in diesen niedrigen Grip-Verhältnissen zu lesen."

Für Mercedes-Pilot George Russell ist die Strecke in Miami durch ihren Asphalt ein Ausreißer: "Wir werden am Sonntag durch den neuen Asphalt ein wenig ins Ungewisse gehen", sagt er. "Er verhält sich nicht so wie auf jeder anderen Strecke. Es ist ein echter Ausreißer, was in gewisser Weise auch cool ist."

Allerdings könnte das auch dafür sorgen, dass sich der Trend der überholarmen Rennen fortsetzt, weil es nur eine Linie gibt, weil den Fahrern daneben der Grip ausgeht. "Man hat es bei ein paar Fahrern, inklusive mir, gesehen, die mit einem Rad daneben waren, und es keinen Grip mehr gab."

Nico Hülkenberg wurde beispielweise ein Opfer dieser Umstände und fuhr im ersten Training in die Mauer, nachdem er in Kurve 3 zu weit rausgekommen war. Die Schuld gab sich der Deutsche dafür selbst.

Auch Lewis Hamilton sagt: "Der Grip ist auf dieser neuen Strecke wirklich schlecht. Einige dieser Abflüge zu sehen, ist sehr interessant. Es ist sehr rutschig, vor allem für die Hinterachse", so der Mercedes-Pilot.

"Viele Leute rutschen, ich auch, und von daher überhitzen auch viele ihre Reifen", sagt Hamilton. "Wir versuchen einfach, eine Balance zu finden, die die Reifen irgendwie im richtigen hält, aber sie sind in der Regel immer über dem Höchstwert der Temperaturen."

